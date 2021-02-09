Как цари с русским матом боролись

Как к нам попал мат, как с ним сражались и чем все кончится. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

После запрета в России мата в соцсетях (с 1 февраля) «КП» поинтересовалась у писателя и историка Александра Мясникова, как к нам попала эта напасть, как с ней сражались и чем все кончится.

«ЛАЙ» И «НЕПОТРЕБНЫЕ РЕЧИ»

- Откуда вообще взялось понятие «нецензурная лексика»? И боролись ли с ней в России?

- Неофициальный запрет на использование мата в печатных средствах массовой информации ввели еще в XVIII веке. А в XIX веке в стране как государственный орган появилась официальная цензура, которая подобную лексику в печать не пускала. Откуда и появилось выражение «нецензурная лексика».

- А до этого с матом на уровне государства никак не боролись?

- Боролись, конечно. Тот же Иван Грозный велел «кликать по торгам», то есть везде объявить, чтобы московиты «матерны бы не бранились и всякими б непотребными речами скверными друг друга не укоряли».

- Был же еще знаменитый указ про «матерный лай».

- Да, царь Алексей Михайлович в 1648 году издал указ, чтобы «матерны и всякою непотребной лаею не бранилися. А которы люди учнут кого бранить матерны и всяко лаею - и тем людям за такие супротивные христианскому закону за неистовства быти от Нас в великой опале и в жестоком наказаньи». А до этого, представьте, встретить ругательное слово можно было даже в официальном документе...

ЕКАТЕРИНА II НЕ ПОНИМАЛА «МОРСКОЙ ЯЗЫК»

- То есть цари не только сами не бранились, но и подданным запрещали?

- Запрещали, конечно. XVIII век в России - женский. Императрицы сменялись одна за другой. И все они вносили свой вклад в борьбу за чистоту русского языка, но случались и казусы.

Есть замечательная история, связанная с Екатериной II. За громкие морские победы в русско-шведской войне адмирал Василий Чичагов был осыпан милостями императрицы и даже приглашен на прием в Зимний дворец. Адмирал очень смущался, так как всю жизнь провел на флоте и в сражениях. Но Екатерина Алексеевна приняла его ласково, усадила и попросила рассказывать. Адмирал первоначально робел, но заметил искренний интерес императрицы и стал описывать сами сражения, ругать шведов. Он даже вскочил, чтобы изобразить геройство своих моряков и подлость шведов. И вдруг спохватился, так как понял, что забылся и стал употреблять только бранную лексику. Упал на колени перед императрицей и попросил прощения за невоспитанность. На что Екатерина II ответила: «Ничего, Василий Яковлевич, продолжайте, я ваших морских терминов не разумею».

БЫЛ ДО ОРДЫНСКОГО ИГА

- Говорят, что мат нам принесли монголы, ордынцы. Слова, мол, чужеродные, без особого внутреннего содержания.

- Никакие ордынцы, монголы и прочие степняки никакого мата нам не приносили. Мало того, лингвисты - исследователи языка кочевых народов утверждают, что у степняков вообще не было в лексике матерных ругательств. Русские матерные и ругательные слова зафиксированы уже в берестяных грамотах, которые, как известно, появились задолго до нашествия монголов.

- Так... Значит, свалить все на иго не получается. Тогда откуда мат взялся?

- Существует несколько версий его происхождения. Но именно версий. Одна из них говорит о том, что русский мат связан с эротическими языческими обрядами, которые играли важную роль в земледельческой магии. Возможно, ругательства изначально использовали вовсе не для оскорбления: с помощью ругани заговаривали скот или призывали дождь.

Другая версия - матерные слова на Руси когда-то имели другое значение или, например, двойное. Со временем одно из значений вытеснилось или оба значения слились воедино - и значение слова стало негативным.

ТАЙНОЕ ЛЫЖНОЕ СЛОВО

- А нецензурная брань, она же обсценная лексика, характерна для всех языков мира?

- Далеко не для всех. Есть целый ряд культур, где все, что связано с сексом, никак не табуировано. Русский мат, как и брань многих других культур, завязан на сексуальную сферу. Но например, у коренного населения Новой Зеландии - народности маори - и племен Полинезии сфера сексуальных отношений не табуирована и поэтому матерных слов с известными всем корнями нет.

- Матерные слова есть во многих языках, но почему такое внимание у всех именно к русскому мату?

- Англичане тоже славятся своим трехэтажным матом. А еще наш мат проникает в другие языки. Вот забавный пример. Зимняя Олимпиада в японском городе Саппоро 1972 года. Именно тогда в ле