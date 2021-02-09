Кирилл Серебренников: «Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым»

Судя по всему, московские чиновники не будут продлевать контракт с Серебренниковым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Департамент культуры Москвы письменно уведомил режиссера и худрука Гоголь-центра Кирилла Серебренникова об истечении 25 февраля трудового договора с ним.

Судя по всему, московские чиновники не будут продлевать контракт с Серебренниковым.

9 февраля режиссер попрощался в своем Instagram c труппой театра: «Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить, - написал он на своей страничке в соцсети. - Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы. Вы знаете, что надо делать. Всем - мир и любовь».

Его пост сразу же нашел горячий отклик у его подписчиков и друзей. «Кирилл, ты за 8 лет сделал то, что люди не могут сделать за жизнь! Наверное, пространство чувствует, что ты можешь ещё и ещё! Я тебя люблю! А комментировать это письмо (департамента культуры – Ред.) нет ни сил, ни желания!», - одна из первых откликнулась актриса Юлия Пересильд.

Новым худруком московского театра "Гоголь-центр" как будто должен стать актер и режиссер Алексей Агранович. Но контракт с ним пока не подписан. И официального сообщения на сайте департамента культуры на эту тему нет. Традиционно не комментирует ситуацию и пресс-служба главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

Тем временем в поддержку Серебренникова вступилась ассоциация театральных критиков (АТК).

Критики направили открытое письмо Кибовскому с просьбой оставить Кирилла Серебренникова на посту худрука "Гоголь-центра":

"Будучи театральными экспертами, мы беремся утверждать, что "Гоголь-центр", созданный режиссером и педагогом Кириллом Серебренниковым, стал выдающимся явлением в истории российского театра. В "Гоголь-центре" сложился исключительный коллектив артистов и художников, способный решать сложнейшие творческие задачи. Но, прежде всего, это авторский театр. "Гоголь-центр" Серебренникова стоит в одном ряду с Художественным театром Станиславского и Немировича-Данченко, Театром Вахтангова, Театром Мейерхольда и Театром Таирова, "Современником" Ефремова и "Таганкой" Любимова, "Ленкомом" Захарова, БДТ Товстоногова и МДТ Додина".

Напомним, "Гоголь-центр" был создан Серебренниковым в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя. Театр позиционируется как площадка, где сосуществуют все виды современного искусства. Помимо спектаклей российских и европейских режиссеров, в центре проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки.

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