Анфиса Резцова: Хочу, чтобы внучку назвали Александрой. А письмо против Губерниева я поддерживаю

Анфиса Резцова Фото: Евгения ГУСЕВА

Биатлон самым невероятным образом подтверждает свое название. В нем умудряется уживаться и все хорошее, и все плохое. Звоним Резцовой, чтобы она прокомментировала очередной скандал в биатлоне, который разгорелся накануне чемпионата мира, и узнаем в пополнении в семействе.

- Анфиса Анатольевна, поздравляем! Кто родился у вас?

- Доченька.

- Ого! То есть, внученька?

- Ну да. Просто Кристина (вторая дочь Резцовой Кристина, тоже известная биатлонистка) - мой клон.

- Да, очень похожа на вас. А как назвали девочку?

- Пока не назвали. Вот назовут в течение четырех дней. Я полагаю, Александра.

- Когда это произошло?

- 5 февраля. А сегодня у моей мамы был бы день рождения… Но мамы уже нет 10 лет, - меняется в голосе Анфиса Анатольевна.

- … Но семья продолжает жить. А сколько у вас теперь внуков и внучек?

- У меня два внука и одна внучка. И четыре дочки. Это самое основное.

- Как бы не запутаться?

- Нет, не запутаюсь никогда.

- А вес, рост у новорожденной какой?

- 3700 и 51 см. Это хорошие данные. Но Кристина родилась еще крупнее - 4900.

- Анфиса Анатольевна, не хочется портить вам настроение в такие дни, но тут новый скандал в биатлоне. Ветераны написали против Губерниева.

- Нет, не слышала.

- В нем они и вас они упоминают, в том числе. Зачитаю несколько строк.

«Мы группа ветеранов биатлона… в преддверии чемпионата мира хотим обратиться к комментатору канала «Матч-ТВ» Дмитрию Губерниеву с просьбой прекратить словесные нападки и оскорбления спортсменов и тренеров национальной команды… Вы позволяете себе в прямом эфире, в различных СМИ оскорбительные высказывания в адрес людей, ковавших годами славу отечественного спорта. В числе прославленных спортсменов и тренеров, пострадавших от ваших оскорблений оказались четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, лучшая лыжница ХХ века Елена Вяльбе, трехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова…» А подписали его известные хорошо вам люди - Привалов, тот же Тихонов, Ковалев, Калмыков, Аликин, Алябьев еще. Вы присоединяетесь?

- Конечно, присоединяюсь.

- А вы за то, чтобы накануне чемпионата мира поменять комментатора? Что вы посоветуете?

- Чтобы человек задумался.

- Губерниев уже, кстати, жестко ответил: «Как выяснилось, жанр коллективного доноса жив! Ярлыки, обращения к трудящимся! Вранье! Только вам меня не сожрать, подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны», – написал комментатор в соцсетях.

- А кто нас всех собрал в это письмо? – интересуется Резцова.

- Кто его писал, не знаю. А опубликовали его через сайт Александра Тихонова.

- Я присоединяюсь к этим ветеранам и хочу сказать, что нельзя оскорблять людей, которые сделали много в спорте… Великих спортсменов нельзя, нельзя оскорблять, так не бывает.

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