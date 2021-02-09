Помолодела на 10 лет: Наташа Королева преобразилась с новой прической

Наташа Королева - мастер преображений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние месяцы Наташа Королева не раз меняла прическу: прямые волосы с челкой она сменила на афрокосички, а затем вновь вернулась к привычным длинным локонам, разделенным на прямой пробор. Возвратившись из отпуска, который она провела в Майами, в Москву, Королева первым делом отправилась в салон красоты. Видимо, Наталье захотелось срочно преобразиться – и ей это удалось.

Еще недавно певица носила афрокосички. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

На первый взгляд, певица изменилась не так уж сильно – цвет волос остался тот же. Но благодаря стильной укладке и естественному макияжу она как будто помолодела на 10 лет. Стилист уложила Наталье волосы мягкими волнами и сделала ей челку. Артистка осталась очень довольна результатом. Королева сняла видео для строис, в котором она весело пританцовывает, глядя на себя в зеркало.

А теперь сменила прическу на мягкие локоны с челкой. Фото: Инстаграм.

В Майами, где царит вечное лето, Наталья отдохнула душой и телом. Певица выглядит очень посвежевшей. Видимо, ей удалось на время забыть скандал с изменой своего мужа, Сергея Глушко, и полностью отключиться от реальности. В Майами у Королевой есть квартира, где живет ее мама Людмила Порывай. Апартаменты оформлены в светлых тонах и выглядят очень просторным. С балкона квартиры открывается вид на небоскребы Майами. Людмила Порывай по случаю приезда дочки наготовила блинов и беляшей и накрыла богатый стол.

Впрочем, мамины пирожки не испортили Наташину фигуру. За последние месяцы артистка сильно похудела. Видимо, потерю веса спровоцировал все тот скандал с изменой Тарзана. Плюс недавно Наталья побывала в Танзании, где она снималась в экзотическом проекте «Племя». Жизнь в первобытной деревне тоже не способствует набору лишних килограммов. В итоге, по всеобщему мнению, Наталья выглядит стройной и подтянутой как никогда.

С новой прической Наташа выглядит моложе на 10 лет. Фото: Инстаграм.

Напомним, супруг Наташи Королевой публично признался в том, что был ей неверен. 28-летняя начинающая актриса Анастасия Шульженко заявила, что полтора года была любовницей Тарзана. Глушко публично покаялся в своей измене в Инстаграме.

- Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом, - сообщил Глушко.

По его словам, Наташа очень болезненно отреагировала на его признание.

- Я сказал: «Наташа, я приму любое твое решение. Разводись, выгоняй — заслужил». Первое время она находилась в прострации, просто смотрела в одну точку. Это хуже всего, уж лучше бы кричала... – рассказал Сергей.

В итоге Наталья решила простить супруга и дать ему второй шанс. А в конце декабря Тарзан признался, что продал квартиру, в которой изменял своей супруге с молодыми любовницами. Он уверен, что после его измен квартира пропиталась негативной энергетикой и плохо влияла на их семейную жизнь.