Французов и русских, бывших когда-то врагами, упокоят в братской могиле

Москва. В музее-панораме "Бородинская битва". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Смоленской области 13 февраля перезахоронят останки русских и французских солдат, погибших во время отступления Наполеона в 1812 году.

Разрозненные захоронения обнаружили в Вязьме в 2019 году в ходе специальной поисковой экспедиции, проведенной франко-российским объединением «Трианонский диалог». Пока останки находятся в церкви при одном из монастырей.

- Русские и французские солдаты, которые раньше были врагами, будут похоронены вместе в братской могиле, - рассказал основатель Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.

Основатель Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский. Фото: Доминик Бутен/ТАСС

Изначально краеведы были уверены, что безымянные могилы датируются временами Великой Отечественной войны, но антропологи и эксперты Российской академии наук установили, что в них упокоены воины, погибшие в Отечественной войне 1812 года.

- Мы станем свидетелями символического события, которое является частью общей истории наших двух стран, - считает военный атташе посольства Франции, генерал Иван Мартен. - Мы похороним этих солдат с почестями, которые им причитаются.