Виталий Гогунский за один сезон в «Универе» получал 20 млн рублей

Ирина и Виталий официально расписались в 2017 году, но через два года снова разошлись. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сериал «Универ» с милягой Кузей в исполнении Виталия Гогунского до сих пор бьет рекорды популярности. Свалившаяся на него известность позволила Гогунскому получать за съемки внушительные гонорары. В распоряжении «КП» оказалась копия договора с актером на съемки пятого сезона «Универа».

Если верить документу, роль Кузи - просто золотая. Читаю в договоре: «Вознаграждение (Гогунскому) выплачивается в следующем порядке:

10 млн 640 тыс. руб. - до 17 июня 2011 года,

2 млн 128 тыс. руб. - до 10 июля 2011 г.

744 800 руб. - до 10 августа 2011 г.

Далее ежемесячно до конца 2011 года - по 744 800 руб.

Договор с актером-исполнителем.

Договор с актером-исполнителем.

Итого за пятый сезон «Универа» артист получил 21 млн 280 тысяч рублей. Чтоб все так зарабатывали! Сейчас актер, по слухам, требует за один съемочный день 100 тысяч рублей. Удивительно, но при таких доходах 42-летний Виталий отказывается платить алименты на дочь - десятилетнюю Милану.

Дочь Гогунского родилась, когда актер жил с мамой девочки, моделью Ириной Маирко. У них был гражданский брак, но в 2010 году, почти сразу после рождения дочки, Гогунский ушел из семьи. Женился на девушке Анне, но продолжал общение с бывшей, Ириной. По признанию Гогунского, вскоре он вновь сошелся с Ириной ради дочки. В апреле 2017 года пара сыграла свадьбу. Но брак продлился только два года. Гогунский увлекся новой женщиной и опять ушел из семьи. При этом признавался: «С моей супругой Ириной, матерью моего ребенка, мы, можно сказать, дважды были женаты. Я не исключаю, что может быть еще и третий брак».

Сегодня Ирина утверждает, что бывший муж совсем не платит ей алименты на ребенка. Актер же настаивает: он достаточно их обеспечил.

- Я себя поставил в крайне некомфортное положение, оставив ребенку все, - рассказывал Гогунский журналистам. - Когда на YouTube-канале по 200 миллионов просмотров - это нормальные деньги. Когда мы с Ириной еще были вместе, мы поехали в Грузию отмечать мой день рождения. Тогда с канала за первые три месяца Ирина сняла себе на счет 30 тысяч евро. Ирина говорит, что я не плачу алименты. Да, я их не плачу, но если бы люди узнали, какой пассивный доход жене и дочке идет от того, что создано мной, они бы поняли, что об алиментах было бы даже стыдно говорить.

- Гогунский с гонораров за съемки «Универа» купил квартиру в Москве. Она стоит около

20 млн руб. И эту квартиру он оставил дочке и бывшей жене Ире, - рассказала «КП» продюсер Олеся Сазыкина. - Другое дело, что, со слов бывшей, денег на жизнь все равно не хватает. Его сведения о пассивном доходе, по-моему, преувеличены.

Виталий поделился с журналистами, что пока не видится с дочкой, чтобы «не создавать стрессовые ситуации». А недавно юрист актера заявил, что ютуб-канал их общей дочки приносит большие доходы, и предложил засчитывать их в счет алиментов. Несмотря на юный возраст, Милана - популярный видеоблогер. На ютуб-канал дочки Гогунского подписаны 1,8 млн человек. Бывшая жена актера утверждает, что серьезно вкладывается в раскрутку дочки, делает с ней видеоролики, которые пользуются успехом. Поэтому предложение мужа засчитывать доходы от этого канала в счет алиментов Ирина встретила в штыки. К тому же ее оскорбило заявление Виталия о том, что она наживается на дочке, раскрутив ее в интернете. Экс-супруги планируют встретиться в суде.

Десятилетняя Милана - популярный блогер, на ее YouТube-канал подписаны 1,8 млн человек. Фото: Instagram.com

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ирина Маирко: Семьи у нас не получилось

- Даже в дурном сне не могла представить, что судьба меня сведет с актером, - вспоминает бывшая жена Гогунского Ирина. - За мной ухаживали серьезные мужчины - бизнесмены, политики. Я участница и финалистка многих конкурсов красоты. Познакомились мы с Виталиком на съемках «Универа». Я участвовала в конкурсе «Мисс Москва», каждой девушке, вышедшей в финал, дарили призы. Мне - съемки в сериале.

«Думала, попаду в Голливуд»

Ехала и думала: попаду в Голливуд, представляла шикарные апартаменты, вокруг одни звезды. А сериал снимали на заводе: пыльно, какие-то трубы кругом. И никаких звезд. Только молодые, никому не известные артисты. Увидев меня, режиссер закричал: «Сегодня снимаем сцену, где Кузя устроился на работу и должен продать страшненькой девушке крем от прыщей. Ведите ее к гримерам и уродуйте!» Глянула в зеркало и чуть не упала - оттуда на меня смотрел монстр! Начали работать, тут и появился паренек в модном пиджаке.

Виталик буквально вторгся в мою жизнь. Он постоянно встречал меня после работы, приносил охапки роз. Жаль, тогда я не подозревала , что каждый актер переживает звездную болезнь, когда ему начинает казаться, что он - царь и бог.

Бросил перед родами

Мы стали жить как семья. «Универ» к тому времени превратился в рейтинговый сериал. Виталик стал получать хорошие деньги, ни в чем мне не отказывал. Но моя беременность стала проверкой наших отношений. Сначала-то все было прекрасно. Когда сказала Виталику, он от радости принялся прыгать по квартире. Но начался страшный токсикоз. Я еле ползала, настолько мне было плохо. Виталик уже не рвался домой, праздник кончился. В какой-то момент я окончательно сорвалась:

- Уезжаю в Череповец, к маме, нам с тобой надо друг от друга отдохнуть!

...Рожала тяжело, а когда пришла в себя, позвонила новоиспеченному папе:

- Я родила. Дочка!

Он в ответ:

- Уже? Ну, класс! Спасибо. Ты извини, сейчас репетиция - позже перезвоню.

Не перезвонил. На следующий день сделала несколько фотографий дочери и отправила ему снимки. Фотки Виталика тронули. Он привез нас с дочкой и моими родителями в съемную квартиру... и пропал. Несколько недель даже не брал телефонную трубку.

...Родители, узнав об очередном нашем воссоединении, мрачно резюмировали: вот увидишь, он быстро наиграется в семью. И как в воду смотрели! Случайно я заметила у «Кузи» в компьютере переписку с молодой женщиной. «А роди мне сына - Рима Гогунского», -

писал Виталик, сидя буквально у меня за спиной. Это был удар для меня.

- Значит, какой-то девушке ты предлагаешь родить сына и дать ему свою фамилию? А Милана носит мою, и в ее свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк?

- У меня нет на это времени, - ответил он.

После этого я окончательно решила для себя, что семьи с Виталиком у нас не получится.