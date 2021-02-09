У Елены Малышевой рассказали, что маски не защищают от коронавируса. Чему верить?

Эффективность масок и респираторов, как средств защиты от инфекций в медицинских учреждениях и лабораториях, – многократно подтвержденный факт Фото: Мария ЛЕНЦ

В программе «Жить здорово!» на Первом канале озвучили результаты научных исследований, которые заставили миллионы людей усомниться необходимости носить медицинские маски для защиты от коронавируса. Эксперты программы - телеведущая, врач Елена Малышева и невролог Дмитрий Шубин - привели весьма убедительные, по крайней мере, на первый взгляд доводы.

V Еще в 2015-м году во Вьетнаме во время вспышки гриппа прошло массовое исследование эффективности масок. Часть медработников для эксперимента носила хирургические маски, часть тканевые, и третья группа обходилась без средств индивидуальной защиты (СИЗ). Больше всего заражений при примерно равной вирусной нагрузке оказалось среди тех, кто носил тканевые многоразовые маски. А меньше всех заболевали люди в той группе, что не носила маски вовсе! Размеры частиц вируса гриппа и коронавируса почти одинаковые, так что результаты того эксперимента можно экстраполировать и на нынешнюю пандемию.

V Британские ученые в апреле 2020 года провели метаанализ данных свыше 16 тысяч человек. Выяснилось, что среди тех, кто носил медицинские маски в пандемию, и кто не носил, заболеваемость примерно одинаковая. Что свидетельствует в пользу того, что маски не играют заметной роли при защите от ковида. Правда, исследователи оговаривали, что не при анализе данных у них не было информации, насколько добросовестно носили средства защиты респонденты. И соблюдали ли они правила - своевременно меняли маски, не трогали внешнюю поверхность и т. п.

V В ноябре 2020 года в Дании был опубликован результат рандомизированного (с контрольной группой) эксперимента, в котором участвовало свыше 6000 добровольцев. Три тысячи из них носили маски при каждом выходе из дома (не менее 4,5 часов в сутки), и еще столько же не защищали органы дыхания. Через три недели, проведя анализы у обеих групп добровольцев, исследователи выяснили: существенной разницы в количестве инфицированных нет.

По итогам исследований получается: что носишь маску, что нет, - никакой разницы. А если вспомнить вьетнамский эксперимент с тканевыми масками, то еще и хуже делаешь (за счет эффекта парника под таким «намордником» увеличиваешь собственные шансы заболеть). Ничего себе, сенсация! Получается, мы зря тратим на СИЗы свои деньги? Зря производим и выбрасываем тонны плохо разлагаемого мусора?

Копья ломаются в тысячах статей

Мы попросили прокомментировать перечисленные исследования нашего эксперта - иммунолога, кандидата медицинских наук, генерального директора контрактно-исследовательской компании Николая Крючкова.

Эффективность масок и респираторов, как средств защиты от инфекций в медицинских учреждениях и лабораториях, – многократно подтвержденный факт, напоминает наш эксперт. Этот способ защиты используется много лет. Однако вопрос, нужно ли носить маски во время пандемии в общественных местах, работает ли это для обычных людей, действительно острый и неоднозначный.

За последние 10-15 лет было опубликовано очень много научных исследований на тему эффективности масок как средства защиты от респираторных вирусных инфекций, в том числе вызываемых разными коронавирусами. В общей сложности этому посвящено не менее 5 тысяч научных публикаций.

Николай Крючков

С 2004 по 2020 год увидели свет многие десятки крупных обобщающих исследований - мета-анализов и систематических обзоров по эффективности масок для защиты от ОРВИ, гриппа, SARS и MERS (ближайших родственников нынешнего коронавируса - прим. Ред.). Исследования 2020 года посвящены преимущественно новому коронавирусу SARS-CoV-2.

К примеру, в середине и конце прошлого года были опубликованы два мета-анализа. Один из них - в авторитетном научном журнале The Lancet, а второй - в Американском журнале по контролю за инфекциями.

Риск снижается в разы

Так, в мета-анализе в журнале The Lancet были обобщены результаты 44-х сравнительных исследований в отношении SARS-CoV-2 и других «пандемических» коронавирусных инфекций (SARS – тяжелый острый респираторный синдром и MERS - ближневосточный респираторный синдром). При этом оценивалась "работа" масок как в условиях медицинских учреждениях, так и в общей популяции.

Показатель «отношение шансов» (ОШ) равный 1 означает, что ношение маски не влияет на возможность заразиться. Оказалось, что отношение шансов (ОШ) заразиться у людей, использовавших лицевые маски разных видов, в сравнении с людьми без масок, составляло 0,15 (от 0,07 до 0,34), то есть шансы «подхватить инфекцию» в маске снижались примерно в 6,6 раз.

