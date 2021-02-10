Могила Марка Захарова на Новодевичьем кладбище. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Марк Захаров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Марк Захаров

(1933 - 2019)

Локация: Новодевичье кладбище

46 лет народный артист СССР руководил театром «Ленком». Поэтому памятник на могиле режиссера выполнен в форме бронзового занавеса, перед ним стоит каменный крест. «Соединение веры и игры», - так монумент охарактеризовал культурный деятель Михаил Швыдкой. Это проект скульптора Александра Рукавишникова. Монумент обошелся в 8 млн рублей, большую часть суммы оплатил композитор Игорь Крутой. После открытия памятника его много критиковали поклонники в соцсетях. Дескать, занавес напоминает шифер, цвет выбран странный.

Андрей Эшпай. Фото: Petr Vasiliev/Wikimedia Commons

Андрей Эшпай

(1925 - 2015)

Локация: Новодевичье кладбище

Могила Андрея Эшпая на Новодевичьем кладбище. Фото: Андрей АБРАМОВ

«Москвичи» в исполнении Бернеса, «Ах, Одесса моя» в устах Утесова - это все композиции Эшпая. Его музыка звучит в 70 фильмах. Писал он и академические произведения. В основе памятника гранитный шар, который символизирует планетарный масштаб музыкального гения. На нем из бронзы отлиты летящие трубы, скрипки - точно так же парила и музыка Андрея Эшпая. Автор памятника - Леонид Баранов.

Илья Сегалович. Фото: Uieoa/Wikimedia Commons

Илья Сегалович

(1964 - 2013)

Локация: Троекуровское кладбище

Могила Ильи Сегаловича на Троекуровском кладбище. Фото: Wikimedia Commons

Российского программиста и сооснователя Яндекса последние годы жизни атаковали сразу несколько онкологических недугов: рак желудка, опухоль мозга, злокачественный менингит. Памятник на его могилу выполнил скульптор Василий Селиванов. Кованое дерево без листвы, на ветвях которого поселились несколько пернатых. Крона удерживает стеклянный шар, внутри которого еще одна сфера, но уже из металла. Многозначный образ, который может символизировать как явление интернета в целом, так абстрактное понятие возрождения.

Александр Бакулев. Фото: Wikimedia Commons

Александр Бакулев

(1890 - 1967)

Локация: Новодевичье кладбище

Могила Александра Бакулева на Новодевичьем кладбище. Фото: Liza vetta/Wikimedia Commons

Основоположник сердечно-сосудистой хирургии в СССР и президент Академии медицинских наук. Основал институт, который теперь носит его имя, а лучшим хирургам России дают премию Бакулева. Памятнику на его могиле присущи авангардные очертания: четкие грани алого стекла, которое символизирует сердце, удерживают утекающие ладони в духе Сальвадора Дали. За могилой ученого ухаживают сестры милосердия.

Владислав Галкин. Фото: "КП" Архив

Владислав Галкин

(1971 - 2010)

Локация: Троекуровское кладбище

Могила Владислава Галкина на Троекуровском кладбище. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Когда родные актера пришли к скульптору Владимиру Усову, чтобы заказать памятник, то просили, чтобы Влад был в образе Гекльберри Финна - своей первой роли. Но художник настоял, что монумент нужно посвятить личности гениального актера. Но и пожелание близких учел. В итоге появилась композиция из двух скульптур: Галкин с маской в руке и его маленький персонаж отдыхает у камня.

Пару лет назад монумент неожиданно пропал. Поклонники подумали, что кинозвезду перезахоронили. Но на деле памятник демонтировали временно. Умерла мать Галкина - Елена Демидова. Она завещала похоронить себя вместе с сыном. После захоронения скульптуры вернули на место.

Александр Птушко. Фото: Wikimedia Commons

Александр Птушко

(1900 - 1973)

Локация: Новодевичье кладбище

Могила Александра Птушко на Новодевичьем кладбище. Фото: T3ru/Wikimedia Commons

Русский Уолт Дисней - Александр Лукич был даже круче! Его экранизации, в том числе мультипликации русских сказок, побеждали в Каннах, Венеции и Эдинбурге. К 30-летию со дня смерти на его могиле, которая до сей поры состояла из скромной плиты, появился удивительный памятник. Гигантское дерево, перевернутое корнями вверх. А на нем вырезаны лицо старца, Буратино, богатыри и другие герои его работ. Автором работы стал художник Вячеслав Почечуев (1937 - 2002), друг и коллега режиссера. Дуб для памятника он нашел во Владимирской области. Это был единственный деревянный монумент на Новодевичьем, однако в 2019-м его убрали. Дерево сгнило и разрушилось.

