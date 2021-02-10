Первый замминистра иностранных дел Владимир Титов: «Кандидатов в дипломаты больше, чем мы можем принять»

Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

10 февраля в России отмечают день дипломатического работника. Хотя представительства нашей страны есть по всему миру, так что праздник, можно сказать, планетарного масштаба. По этому поводу «Комсомольская правда» поговорила с первым заместителем министра иностранных дел России Владимиром Титовым о том, кто сегодня идет в дипломаты, и к чему нужно быть готовым на этой службе.

- Как сегодня пополняет свой кадровый состав МИД России?

- Любая структура, деятельность которой связана с выполнением задач, требующих специальных профессиональных знаний (а МИД России является как раз такой организацией), в кадровой сфере стремится к решению двух основных задач: обеспечить стабильность кадровых ресурсов и поддерживать необходимый уровень притока свежих сил, отвечающих высоким профессиональным требованиям и обеспечивающих необходимую преемственность в прохождении службы. Особенности дипломатической службы и, в частности, необходимость оформления сотрудникам допуска к сведениям, содержащим государственную тайну, накладывают определенные ограничения на проведение публичного конкурса на замещение вакансий, поэтому основным источником пополнения является конкурсный отбор из профильных вузов, прежде всего подведомственных Министерству – МГИМО и Дипакадемии. Потребности в отдельных специалистах, в первую очередь узкого профиля, покрываются за счет академических кругов, других федеральных органов и даже творческой интеллигенции. Требования к соискателям на замещение дипломатических должностей очень высокие: это свободное владение двумя иностранными языками и высшее образование по международной тематике на уровне специалиста или магистра.

- А конкурс на место – есть? В МИДе хотят работать?

- После некоторого спада в 90-е годы, сегодня отмечается неуклонное возрастание интереса молодых людей к государственной службе в системе МИД России – число рекомендованных вузами кандидатов намного превосходит возможности по приему новых кадров. Немаловажную роль в этом играет и имевшее место за последние годы существенное укрепление социальной и материальной базы дипломатической службы. Руководством государства сделано и делается многое в этом направлении.

И все же главным фактором роста престижа российской дипломатической службы является возвращение России на активные позиции на международной арене и восстановление статуса «глобального игрока» в качестве великой державы. Но у дипломатической службы есть не только глянцевая сторона. Дипломат должен быть готов к тому, что его работа и жизнь, особенно в условиях заграницы, будет связана с существенными ограничениями, жестким режимом труда, ярко выраженным ненормированным рабочим днем, частыми переездами, неустроенностью супругов, подчас весьма тяжелыми бытовыми, климатическими и санитарно-эпидемиологическими условиями. Эта сторона дипломатической работы от кандидатов не утаивается, к ней надо быть готовым.

- Кузницей дипломатических кадров остается МГИМО? Или обладатели дипломов других вузов имеют все шансы попасть на работу?

- МГИМО уже давно снискал славу главного центра подготовки высококвалифицированных специалистов-международников и по сей день продолжает занимать лидирующие позиции в этой области. За более чем 75-летнюю историю своего развития этот подведомственный МИД России вуз из узкоспециализированной «кузницы дипломатических кадров» превратился в многопрофильный образовательный и научный центр мирового уровня. Лучшие его выпускники, ставшие сотрудниками Министерства (большая часть из них имеет «красные дипломы»), на деле подтверждают высокий уровень полученного в этом учебном заведении образования.

Часть молодых дипломатов приходит из другой подведомственной Министерству образовательной организации – Дипломатической академии. Академия проводит также курсы повышения квалификации, в рамках которых кадровые сотрудники дипломатического ведомства регулярно расширяют свои профессиональные компетенции. Было бы неправильно утверждать, что монопольное право на работу в системе МИД России имеют лишь выпускники упомянутых вузов.

Министерство открыто и для специалистов, получивших качественное профильное образование и в других учебных заведениях как московских, так и региональных (например, СПбГУ, Казанский федеральный университет, ННГУ, Дальневосточный федеральный университет). С учетом большой популярности дипломатической карьеры среди молодежи, а также наличия весьма ограниченного числа вакантных мест приходится проводить строгий отбор из числа желающих попасть на работу в Министерство, исходя в первую очередь из служебных потребностей ведомства, уровня и направления подготовки кандидатов.

- Многонациональность нашей страны (если взглянуть на список действующих послов России за рубежом) представлена в полном объеме: есть русские, татарские, грузинские, армянские фамилии. А вот в гендерном плане – пока что у нас всего две женщины-посла. Женщинам в МИДе работать и продвигаться по службе сложнее?