Кстати, большое влияние на шансы заразиться также оказывали физическое дистанцирование (более 1 метра) и защита глаз.

В статье, опубликованной в Американском журнале по контролю за инфекциями оценивалась эффективность масок только по отношению к SARS-CoV-2 и COVID-19. Отношение шансов получить заражение составило 0,38 (от 0,21 до 0,69), то есть вероятность заразиться новым коронавирусом для человека в маске в 2,6 раза ниже, чем для человека без защиты.

Откуда берутся сенсации

- Есть так называемые систематические ошибки в исследованиях, искажающие их результаты в определенную сторону. Они могут дать существенную недооценку или переоценку эффекта вмешательства (к примеру, ношения масок в общественных местах). Чтобы сделать достоверные выводы, нельзя выбирать из общего массива исследований одно-два (или даже десять) понравившихся, - уверен Николай Крючков. - Такой тактикой нередко пользуются, приводя «доказательства» для заранее выбранной точки зрения.

К примеру, производители вредной для здоровья продукции могут финансировать ряд исследований, но широко рекламируют потом всего 5 из 100, выбирая только благоприятные для их продукта, и замалчивая другие, в которыхвред явно виден. Так же и с исследованиями по маскам, говорит эксперт. Из тысячи всегда найдутся те, которые не будут показывать эффекта.

- Но мы смотрим на большинство исследований и на качество каждого из них, объединяя результаты не случайным образом, а научным, по технологии систематического обзора и мета-анализа. Только в этом случае можно сделать обобщенный достоверный вывод по проблеме, - считает Николай Крючков.

Вредят ли СИЗы? Не надо их поджигать!

Зарегистрированные медицинские и хирургические маски, респираторы проверены на качество и соответствуют необходимым требованиям, прошли экспертизы безопасности и клинические исследования. Их состав утвержден и из него исключены все вещества, которые могут представлять вред здоровью.

- Кто-то в интернете проверял токсичность медицинских масок, сжигая их, и жаловался на запах, но надо понять, что конечно, при таком воздействии маски могут выделять токсичные вещества. Так просто не надо их поджигать. А одноразовые маски не стоит гладить утюгом, вымачивать или стирать, - говорит эксперт (а многие так и делают, прим. Ред.).

Другое дело, что для людей с тяжелыми заболеваниями или в особых случаях (например, во время родов) ношение масок и респираторов может быть нежелательным или даже противопоказанным. В таких случаях лучше слушаться рекомендаций лечащего врача.

Безопасность тканевых масок - более сложный вопрос, поскольку они не являются медицинскими изделиями, не подлежат государственной регистрации и соответствующим лабораторным испытаниям. Не всегда понятно, из каких материалов они сделаны, какими красителями выкрашены. А не зная состава маски, сложно судить о ее эффективности.

Нужен респиратор?

Про респираторы с клапанами классов FFP2, FFP3 (маркируются надписями M3, KN95 и т. д. - прим. Ред.) нужно знать, что воздух из выходного клапана такого изделия выходит, не фильтруясь.

- Это означает, что, если вы заражены, вы можете передать инфекцию окружающим. Респираторы с клапанами нужно использовать в том случае, если вы медработник или же вынуждены находиться с заболевшим человеком. Ухаживаете за ним или живете в одной квартире. И при этом вы контролируете свое здоровье и знаете, что не заражены. То есть ваша главная задача будет не заразиться самим. Но если вы идете в общественное место, используйте медицинские или многослойные тканевые маски, - говорит Николай Крючков.

А как у них?

- Страны Азии в последние несколько десятилетий сталкиваются с большим количеством вспышек инфекционных заболеваний. Во многих азиатских странах выработалась практика ношения масок в периоды сезонного подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, - говорит Николай Крючков. - Там это привычно, в отличие от Европы. Европейцы воспринимают маску, скорее, как проявление ограничений их прав и свобод. Хотя и тут бывают курьезные случаи. Например, во Франции, Италии, Испании, Австрии, Швеции и некоторых других странах ЕС до пандемии действовали запреты на ношение масок на демонстрациях, массовых мероприятиях, в общественном транспорте. Нельзя было появляться в общественных местах с закрытым лицом. Потом новые законы ввели противоположные запреты на появление в общественных местах без масок.

«Масочный режим» сейчас введён во многих регионах мира. При этом, в одних странах он строго соблюдается, тогда как в других сталкивается со значительным сопротивлением.

- В США ситуация особенная. Там сильное местное самоуправление, развитые сообщества и индивидуализм играют ключевую роль. Так что далеко не во всех штатах люди повсеместно носят маски, и даже внутри одного штата ситуация может меняться от города к городу. Тем не менее, опросы показывают, что около 80% американцев всегда или часто носят маски в общественных местах, когда ожидают, что не смогут дистанцироваться от других людей на расстояние как минимум 2 метра - говорит Николай Крючков.

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