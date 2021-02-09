Куда сдать старую технику на переработку в Москве - и как на этом заработать

За час на заводе сортируют 10 тонн техники. Пластик превращают в крошечные гранулы. На других производствах их переплавят в детали салона автомобиля, цветочные вазы и дверные ручки. А еще гранулы используют в строительстве дорог. Фото: Андрей АБРАМОВ

Шагнул на порог цеха - и сразу захотелось сломя голову взобраться на гору стиральных машинок, рассмотреть телики и компьютеры, покопаться во внутренностях банкомата и растормошить холодильник.

Все это и еще тонны технического добра собрали на переработку. Не только из-за благородных принципов: мол, сохраним планету чистой. Мусор стоит хороших денег. Причем подзаработать на нем может каждый (см. «Конкретно»). Отправляемся гулять по цеху.

Стиральная машина — очень популярный прибор в переработке Фото: Андрей АБРАМОВ

ГДЕ БЕРУТ ТЕХНИКУ

Мы на заводе «ЭкоТехПром» «Корпорации Экополис». Это самое крупное предприятие страны по переработке электроники. Запустили его пару лет назад на окраине Москвы, в районе Косино-Ухтомский.

Первое время техники не хватало. Но сейчас контакты с поставщиками наладили. Большинство приборов сдают юрлица: по закону фирма не может просто выкинуть списанный принтер или телевизор, а должна его утилизировать.

В мире есть две технологии переработки: европейская и азиатская. Первая - механизированная, разборка до основания. Вторая ручная, инструментами. На «ЭкоТехПром» пошли по европейской ветке - после нее больше материалов попадает на переработку. Поэтому гигантский цех пронзают артерии разнокалиберных труб, конвейеров и машин.

За час на заводе сортируют 10 тонн техники Фото: Андрей АБРАМОВ

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ СОРТИРОВЩИК

Путь техники на заводе начинается с сортировки на участке приемки - холодильники направо, стиралки налево. Мелкие приборы - в большой куче. Могучая клешня погрузчика хватает охапку и вываливает на конвейер. На глазах рождаются химеры: к фену примотан мобильник, за ним тянется принтер, в который вставлена автомагнитола - такой бы экспонат в музей современного искусства.

- Как завораживает, хочется же каждую рассмотреть! - охаю я, наблюдая за работой сортировщиков.

- Тут все по первости такие мечтательные. Потом проходишь, и в голове у тебя только: «Провода, провода, выбрать в сторону провода», - улыбается главный инженер завода Сергей Орлянский.

Это этап ручной сортировки: рабочие выхватывают с ленты аккумуляторы, лампы и другие части, которые перерабатываются в другом месте. После него по большей части остается только мусор: обшивка техники, которая летит в цепную дробилку - шредер. Внутри металлические цепи, похожие на якорные. Они разрывают приборы на части. Дальше сепаратор разделяет пластик, металлы и отправляет еще на одно измельчение.

Этот станок разрезает старые кинескопы. Внутри него раскаленная стальная нить, которая заключает в горячие объятия прибор и буквально взрывает его так, что крышка подпрыгивает. Фото: Андрей АБРАМОВ

ОСОБО ОПАСНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК

Особняком участок переработки холодильников. С них срезают медные трубки, откачивают хладагент и масло из компрессора. Жидкости не должны попасть в окружающую среду - разрушают озоновый слой. Но не только они опасны.

За внешней обшивкой холодильника - слой пены. В нее добавляют фреоны, пентан, циклопентан. Они помогают поддерживать температурный режим. Но для природы вредны. Все надо извлечь.

Мелкая бытовая техника вся в куче: погрузчик хватает ее и выкидывает на конвейер сортировщикам Фото: Андрей АБРАМОВ

Пену разрушают на молекулярном уровне, и из нее выделяется вся опасная химия. Чтобы добиться этого, холодильники перерабатывают в инертной среде - в азоте. Внутри машины, которая «пожирает» 50 холодильников в час, герметичные заслонки и фильтры.

Химикаты соберут в отдельные емкости. Из масла делают топливо, хладагент чаще отправляют на утилизацию. Но сейчас оттачивают технологию, чтобы и его превращать в топливо, например для ТЭЦ.

Куда сдать старье и сколько можно получить. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЕЩЕ НЕМНОГО - И БУДЕТ МУЗЕЙ

Любой компонент электроники можно переработать. В 95% случаев он получит вторую жизнь. В каждом приборе есть металлы, пластик и платы - все это в конечном счете превращается в труху. Она называется шрот. Особенно ценятся медные провода и детали, которые переплавляют в чистую медь. Стекло также переплавляют.

Измельчают и печатные платы - зеленые микросхемы. Это один из самых опасных для природы компонентов электроники. Прожилки на плате - это концентрированные металлы. Стоит попасть в почву на открытом воздухе, как они начинают отравлять землю.

Большинство оборудования привезли из Германи Фото: Андрей АБРАМОВ

Пластиковый шрот затем идет на другой завод, где его переплавят на гранулы и продадут. Покупатели - российские предприятия, которые делают автопластик, мебельную фурнитуру, канцелярию и прочую мелочовку.

- Раритетная техника попадается? - интересуюсь у главного инженера.

Пластик превращают в крошечные гранулы. На других производствах их переплавят в детали салона автомобиля, цветочные вазы и дверные ручки. А еще этот пластик используют в строительстве дорог Фото: Андрей АБРАМОВ

- А как же! У нас полно телевизоров с кинескопами. Откуда, если их давно не продают? Но мы же русские люди: дома телевизор отработал десять лет - на дачу. Еще 15 лет постоял - соседу подарили, у того еще десяток лет, потом к нам дойдет. Бывают и уникальные вещи. Например, гигантские ЭВМ, 20-килограммовый ноутбук, старинные круглые телевизоры. Сейчас соберем экспонаты и будем музей открывать.