Минэнерго: оптовая цена на электроэнергию в России не влияет на тарифы для населения Фото: Архив "КП"

Тарифы на электроэнергию для россиян в прошлом году росли не превышали инфляции, и в текущем году рост тарифов также ограничен уровнем инфляции. Такое заявление сделали в Министерстве энергетике России, где уточнили, что оптовая цена не влияют на тарифы для населения, которые устанавливаются государством.

«Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством и определяются в соответствии с принятыми на уровне Правительства решениями», – отметил заместитель министра энергетики Павел Сниккарс, добавив, что в прошлом году не произошло никаких отклонений по росту тарифов.

Комментируя оптовые цены, по которым энергию покупает промышленность, ведомство сообщило, что в прошлом году оптовая цена также росла ниже инфляции. В министерстве подчеркнули, что это также давало промышленности возможность восстановиться на фоне сложной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса.

Как уточнил Сниккарс, рост цены в европейской части России и на Урале составил 3,4 процента и 0,6 процента в Сибири, что существенно ниже инфляции. «По итогам 2020 года оптовые цены на электроэнергию с хорошим запасом вложились в фактические показатели инфляции… Поэтому мы не видим определённых сложностей с ростом цены для прочих потребителей», – добавил он.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад ассоциации «Совет рынка» сообщило, что стоимость на электроэнергию в России достигла максимального значения за последние пять лет. Согласно представленным данным, цена электроэнергии в первой ценовой зоне составила 2,54 тысячи рублей за МВт ч, а во второй - 1,78 тысячи рублей за МВт.ч. В ассоциации спрогнозировали дальнейший рост цен в текущем году на 3,8 процента в европейской части России и на Урале, и на 13,4 процента в Сибири.