- Количество женщин, замещающих в центральном аппарате МИД России дипломатические должности, становится больше с каждым годом. На начало текущего года их доля составляет порядка 34 процентов (для сравнения, в 2014 г. она составляла 25 процентов). Руководящие должности – директор департамента, заместитель директора департамента, начальник отдела, замещают 78 женщин. В советские годы это были единицы.

Создание специальных преференций для женщин противоречило бы принципам государственной гражданской службы – равный доступ граждан к гражданской службе и равные условия ее прохождения независимо от пола. Речь скорее идет о соблюдении установленных законодательством прав женщин при осуществлении ими трудовой деятельности в МИД. Так, кадровой службой внимательно отслеживается своевременное предоставление женщинам, ушедшим в отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком, сохраняемой за ними должности по их окончании. Откровенно говоря, женщины, поступающие на работу в МИД, зачастую оказываются более мотивированными среди своих сверстников. У нас, кстати, немало и семейных пар дипломатов.

- Загранкомандировка загранкомандировке рознь… Есть тихая Европа, а есть терзаемая войной Сирия… Как Вы относитесь к тому, что кто-то отказывается от горячих точек? И вообще – такие отказы бывают?

- Одной из отличительных черт дипломатической службы является специализация, которая предполагает глубокое погружение в конкретную проблему либо всеобъемлющие знания о каком-то регионе или стране. Соответственно для ряда сотрудников «горячие точки» – это осознанный выбор, за которым стоит не только желание, но и годы тщательной подготовки. Поэтому они не только не отказываются, но и подчас даже стремятся обратно в новые командировки. Отказы, конечно, бывают, но они достаточно редкие, больше по гуманитарным причинам. Следует отметить, что предусмотренный законом об особенностях прохождения гражданской службы в системе МИД механизм обязательной ротации допускает возможность увольнения сотрудника в случае его необоснованного отказа в выезде на работу в то или иное загранучреждение. Прецеденты такого рода имели место.

- Бывает, увы, что дипломаты не возвращаются из загранкомандировок, погибая в результате военных действий, террористических атак, убийств... Как МИД России увековечивает их память, какую поддержку оказывает семьям?

- Российское руководство и МИД уделяют особое внимание вопросу увековечения памяти сотрудников дипломатической службы, погибших при исполнении служебных обязанностей. Многим из них установлены памятники, их имена носят улицы и площади. В вестибюле высотного здания Министерства на Смоленской площади размещены две мраморные доски памяти, на которых золотыми буквами высечены имена 49 советских и российских дипломатов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Практически все они были отмечены высокими государственными наградами посмертно. Послу А.Г.Карлову Указом Президента присвоено звание Героя Российской Федерации. Памяти героев-мидовцев посвящаются книги, почтовые марки и многочисленные публичные мероприятия, в которых помимо действующих сотрудников и ветеранов Министерства самое активное участие принимают студенты столичных вузов. Вопросы оказания материальной помощи семьям погибших дипломатических сотрудников урегулированы законами в отношении МИД.

- Сколько всего посольств, постпредств и генконсульств России за рубежом? Планируется ли открытие новых дипмиссий? Если да, то где?

- На сегодняшний день в системе МИД России насчитываются 253 загранучреждения, из которых 146 – посольств Российской Федерации, 1 канцелярия Посольства, 91 консульское учреждение, 2 миссии и 13 постоянных представительств Российской Федерации при международных организациях. В целях обеспечения защиты прав и интересов Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц за рубежом, содействия развитию двусторонних торговых, экономических, культурных и научных связей ведется проработка открытия новых консульских учреждений в ряде государств, прежде всего в странах СНГ.

- Выработана ли стратегия вакцинации наших дипломатов, работающих за рубежом? Они будут привиты той вакциной от коронавируса, что будет применяться в стране нахождения, или МИД обеспечит их отечественной?

- В Аргентине, Белоруссии и Сербии вакцинация проводилась с использованием российского препарата «Спутник V», в Греции, Казахстане и Литве использовалась вакцина «Эпиваккорона». Ведется проработка вопроса доставки российских препаратов и в другие точки при известных логистических трудностях. Следует отметить, что прививочная кампания проводится с соблюдением принципа добровольности, в том числе и в вопросе выбора иной имеющейся в стране пребывания вакцины.

- Назовите три качества, без которых, по вашему мнению и Вашему опыту, профессионального успеха дипломату не добиться.

- Российской истории известны многие дипломаты, которые оставили в ней серьезный след. Они жили интересами России, беззаветно служили ей, были глубоко эрудированными и интеллектуально одаренными людьми. Именно патриотизм, серьезная профессиональная подготовка и, наверное, харизма позволяют добиться успехов дипломатам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Небензя: Интеллектуальные баталии в ООН допускаются, а вот боксерские поединки невозможны

Постоянный представитель России при ООН дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде» (подробности)