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Звезды

Звезды на кинопремьере: Собчак в цепях и коже, постройневшая Пегова с красавицей-дочкой и одинокий Гарик Харламов

Знаменитости первыми оценили комедию "Родные", которая стартует на больших экранах 11 февраля
Алена МАРТЫНОВААлена МАРТЫНОВА
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Ирина Пегова и Сергей Бурунов сыграли в новой комедии главные роли.

Ирина Пегова и Сергей Бурунов сыграли в новой комедии главные роли.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

...Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию...

Эту историю, которая вполне могла бы случиться в реальности, кинотеатры всей страны покажут уже в ближайший четверг. Комедия обещает стать новым кинохитом: во-первых, в ней сыграл Сергей Бурунов, который за последние несколько лет успел стать главным по юмору в кадре, а во-вторых, создателем сценария выступил Жора Крыжовников, шутки которого зрители уже оценили в лентах "Горько!", "Елки новые" и "Самый лучший день".

Сергей Бурунов на премьере комедии "Родные".

Сергей Бурунов на премьере комедии "Родные".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Знаменитым гостям повезло увидеть "Родных" на три дня раньше: вечером 8 февраля звезды собрались на светской премьере в столичном киноцентре "Октябрь". Среди первых зрителей отметились Баста, Леонид Ярмольник, Виктория Толстоганова, Алена Долецкая, Полина Максимова, Варвара Шмыкова...

Рэпер Баста на премьере комедии "Родные".

Рэпер Баста на премьере комедии "Родные".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одной из самых ярких пар стала Ксения Собчак с мужем-режиссером Константином Богомоловым: телеведущая, словно подросток, позировала перед камерами в кожаном комбинезоне, такой же кепочке и ботинках на массивной платформе. А ее эпатажный супруг появился в футболке с философской надписью "Бога нет, но он есть" и, как всегда, с отрешенным видом. Одинокий Гарик Харламов перед журналистами скромничал: мол, что вы, я не похудел, это черный цвет скрадывает объемы, а Екатерина Варнава отчитывала фотографов за неудачные ракурсы, искажающие ее красоту...

Гарик Харламов на премьере комедии "Родные".

Гарик Харламов на премьере комедии "Родные".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак и Константин Богомолов на премьере комедии "Родные".

Ксения Собчак и Константин Богомолов на премьере комедии "Родные".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный герой вечера заметно нервничал - оказалось, фильм целиком Сергей Бурунов еще не видел.

- Как говорится, дураку полработы не показывают... Потому что сразу то не так, это не эдак, настроение упало... Кто смотрел фильм, говорят, что он прекрасен. Но я-то знаю процесс изнутри, сейчас увижу все швы и нитки - боюсь, не смогу себя смотреть, - самокритично высказался актер на красной дорожке. - Но вообще-то у нас не просто комедия, а очень глубокая лента. Она о том, что меньше всего любви достается нашим близким. Мой герой - самодур, от которого страдают все домочадцы. Ну и характер у него! Надо работать над собой. И эта мысль очень многому меня научила.

Екатерина Варнава на премьере комедии "Родные".

Екатерина Варнава на премьере комедии "Родные".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А на Грушинском фестивале вам довелось бывать? - поинтересовались у артиста репортеры.

- Честно? Ни разу. Но когда-то очень давно ездили с родителями на море. Оно, правда, было в 10 километрах - я не знаю, это какая линия?..

Ирина Пегова с дочкой на премьере комедии "Родные".

Ирина Пегова с дочкой на премьере комедии "Родные".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Киножена Бурунова Ирина Пегова появилась на премьере заметно постройневшей (видимо, сказались изнурительные тренировки в "Ледниковом периоде"). Пару ей в этот вечер составила красавица-дочь Таня, которая в свои 15 уже переросла знаменитую маму.

- Есть прекрасное выражение, кажется, еще Конфуций сказал: выбери работу по душе, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни, - поделилась актриса секретом хорошего настроения. - Я люблю то, чем занимаюсь - меня это заряжает! Но сегодня, хоть я вам тут широко улыбаюсь, на самом деле очень переживаю за результат: дрожу, как на школьном экзамене. У меня такого не было уже лет 20, со времен выхода первого фильма... Знаете, с Сергеем оказалось ведь очень трудно играть, потому что всегда хотелось смеяться. Стоило хоть раз поддаться и хихикнуть, потом не остановишься - съемки приходилось ставить на паузу.

Лиза Монеточка на премьере комедии "Родные".

Лиза Монеточка на премьере комедии "Родные".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Лиза Монеточка, для которой роль в "Родных" стала кинодебютом, в этот день принимала поздравления не только, как начинающая актриса. Недавно уральская звезда вышла замуж за своего саунд-продюсера, и на премьере с удовольствием демонстрировала на камеры обручальное кольцо с надписью "Ослепла от любви". Оказалось, роль жены далась ей куда легче, чем дебют в кадре.

Леонид Ярмольник на премьере комедии "Родные".

Леонид Ярмольник на премьере комедии "Родные".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Быть женой вообще очень приятно, по крайней мере, первый месяц - супер, никаких проблем, - нахваливала семейную жизнь Лиза. - А вот съемочный месяц стал для меня испытанием. Хотя сам фильм мне очень близок. Когда-то давно папа купил мне первый синтезатор, и такая же сцена есть в фильме. Когда я увидела это в сценарии, то подумала, что это списано из моей жизни.

Как призналась Монеточка, коллеги по съемкам многому ее научили. Но, перефразируя расхожую фразу про Лас-Вегас, что случилось на площадке, остается на площадке.

- Я вам об этом никогда не расскажу, только за очень большие деньги! - заинтриговала певица.

Виктория Толстоганова на премьере комедии "Родные".

Виктория Толстоганова на премьере комедии "Родные".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

СПРАВКА "КП"

Комедия "Родные"

Режиссер: Илья Аксенов.

Операторы: Антон Зенкович и Михаил Соловьев.

Авторы сценария: Жора Крыжовников, Алексей Казаков.

В ролях: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, певица Лиза Монеточка, Катерина Беккер, Сергей Шакуров, Анна Уколова, Никита Павленко.

Прокатный рейтинг: 12+.

Варвара Шмыкова на премьере комедии "Родные".

Варвара Шмыкова на премьере комедии "Родные".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эльдар Джарахов на премьере комедии "Родные".

Эльдар Джарахов на премьере комедии "Родные".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полина Максимова на премьере комедии "Родные".

Полина Максимова на премьере комедии "Родные".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Елена Захарова на премьере комедии "Родные".

Елена Захарова на премьере комедии "Родные".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

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