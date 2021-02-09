Полпред президента в УФО Владимир Якушев о борьбе с пандемией в Тюменской области: «У нас есть основания для консервативного оптимизма, но расслабляться рано»

Александр Моор (справа) уточнил, что в​ регионе поддерживают запас свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

О мерах по борьбе с пандемией COVID-19 и работе по стабилизации ситуации на рынке труда в Тюменской области доложил полномочному представителю президента России в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву глава региона Александр Моор в ходе рабочей встречи, которая состоялась в Тюмени 8 февраля.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА

«В последнее время мы отмечаем постепенное снижение количества ежедневно выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции при стабильных показателях тестирования населения. Сегодня, в соответствии с последними указаниями Минздрава, мы поддерживаем запас свободных коек для лечения пациентов с COVID-19», – сообщил Александр Моор.

Доля тяжелобольных коронавирусом в Тюменской области в январе и феврале меньше, чем в декабре. Отмечается также снижение заболеваемости ковидными и нековидными пневмониями.

Жители региона, проходящие амбулаторное лечение от COVID-19 или контактировавшие с больными, бесплатно обеспечиваются медикаментами по списку Минздрава за счет федерального и регионального бюджетов. Для лечения пациентов с COVID-19 в регионе закуплен необходимый объем лекарственных препаратов и создан резерв плазмы крови различных групп.

С 18 сентября 2020 года в Тюменскую область поступили 37 тыс. 142 дозы вакцины «Спутник V» и 1 тыс. доз вакцины «Эпи Вак Корона». Всего вакцинированы 24 тыс. 176 человек, из них полный курс прошли 2 тыс. 432 человека. В общем количестве вакцинированных 46% – это люди старше 60 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

«Борьба с пандемией – одна из основных задач. В Тюменской области есть положительная динамика. Снижается заболеваемость. Количество заболевших меньше, чем количество выздоравливающих. Это хорошие сигналы. В регионе приняты решения о снятии ряда ограничений, введенных для предупреждения распространения инфекции. Люди этого давно ждали. У нас есть основания для консервативного оптимизма, но расслабляться рано», – прокомментировал Владимир Якушев.

«БЕЗРАБОТИЦА БУДЕТ УМЕНЬШАТЬСЯ»

Докладывая о ситуации на региональном рынке труда, Александр Моор сообщил, что максимального значения уровень безработицы достигал в апреле 2020 года. Затем этот показатель начал плавно снижаться и сейчас составляет около 2,7%.

«По нашим прогнозам, безработица будет уменьшаться, но более медленными темпами, чем в прошлом году. В 2021 году на реализацию программы содействия занятости из областного бюджета выделено 210 миллионов рублей», – сказал губернатор.

При этом предложение рабочих мест на рынке труда Тюменской области существенно превышает спрос на них. На 20 тысяч безработных в регионе приходится около 28 тысяч вакансий. Полпред президента положительно оценил усилия региональной власти по созданию дополнительных рабочих мест для тюменцев и стимулированию предпринимательской активности жителей региона.

«Ситуация на рынке труда очень важна и с точки зрения экономики, и в плане самочувствия и качества жизни людей. Необходимо продолжать активную работу по поддержке занятости населения. В Тюменской области в этом плане наработан хороший опыт», – подчеркнул Владимир Якушев.

В ходе рабочего визита в Тюменскую область полпред президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе провел совещание с руководителями правоохранительных органов.