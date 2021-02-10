И как такой земля носит: Экскаватор ЭШ-100/100 весит 10 тысяч тонн

Собирали этого железного монстра больше пяти лет. Фото: Лев ШЕРСТЕННИКОВ/РИА Новости

Самый большой экскаватор Евразии ЭШ-100/100 привезли на Канско-Ачинский угольный разрез (Красноярский край) с Уралмашзавода в 1972 году. Он уместился в 20 составов.

Нет, сначала про разрез. Однажды, стоя на краю одного из таких кратеров, я зачарованно наблюдал за тем, как по спиральной дороге из глубин поднимаются огромные «БелАЗы». С моей точки обзора они казались совсем крошечными, еще крошечнее казались копошащиеся внизу экскаваторы и бульдозеры. Экскурсоводом выступал начальник этой гигантской воронки. Он тут работал 40 лет, но чувство восторга горного инженера не покидало.

- Вы только представьте, - говорил он, - мы посчитали: в эту яму можно запросто поместить все население земли!

Так вот, шагающий экскаватор ЭШ-100/100 выглядел вполне соразмерно этой монстрической дыре. А прочая техника рыскала вокруг него, как моськи вокруг слона.

Собирали ЭШ-100/100 больше пяти лет. Специально для него построили электроподстанцию - ведь гигант потреблял энергии, достаточной для нужд города с населением 20 тысяч жителей. В результате получился шагающий многоэтажный завод с объемом ковша в 100 кубометров и длиной стрелы 100 метров, что и указано в его техническом названии. Вес - 10,5 тысячи тонн. Общая протяженность проводов и кабелей - около 30 километров. Экипаж - четыре человека. Главная трудность - карабкаться на рабочее место.

Как он шагает

И зачем ему вообще шагать? Затем, что 10,5 млн килограммов, да еще с нагруженным ковшом, да еще в движении, не выдержит никакой грунт. Машина сама выроет себе яму. Поэтому все ЭШ не шагают, а переваливаются. В рабочем состоянии он стоит на опорной плите. Если надо двигаться, опускаются гидравлические опоры (опорные башмаки). Экскаватор приподнимается и переваливается на несколько метров. Скорость не конек ЭШ - всего-то до 80 метров в час.

И на разрезе закипела работа. ЭШ захватывал за раз сотню кубометров грунта с горкой и возводил горы высотой до 50 метров, то есть с 16-этажный дом. Чтобы увезти содержимое одного ковша, потребовались бы 17 современных стандартных грузовиков «КамАЗ».

В 1982 году ЭШ поставил рекорд по добыче угля - 15,1 миллиона тонн.

В 1984 году экскаватор потребовался на другом участке. Казалось бы, его надо перегнать всего на 11,5 километра. Но этот поход был похож на большую войсковую операцию: частично разобрать и ЭШ, и обеспечивающую его электростанцию, обойти огромное поле разреза (напомню: скорость - до 80 метров в час), проложить специальную трассу, снять провода со стоящей на пути ЛЭП, разобрать часть довольно загруженной железнодорожной магистрали Ачинск - Абакан, быстро восстановить движение поездов, смонтировать на новом месте… Сделали всё четко.

Эпилог. Он же некролог

Такие механизмы работают лет 40, а то и больше. Но случились 90-е. У предприятия начали регулярно меняться собственники, денег на ремонт и даже обслуживание техники не хватало, нарушились логистика и экономические связи…

Сначала ЭШ-100/100, требовавший к тому времени капитального ремонта, законсервировали. Потом забросили. Его начали потихоньку разворовывать: сначала на медь растащили кабели и провода, потом свинтили все, что можно унести, говорят, в итоге даже ковш украли. А ведь в 70-е его собирали несколько месяцев - под руководством группы инженеров сваривали, клепали и затягивали огромными болтами.

Через несколько лет специальная комиссия осмотрела масштабы разрушений. По итогам работы решили сдать остатки уникального экскаватора в металлолом.

С 1977 по 1993 год в ковше ЭШ-100/100 побывало 127,7 миллиона кубометров породы - рекорд среди экскаваторов страны.

А в ковш «Биг Маски» из США влезало 12 легковых автомобилей. Фото: Wikimedia Commons

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Американский здоровяк

В 1969 году в США создали «Биг Маски» (с английского - «здоровяк», «силач») - самый большой в мире шагающий экскаватор 4250-W. Он работал на угольном разрезе в штате Огайо.

Тактико-технические характеристики:

вес - 13 000 т

высота - 67,8 м

ширина - 46,2 м

длина - 148,6 м

Объем ковша - 168 м2 (в него свободно входило 12 легковых автомобилей).

Уступал нашему ЭШ-100/100 только длиной стрелы - 95 метров.

Он работал с 1969 по 1999 год. За это время он переместил более 465 млн м2 пород, при строительстве Панамского канала в два раза меньше грунта вытащили. А в 1999-м разрез выработался.

«Биг Маски» демонтировали, а ковш и сейчас экспонируется в Музее горного дела. На месте его работы - Музей дикой природы.

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