Софья Блюфштейн. Фото: Wikimedia Commons

Софья Блювштейн

(1846 -1902)

Локация: Ваганьковское кладбище

Могила Софьи Блюфштейн на Ваганьковском кладбище. Фото: Ксения БРАГИНСКАЯ/Wikimedia Commons

В истории Софья Ивановна осталась как Сонька Золотая Ручка - известная воровка и авантюристка. Монумент в Москве правильно будет называть кенотафом: это надгробный памятник, который стоит не там, где захоронены останки. Потому что прах Блювштейн остался на Сахалине, где она скончалась на каторге. Хотя есть и другие исторические свидетельства. По другой же версии, на Ваганьковском кладбище покоится другая Софья, дворянских кровей. Фамилии на надгробии не было, поэтому современники и решили, что там лежит чтимая преступница.

Теперь о памятнике. Покрытие золотой краской - это реконструкция-новодел. Изначально монумент был белым. Над ним металлические ветви пальмы - сохранились по сей день. Софья была с головой и руками, но мрамор не выдержал и разрушился. Или вот байка: пьяный вор полез к Соньке целоваться и обломал ей конечности. До покраски памятник постоянно расписывали маркерами: просили удачи в воровских делах. Вокруг раскиданы десятки записок от джентльменов удачи.

Федор Черенков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федор Черенков

(1959 - 2014)

Локация: Троекуровское кладбище

Могила Федора Черенкова на Троекуровском кладбище. Фото: Андрей АБРАМОВ

Легендарный полузащитник «Спартака» запечатлен в своей фирменной позе. Памятник отлили из бронзы, скульптор - Наталья Опиок. Одноклубники Черенкова рассказывали, что сначала у монумента был другой автор, но он повел себя некрасиво, и проект не удался. Большую часть суммы перечислил владелец и президент ФК Леонид Федун

(9 млн рублей). Рядом со скульптурой православный крест и именная футбольная трибуна с флагштоками. Это сделано специально, чтобы любой болельщик мог привязать на них красно-белый шарф.

Любовь Полищук. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Любовь Полищук

(1949 - 2006)

Локация: Троекуровское кладбище

Могила Любови Полищук на Троекуровском кладбище. Фото: Михаил ФРОЛОВ

132 килограмма - столько весит портрет народной артистки России из богемского хрусталя. Если оказаться на могиле актрисы зимой, то может показаться, что изваяние выполнено изо льда. Или это затвердевший туман. Красиво он подсвечивается в лучах закатного солнца. Заказывали бюст в Чехии, так как скульптор Александр Цигаль считает, что только там умеют профессионально работать со стеклом. Примечательно, что изначально памятник должен был быть другим - в форме сердца. Но от идеи отказались в пользу портрета.

Ирина Архипова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ирина Архипова

(1925 - 2010)

Локация: Новодевичье кладбище

Могила Ирины Архиповой на Новодевичьем кладбище. Фото: Андрей АБРАМОВ

Ее называли царицей русской оперы. Под стать негласному титулу и памятник: позолоченный бюст. На нем Ирину Константиновну запечатлели в образе Марины Мнишек из оперы «Борис Годунов». Монумент установлен на белоснежной колонне, на которой отражены главные награды народной артистки СССР. В основании - черная крышка рояля, на которой преклонил колено оперный тенор Владислав Пьявко, супруг Архиповой (скончался в октябре 2020-го). Артист запечатлен в образе Лжедмитрия.

Известно, что Пьявко около семи лет не мог найти исполнителя для монумента. «Все не то!» - ругался певец. Однако в итоге концепцию вдовца смог воплотить друг семьи, скульптор Степан Мокроусов-Гульельми. Есть у памятника незаурядная опция. Под скамейкой подле монумента есть кнопка. Нажимаешь, и из спрятанных динамиков доносится Ave Maria в исполнении Архиповой.

Жанна Фриске. Фото: Борис КУДРЯВОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из снега с могилы Жанны Фриске делают приворотное зелье?

Поп-звезда покоится на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. У места захоронения стоит черный камень, на котором выгравированы строки ее песни: «Будем очень скучать, будем о тебе вспоминать, даже если ты далеко-далеко...». Позже добавили бронзовый монумент певицы в роскошном вечернем платье.

Наши коллеги из «Экспресс газеты» недавно посетили могилу певицы. Обнаружили, что она усеяна лепестками роз. Охранники кладбища поделились, что так мемориал украшают поклонники. И добавили, что некоторые сгребают с могилы снег и забирают его с собой. Растопленный, его нужно добавить в суп мужчине. Тогда тот будет приворожен. Именно такой ритуал описала сторожам поклонница из Тулы, которая минувшей зимой навещала любимую артистку.

Могила Жанны Фриске на Николо-Архангельском кладбище. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Корреспондент «КП» позвонил на кладбище и поинтересовался, как часто сотрудники наблюдают поклонников, которые собирают снег на могиле Фриске. Однако в администрации отрезали, что это «была фантазия отдельно взятого охранника».

Как бы там ни было, но к могиле любимой артистки действительно часто и много ходят фанаты. Семья не раз просила не украшать мемориал гирляндами и мишурой. Даже установили специальную вазу, куда можно сложить все «дары».