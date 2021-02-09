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Экономика

Держитесь за место. Безработица достигла максимума за последние 10 лет

Эксперты объяснили, почему не стоит ждать улучшений
Владимир НИКОЛАЕВ
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Эксперты объяснили, почему не стоит ждать улучшений

Эксперты объяснили, почему не стоит ждать улучшений

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Количество занятых россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 млн человек — это абсолютный минимум за последние 10 лет. Об этом сообщило международное агентство FinExpertiza, основываясь на данных Росстата.

Больше всего работающих было в 2017 г. - почти 73 млн, затем трудовая армия год от года незначительно уменьшалась, а в прошлом году ее численность рухнула сразу на 1,65 млн чел.

- В прошлом году был очень высокий прирост безработицы, такого не было с 2009 года, - сказал «КП» проректор Российской финансовой академии Александр Сафонов. - На снижение численности занятых повлияли два фактора. Демографический, связанный со старением населения и сокращением его численности, и экономический — вызванный кризисом из-за эпидемии ковида.

По мнению эксперта, в текущем году заметных улучшений на рынке труда ожидать не стоит.

- В сложившейся ситуации не следует ожидать увеличения зарплат, - сказал Сафонов. - Темпы экономического роста в 1,5%, которые сейчас декларируются, недостаточны для того, чтобы обеспечить всех работой. Тот факт, что по отчетам показатели безработицы снижаются, не должен нас вводить в заблуждение. Это говорит не о насыщении рынка рабочей силой, а лишь о том, что людей снимают с учета в качестве безработных — это может происходить, например, из-за того, что вышел срок пребывания на учете, или из-за того, что человек прошел переподготовку, на которую его направили местные органы труда и занятости. Не факт, что эти люди реально трудоустроились.

Резкое сокращение численности трудящихся в 2020 г. произошло прежде всего в связи с закрытием предприятий и урезанием штатов в период коронакризиса.

«Нехватка рабочих мест, с одной стороны, и одновременно недостаток рабочей силы – с другой, являются долгосрочными проблемами российской экономики, - отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова. - Дефицит рабочих рук не восполняет даже миграционный приток, который к тому же во время пандемии крайне ослаб. Кроме того, в кризисные периоды для России характерны рост скрытой безработицы и массовое урезание сотрудникам рабочих часов при формальном сохранении относительно невысокой официальной безработицы».

Эксперт отмечает, что по мере оживления деловой активности рабочие места начали восстанавливаться. Безработица выросла в 67 из 85 российских регионов. Но в 17 выросла занятость.

«Однако такие структурные проблемы, как низкая производительность труда, невысокая зарплата у основной части работников и огромный разрыв в доходах в зависимости от отрасли и региона сохраняются и продолжат негативно влиять на благосостояние населения в долгосрочной перспективе», констатирует Трубникова.

ТОП-5 РЕГИОНОВ, ГДЕ РОСЛА БЕЗРАБОТИЦА,%

Мордовия -13,4

Марий Эл -9,3

Карачаево-Черкессия -8,22

Альайский край -8,2

Дагестан -7,71

…И ГДЕ РОСЛА ЗАНЯТОСТЬ,%

Хабаровский край +5,8

Калмыкия +5,5

Республика Тыва +5,4

Еврейская АО +5,1

Костромская обл. +2,4

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