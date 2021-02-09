"Очень хочется, чтобы обедов было больше и людей неравнодушных тоже": Истории обычных москвичей, которые разносят еду одиноким старикам и инвалидам

Волонтеры проекта "Дари еду!" Фото: предоставлено "Дари еду!"

Свежий горячий обед - что может быть обыденнее? Не для всех. Одиноким пожилым людям, инвалидам часто очень тяжело ежедневно справляться с самыми простыми бытовыми делами.

Накормить человека - самая простая и понятная форма помощи. Так решили создатели благотворительного проекта "Дари еду!". С 2016 года он собирает продукты для нуждающихся - многодетных и малоимущих семей, инвалидов, пожилых... А во время пандемии и самоизоляции в 2020 году у волонтеров появилось новое направление - доставка горячих обедов одиноким пенсионерам и инвалидам.

Готовят обеды на благотворительной основе рестораны, поддержавшие проект. А разносят нуждающимся - самые обычные люди, москвичи. У всех - работа, учеба, ворох своих дел и забот. Но каждый находит время, чтобы помочь другим. Принести в дом нуждающегося человека не просто обед - но душевное тепло, улыбку, поддержку.

Вот несколько историй "добрых курьеров".

Мария и Ксения Фото: предоставлено "Дари еду!"

Мария и Ксения Агеевы, 33 года и 10 лет

Я работаю в банке с графиком сутки/трое, поэтому имею возможность помогать в качестве автоволонтера и пешего "курьера" по доставке еды пенсионерам, инвалидам. В основном принимаю участие в акциях в Тушино. Живу я в городе Люберцы, поэтому для меня дорога занимает полтора часа в одну сторону.

О проекте случайно узнала из инстаграм по рекомендациям сети, так как подписана на другие благотворительные фонды. Считаю, что географию доставки «Дари еду» нужно расширять, делать ее по всей Москве, Подмосковью и даже России, так как пенсионеры, инвалиды есть в каждом городе, районе и даже на каждой улице.

Я решила присоединиться к проекту, потому что есть потребность быть полезной, помогать. Я очень сочувствую людям, которым остались одни и беззащитны. Но минус в том, что нигде не говорят, как это сделать. Я уверена, что множество людей присоединились бы к акции, если бы знали, куда обратиться и чем конкретно они могут помочь.

На доставки хожу со своей десятилетней дочкой Ксенией, которой тоже очень нравится до слез делать хоть и такое мизерное, но доброе дело! Очень хочется, чтобы обедов было больше и людей неравнодушных тоже.

Дмитрий Зайцев Фото: предоставлено "Дари еду!"

Дмитрий Зайцев, 28 лет

Я - постоянный волонтёр проекта «Дари еду!», успел принять участие в ряде благотворительных доставок в том числе, в районах Тушино и Кунцево. Стал волонтёром, потому что испытываю потребность помогать людям.

Помимо «Дари еду», состою в рядах волонтёров ещё несколько организаций. Благотворительную доставку, считаю супер-проектом и чувствую, что моя помощь необходима, без нее пенсионерам, основным получателям готовых обедов, не справиться. Также выделяю ещё одну ценность в своём участии в проекте - поиск новых друзей. Волонтерство объединяет и толкает на новые подвиги в компании единомышленников.

Васима Ахатовна Панкратова, 67 лет

Я пенсионерка и начинающий волонтёр. Приняла участие в двух доставках готовых обедов в Тушино. Захотелось помочь нуждающимся! Испытываю глубочайшую радость от того, что могу их накормить и это придаёт мне сил и энергии для участия в будущих доставках! Надеюсь, что проект «Дари еду» будет цвести и развиваться, расширяя свои границы.

Алексей Миронов Фото: предоставлено "Дари еду!"

Алексей Миронов, 46 лет

В обычной жизни я являюсь менеджером по продажам. Но есть у меня и параллельная должность - волонтёр при проекте «Дари еду». Только в январе я принял участие в трёх благотворительных доставках в Тушино.

Как и многие волонтеры, руководствуюсь порывом помочь людям, которые нуждаются в поддержке, внимании со стороны окружающих. При общении с пожилыми людьми в первую очередь обращаешь внимание на искреннюю радость от беседы и благодарность за доставленную еду. Видно, как важна для пожилых людей возможность простого общения.

Практически все, с кем я общался, ждали, когда к ним придёт волонтёр, готовились к встрече. Когда я приходил к тем же людям через неделю, меня уже узнавали, спрашивали как мои дела, благодарили за доставленные обеды.

Испытываю огромное счастье и эмоциональный подъем во время таких добрых походов. Не сомневаюсь, что проект очень нужный и считаю, что его необходимо расширять как в Москве, так и на федеральном уровне. Готов участвовать в проекте и дальше и активно приглашаю своих друзей присоединяться и дарить еду тем, кто в ней нуждается!

Колесников Егор, 19 лет

Я студент второго курса НИТУ «МИСиС». Принимал участие в трёх январских доставках в Тушино и Кунцево. Часто мониторю группу Мосволонтера, на предмет новых мероприятий, и очередным оказалась доставка еды. Сам я волонтёрю уже полтора года. Успел много где побывать и примерить на себя разные функции, но доставкой еды занимаюсь в первый раз.

С самого начала почувствовал небольшую тяжесть за спиной в виде термо-бокса с обедами. Потом с навигатором пошёл открывать для себя новые районы Москвы (осо