Звезды на кинопремьере: Собчак в цепях и коже, постройневшая Пегова с красавицей-дочкой и одинокий Гарик Харламов

Ирина Пегова и Сергей Бурунов сыграли в новой комедии главные роли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

...Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию...

Эту историю, которая вполне могла бы случиться в реальности, кинотеатры всей страны покажут уже в ближайший четверг. Комедия обещает стать новым кинохитом: во-первых, в ней сыграл Сергей Бурунов, который за последние несколько лет успел стать главным по юмору в кадре, а во-вторых, создателем сценария выступил Жора Крыжовников, шутки которого зрители уже оценили в лентах "Горько!", "Елки новые" и "Самый лучший день".

Сергей Бурунов на премьере комедии "Родные". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Знаменитым гостям повезло увидеть "Родных" на три дня раньше: вечером 8 февраля звезды собрались на светской премьере в столичном киноцентре "Октябрь". Среди первых зрителей отметились Баста, Леонид Ярмольник, Виктория Толстоганова, Алена Долецкая, Полина Максимова, Варвара Шмыкова...

Рэпер Баста на премьере комедии "Родные". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одной из самых ярких пар стала Ксения Собчак с мужем-режиссером Константином Богомоловым: телеведущая, словно подросток, позировала перед камерами в кожаном комбинезоне, такой же кепочке и ботинках на массивной платформе. А ее эпатажный супруг появился в футболке с философской надписью "Бога нет, но он есть" и, как всегда, с отрешенным видом. Одинокий Гарик Харламов перед журналистами скромничал: мол, что вы, я не похудел, это черный цвет скрадывает объемы, а Екатерина Варнава отчитывала фотографов за неудачные ракурсы, искажающие ее красоту...

Гарик Харламов на премьере комедии "Родные". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак и Константин Богомолов на премьере комедии "Родные". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный герой вечера заметно нервничал - оказалось, фильм целиком Сергей Бурунов еще не видел.

- Как говорится, дураку полработы не показывают... Потому что сразу то не так, это не эдак, настроение упало... Кто смотрел фильм, говорят, что он прекрасен. Но я-то знаю процесс изнутри, сейчас увижу все швы и нитки - боюсь, не смогу себя смотреть, - самокритично высказался актер на красной дорожке. - Но вообще-то у нас не просто комедия, а очень глубокая лента. Она о том, что меньше всего любви достается нашим близким. Мой герой - самодур, от которого страдают все домочадцы. Ну и характер у него! Надо работать над собой. И эта мысль очень многому меня научила.

Екатерина Варнава на премьере комедии "Родные". Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А на Грушинском фестивале вам довелось бывать? - поинтересовались у артиста репортеры.

- Честно? Ни разу. Но когда-то очень давно ездили с родителями на море. Оно, правда, было в 10 километрах - я не знаю, это какая линия?..

Ирина Пегова с дочкой на премьере комедии "Родные". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Киножена Бурунова Ирина Пегова появилась на премьере заметно постройневшей (видимо, сказались изнурительные тренировки в "Ледниковом периоде"). Пару ей в этот вечер составила красавица-дочь Таня, которая в свои 15 уже переросла знаменитую маму.

- Есть прекрасное выражение, кажется, еще Конфуций сказал: выбери работу по душе, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни, - поделилась актриса секретом хорошего настроения. - Я люблю то, чем занимаюсь - меня это заряжает! Но сегодня, хоть я вам тут широко улыбаюсь, на самом деле очень переживаю за результат: дрожу, как на школьном экзамене. У меня такого не было уже лет 20, со времен выхода первого фильма... Знаете, с Сергеем оказалось ведь очень трудно играть, потому что всегда хотелось смеяться. Стоило хоть раз поддаться и хихикнуть, потом не остановишься - съемки приходилось ставить на паузу.

Лиза Монеточка на премьере комедии "Родные". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица Лиза Монеточка, для которой роль в "Родных" стала кинодебютом, в этот день принимала поздравления не только, как начинающая актриса. Недавно уральская звезда вышла замуж за своего саунд-продюсера, и на премьере с удовольствием демонстрировала на камеры обручальное кольцо с надписью "Ослепла от любви". Оказалось, роль жены далась ей куда легче, чем дебют в кадре.

Леонид Ярмольник на премьере комедии "Родные". Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Быть женой вообще очень приятно, по крайней мере, первый месяц - супер, никаких проблем, - нахваливала семейную жизнь Лиза. - А вот съемочный месяц стал для меня испытанием. Хотя сам фильм мне очень близок. Когда-то давно папа купил мне первый синтезатор, и такая же сцена есть в фильме. Когда я увидела это в сценарии, то подумала, что это списано из моей жизни.

Как призналась Монеточка, коллеги по съемкам многому ее научили. Но, перефразируя расхожую фразу про Лас-Вегас, что случилось на площадке, остается на площадке.

- Я вам об этом никогда не расскажу, только за очень большие деньги! - заинтриговала певица.

Виктория Толстоганова на премьере комедии "Родные". Фото: Михаил ФРОЛОВ

СПРАВКА "КП"

Комедия "Родные"

Режиссер: Илья Аксенов.

Операторы: Антон Зенкович и Михаил Соловьев.

Авторы сценария: Жора Крыжовников, Алексей Казаков.

В ролях: Сергей Бурунов, Ирина Пегова, Семен Трескунов, певица Лиза Монеточка, Катерина Беккер, Сергей Шакуров, Анна Уколова, Никита Павленко.

Прокатный рейтинг: 12+.

Варвара Шмыкова на премьере комедии "Родные". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эльдар Джарахов на премьере комедии "Родные". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полина Максимова на премьере комедии "Родные". Фото: Михаил ФРОЛОВ