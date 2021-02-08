Феликса вновь хотят видеть на Лубянке

Открытый в декабре 1958 года памятник Дзержинскому простоял до августа 1991 года Фото: фотохроника ТАСС.

Потребность в исторической справедливости подтолкнула ряд журналистов и писателей к инициативе вернуть памятник Феликсу Дзержинскому, основателю ЧК и отцу Красного террора, на исконное место - Лубянскую площадь.

Группа российских деятелей, в числе которых Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева, Игорь Молотов, Александр Проханов и другие, обратилась к правительству и мэрии Москвы. Просьбу вернуть Железного Феликса на место они обосновали "историко-культурным значением монумента".

Авторы письма считают, что 6,5-метровый памятник успел стать частью исторического и культурного ландшафта Москвы, память о Дзержинском как об исторической личности жива до сих пор, а историю нашей страны "надо любить и принимать такою, какая она есть".

Открытый в декабре 1958 года памятник Дзержинскому простоял до августа 1991 года, когда его попыталась снести толпа горожан после провала ГКЧП. Но в итоге памятник просто демонтировали и отвезли в парк "Музеон"

Идея вернуть монумент на Лубянскую площадь витает с начала 2000-х годов, когда с таким предложением выступил тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как свергали Железного Феликса

Памятник Дзержинскому простоял на Лубянке до августа 1991-го... (подробности)