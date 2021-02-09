Деньги и поцелуи: Эльман Пашаев раскрыл переписку с женой Михаила Ефремова

По делу о ложных показаниях и Михаил Ефремов, и Эльман Пашаев пока проходят в статусе свидетелей Фото: Иван МАКЕЕВ

В новом уголовном деле, из-за которого Михаила Ефремова этапировали в Москву, у его экс-защитника, говорят, главная и зловещая роль. Мол, Эльман Пашаев в расследовании о ложных показаниях сдал актера с потрохами, заявив, что именно он платил деньги троим свидетелям за их выступления в суде, да и вообще был инициатором столь сомнительной защиты.

Между тем, сам Пашаев, услышав эту версию, лишь рассмеялся.

- При чем тут я? Ефремов сам вырыл себе яму, - заявил kp.ru экс-адвокат. - Судите сами: приходят три человека, говорят, что он сидел на пассажирском сиденье. А обвиняемый потом признается, что был за рулем. Зачем он это сделал? Да потому что другие адвокаты пообещали, что так Ефремов сможет скостить себе срок. Результат вы видели: 7,5 лет колонии. Я вам так скажу: если бы лжесвидетели были моей идеей, я бы туда таких прожженных товарищей собрал! Мне ведь что только не предлагали: были даже желающие взять на себя вину и отсидеть за Ефремова, просили за это суммы от 50 миллионов рублей. Но я же не идиот: весь центр Москвы в камерах, куча народу в городе, как можно такое утаить?

Пашаев до сих пор возмущен, что суд отказал во всех его ходатайствах, которые могли бы уберечь троих свидетелей - Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна от уголовного дела.

- В телефонном биллинге отказали, в снятии видеозаписей с камер магазина отказали, - перечисляет юрист главные доказательства того, что его свидетели были на месте аварии и все видели своими глазами. - А сейчас все это вместо суда придется делать правоохранительным органам. Кстати, вы знаете, - уволили следователя ГСУ, который занимался делом Ефремова? Скажем так: попросили написать заявление по собственному желанию. И я догадываюсь, почему. В одном из интервью он честно сказал, что обвиняемый из-за внушительной дозы алкоголя ничего не помнит. Эти слова оказались кому-то очень неудобны...

По делу о ложных показаниях и Михаил Ефремов, и Эльман Пашаев пока проходят в статусе свидетелей. Но экс-защитник полагает, что актер может стать и обвиняемым: если ложь в суде будет доказана, значит, у этого большого обмана есть организатор. Подозрения в свою сторону сам Пашаев считает необоснованными.

- Я никогда не брал у него денег, тем более на подкуп свидетелей, - заверил экс-адвокат kp.ru. - Какие-то копеечные расходы на проезд, питание и проживание оплачивал помощник Ефремова, даже не я. Знаете, что любопытно? Ефремова ведь специально мучают. Видимо, очень многим он дорогу перешел. По закону, чтобы вызвать его на допрос, не нужно было никакого унизительного этапирования в Москву. Это ведь жуткий стресс, тяжелейший процесс. Допросить актера в белгородской колонии мог и местный следователь. Для очной ставки надо везти в Москву, но ее проводят только при наличии расхождений в показаниях. А ведь он еще ни слова не сказал, какие расхождения? И еще интересная деталь: обычно дела о ложных показаниях расследует самый мелкий участковый. А здесь - снова Главное следственное управление. Так что это дело отнюдь не рядовое.

Тем временем, на днях Эльману Пашаеву удалось вернуть семье артиста часть "зависших" денег, судьба которых была неизвестна еще с сентября.

Переписка Эльмана Пашаева и Софьи Кругликовой. Она шлет приветы и поцелуи жене экс-защитника, а он - скриншот денежного перевода.

- Ефремов еще до приговора по доброй воле перевел четверым потерпевшим, родственникам Сергея Захарова, по 200 тысяч рублей, - напомнил Пашаев. - Они в суде ради красного словца от этих "кровавых денег" отказались, а сами втихаря сняли наличные: брат Захарова и его старший сын получили свою часть. Оставшиеся 400 тысяч болтались на почте: уходили то адресату, то отправителю - моему помощнику, который занимался переводом. Только три дня назад нам наконец удалось получить первые 200 тысяч из этих денег, и я их сразу отправил Софье, жене Ефремова. Кстати, мы с ней расстались в хороших отношениях, поздравляем друг друга с праздниками. Однажды она даже поздравила меня на азербайджанском языке - я обалдел, откуда только знает?! Так что вопреки всем слухам и домыслам, мы с Софьей не враги.

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