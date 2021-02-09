Медведев, Рублев и Хачанов стартовали с победы на Australian Open

Даниил Медведев в первом круге Australian Open обыграл канадца Вашека Поспишила. Фото: REUTERS

После двухнедельного карантина и «разогревочных» турниров лучшие теннисисты мира в Мельбурне отправились в поход за главным австралийским трофеем. Первая ракетка России Даниил Медведев в первом круге Australian Open уверенно обыграл канадца Вашека Поспишила (6:4; 6:2; 6:2). Это победа у Медведева стала уже 15-й подряд, последний раз он проиграл еще в октябре в четвертьфинале турнира АТП-500 в Вене. А потом, как мы помним, Медведев выиграл парижский «Мастерс» и Итоговый чемпионат АТП, после чего поднялся на 4-е место в мировом рейтинге. А на прошлой неделе Даниил вместе с Андреем Рублевым выиграли командный ATP Cup в Мельбурне.

Кстати, Андрей Рублев (8-я ракетка мира) тоже выиграл свой стартовый матч Australian Open в трех сетах, победив немца Янника Ханфана (6:3; 6:3; 6:4). А вот Карену Хачанову пришлось помучиться с австралийцем Адександром Вукичем больше трех часов (6:3; 6:7; 7:6; 6:4). Также стоит отметить победу в первом круге россиянина Аслана Карацева (над итальянцем Джанлукой Маджером - 6:3; 6:3; 6:4), который пробился в основной турнир через квалификацию. Еще один наш теннисист Роман Сафиуллин, тоже попавший в основную сетку через отбор, играет против белоруса Ивана Ивашко.

Из наших девушек во второй круг уже прошли Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Варвара Грачева и Людмила Самсонова, пробившаяся в главный турнир через квалификацию.