Что делать, оказавшись один на один с дикой природой: советы инструктора по выживанию

Выживанию Олег Гегельский начал учиться еще во время службы в спецназе. Фото: Личный архив

Гостем совместной программы Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» стал Олег Гегельский - ведущий российский инструктор по выживанию в дикой природе и не только.

Вашими молитвами

- Олег, вы верующий человек?

- Да, католик по вероисповеданию.

- Ну и скажите, что делать на грани жизни и смерти? Молиться?

- Естественно... Понятно, что для выживания надо делать и другие движения - на Бога надейся, а сам не плошай. Однако обращение к высшим силам - правильный выбор, даже если вы неверующий. Молитва настраивает на борьбу, помогает справиться с паникой, мобилизует организм... Но это лишь один из шагов к выживанию.

- А другие шаги какие?

- Схема очень простая. Хорошо играет на гитаре тот, кто регулярно занимается. Виртуально нельзя обучиться владеть музыкальным инструментом. Можно получить, конечно, теоретическую базу, но она ничего не стоит без практического опыта. Так что для повышения своих шансов на выживание нужно «играть на гитаре»: ходить в походы, необязательно тяжелые, смотреть, как действуют более опытные товарищи, учиться у них разжигать костер, добывать воду и т. д.

В идеале, конечно, побывать на тренингах. Но только у настоящих профи, а то сейчас развелось так много...

- ...диванных выживальщиков?

- Именно! Смешно, когда они ко мне приходят - уверенные такие, крутые... Но на первой же тренировке оказывается, что они практически ничего не знают, ничего не умеют... Соответственно ничего не умеют и те, кого они учили. Хорошо, если подобное открытие происходит в спокойной обстановке под руководством настоящего инструктора. Совсем другое дело, когда ты один на один со стихией, и узнаешь, что не готов...

- А такие случаи бывали?

- К сожалению. И немало...

Выживание на диване

- Десять лет назад случилась трагическая история с москвичом Игорем Грудциновым. На форумах он считался специалистом, давал советы, к ним прислушивались. Постепенно он стал верить, что он не только все знает, но и умеет... И ушел в лес. Причем зачем-то из Москвы отправился в Новосибирскую область! Вышел в мороз на каком-то полустанке, отошел от железной дороги 7 километров и там замерз!

- Он что, вообще ничего с собой из снаряжения не взял?

- Полный рюкзак всего, что позволяло выжить, - я со школьниками выхожу в мороз с меньшим запасом! Оказалось, что он недостаточно хорошо знал возможности снаряжения, которое нес с собой.

- И, наверное, был не в лучшей физической форме?

- Возможно... Кстати, приличная физическая форма тоже залог выживания. Вот заядлый автомобилист ничем не отличается от диванного выживальщика. Человек, который ездит за рулем даже за хлебом, он же перестает дорогу мерить шагами. Он ее меряет литрами двигателя. И забывает, что иногда машина его может подвести. А если заглох за городом? Или перевернулся? На пустынной дороге? Зимой? А до города двадцать километров? А в последний раз пешком пять километров по зимней дороге проходил лет двадцать тому назад... Шансы выжить стремятся к нулю при таких условиях.

Чем дальше в лес...

- Если человек понял, что заблудился в подмосковном лесу, ему стоять на месте, пока не найдут?

- Ну зимой вы особо долго не простоите: движение - это жизнь. Стоять и ждать нужно, только если вы отстали от группы и уверены - вас будут искать. В других случаях надо двигаться до появления четко читаемых линейных ориентиров или признаков на местности, которые могут вывести к людям. Это линия электропередачи, дорога, да хоть ручей. Во-первых, это вода, ресурс номер один. Во-вторых, ручей рано или поздно впадет в речку, а на речке либо рыбаки, либо домики.

Вообще думать о выживании надо еще до выхода из дома. Есть простое правило. Уходишь - не важно: за грибами, на рыбалку, в дальнее путешествие - всегда ставь в известность кого-нибудь. Куда идешь, зачем, сколько там пробудешь и контрольные сроки возврата. Это обязательно.

Несколько лет назад был один классический случай. Человек взрослый вокруг дачного поселка десяточку на лыжах бегал. Что такое десять км? Это час по хорошо укатанной лыжне. И вот побегал он минут двадцать. Погода испортилась, поднялась метель, он решил срезать обратный путь по целине. Наступил на корягу, упал, сломал лыжу и ногу. Долго полз и умер от переохлаждения в прямой видимости своего жилья. Он боролся за жизнь несколько часов. Если бы кто-то был в курсе, что он ушел и куда, - его бы спасли. Достаточно было выйти на порог, чтобы увидеть его, лежащего в поле...

Без паники!

- Если человек попал в экстремальную ситуацию, какие должны быть первые действия?

- Совет номер один в любых случаях, будь то краткосрочная ситуация (провалился под лед) или долгосрочная (заблудился в лесу), - это ни в коем случае не паниковать. Паника слишком мощное разрушающее средство: оно снижает физиологический уровень защиты, мешает оценивать ситуацию адекватно. Паникующий, вместо того чтобы сделать минимальные простые шаги для самоспасения, носится в безумии по маленькому пятачку, теряет силы, наносит себе увечья... В общем, сам себя лишает шансов.

- Есть какой-то способ, чтобы себя резко успокоить? Или не резко...

- Это несложно. Перво-наперво нужно уравновесить дыхание. Просто целенаправленно делаешь серию медленных глубоких вдохов-выдохов. Можно молиться параллельно - помогает очистить мозг от панических мыслей.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Что взять с собой в зимний лес

Даже в подмосковном лесу можно легко заблудиться, отправившись на лыжную или пешую прогулку. Вот что лучше прихватить с собой, чтобы повысить шансы на выживание (тем более что все это так просто рассовать по карманам).

1. Мобильный телефон с полностью заряженной батареей в застегивающемся внутреннем кармане одежды - поближе к телу, чтобы не села от мороза батарея (в идеале - с заряженным пауэрбанком).

2. Термос с горячим чаем и перекус (шоколад, конфеты, бутерброд).

3. Перевязочный материал (лучше - индивидуальный перевязочный пакет) с дезинфицирующим средством (например,

хлоргексидином).

4. Средство разведения огня (зажигалка/спички с розжигом - сухим спиртом).

5. Фонарь (лучше налобный).

6. Нож (в идеале - мультитул).

7. Майларовое покрывало (космическое одеяло).

8. Сигнальное средство (например, «Сигнал охотника» - простейшая ракетница).

9. Компас.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Олег ГЕГЕЛЬСКИЙ. Родился в 1964 году. Эксперт по выживанию в экстремальных условиях. Офицер запаса спецназа военной разведки. Кандидат в мастера спорта по многоборью. Создатель школы выживания VESTIGATOR.

Работал учителем, охотоведом, проводником, добывал золото. Имеет военные командировки в Афганистан, Пакистан, Среднюю Азию, Югославию, Чечню. Воинская специальность - снайпер. Член Союза писателей России, поэт. Член Русского географического общества.