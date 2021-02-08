Владимир Путин - министрам Силуанову и Фалькову: Где деньги, Зин?!

Президент разбирался с тем, что мешает научным работникам нормально жить и работать Фото: REUTERS

В понедельник, 8 февраля, в День Российской науки, глава государства на заседании Совета по науке и образованию (оно проходило в режиме видеоконференции) не только рассказывал об успехах и достижениях учёных. Но и досконально разбирался - что мешает научным работникам нормально жить и работать.

А все началось, - точнее, продолжилось - с того, что старший научный сотрудник из Новосибирска Анастасия Проскурина со всей прямотой рассказала президенту, что ее зарплата - всего лишь 25 тысяч рублей, и даже с надбавками - только 32 тысячи.

- А ведь был ваш, Владимир Владимирович, указ - о доведении зарплат научных сотрудников до 200% от средней зарплаты по региону.

Оказывается, чтобы его «выполнить» (в рамках существующего бюджета), ученым предложили сначала перейти... на полставки. (То есть - «повысили» сниженную предварительно зарплату?)

Путин тут же спросил у главы Минфина Антона Силуанова:

- На сколько были увеличены средства на повышение зарплат ученых?

- По Новосибирской области ученые обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону, - отрапортовал Силуанов.

Министр попытался было переключить внимание президента на то, что, дескать, Проскурина работает как раз на полставки. Но Анастасия министра поправила: это она получает за полставки, а работает - на полную, с утра до вечера!

Тогда Путин спросил у губернатора Новосибирской области Травникова:

- Какой размер средней зарплаты в области?

- 39 тысяч, - ответил губернатор.

- В таком случае, - заметил Путин, - Анастасия Сергеевна должна получать 78 тысяч!

В эфире повисла пауза.

- Антон Германович, - снова обратился Путин к Силуанову, - если вы говорите, что у вас информация о том, что у них там 200% от среднего по региону, то - где деньги, Зин?.. Давайте вы там вместе с Фальковым (Валерий Фальков, министр высшего образования. - А.Г.) займитесь-ка этим делом, хорошо? Не только по Новосибирску, но и по другим регионам!

Потом президент снова попросил вывести на экран Проскурину:

- Анастасия Сергеевна! Если вас будут за наш сегодняшний диалог как-то пытаться ущемлять, сразу позвоните в администрацию президента, и я с вами переговорю по телефону, соединюсь.

И - тут же поставил задачу своему помощнику Андрею Фурсенко - связаться с Проскуриной и взять на контроль ситуацию с зарплатами ученым.

Только после этого Новосибирск от видеоконференции отключили...

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