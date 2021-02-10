Леонид Волков объявлен в межгосударственный розыск: в чем его обвиняют и что ему грозит

Леонид Волков - соратник Алексея Навального Фото: REUTERS

В межгосударственный розыск объявлен соратник Навального, координатор его региональных штабов Леонид Волков. По мнению Следственного комитета России (СКР) данный господин, пребывающий за рубежами нашей страны, склонял подростков, (а, точнее, несовершеннолетних) действовать противоправно. В чем это заключалось? В участии в несанкционированных акциях протеста. А именно - в тех хождениях, что прошли 23 января 2021-го в десятках городов от Владивостока до Питера.

И подталкивание-подзуживание через популярные ресурсы к таким «прогулкам» - не шутки. Это вполне тянет на часть 2-ю статьи 151.2 Уголовного кодекса РФ.

А в связи с тем, что Л.М. Волков уже в межгосударственном розыске, следователь запросил суд избрать в отношении Леонида Михайловича меру пресечения. Это - два месяца под стражей, с момента появления координатора на территории России. Ну или с момента его экстрадиции на родину.

Леонид Волков призывал российских подростков выходить на несанкционированные митинги. Фото: REUTERS

За комментарием «КП» обратилась к главе Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кириллу Кабанову.

- Чем вызван такой шаг, каковы возможные последствия?

- Объявление в межгосударственный розыск — это официальная процедура. Ее необходимо было соблюсти. Но Волкова никто России не выдаст.

- Почему?

- Либо он имеет уже другое гражданство, либо статус политического беженца. И ни одна страна в мире его не выдаст.

- Межгосударственный розыск — не розыск Интерпола?

- Нет, это разные вещи. Это параллельные истории. Запрос в Интерпол, скорее всего, отправят тоже. Но, опять-таки, вряд ли он будет принят. Интерпол — это общественная организация. Она взаимодействует с местными полициями, когда возникают подобные Волкову истории, связанные с международно-правовыми отношениями, с межгосударственными соглашениями о выдаче преступников. Когда запрос приходит в Интерпол, они вправе действовать по своему усмотрению — могут задерживать, могут не задерживать. Но информировать своих коллег в странах, откуда приходит запрос, они, в принципе, должны.

- Говорится о том, что, в случае появление на территории России, Волков будет задержан на два месяца.

- Только на нашей территории он не появится в обозримом будущем. И вероятное осуждение Волкова может быть виртуальным, то есть судебные слушания в отсутствии подсудимого.

- Соратника Навального обвиняют в том, что посредством соцсетей он склонял подростков к противоправным действиям — участию в протестных акциях 23 января, которые не были санкционированы.

Волков в социальных сетях призывал подростков выйти на несанкционированные митинги в поддержку Навального. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это довольно свежая статья. И применяется она по конкретному факту, по моему, впервые. О других прецедентах я еще не слышал. Она относится к категории преступлений средней тяжести.

- Так что продемонстрировал этим шагом Следственный комитет?

- Изменился сдерживающий политический механизм, который до последнего времени гарантировал лояльный подход к так называемым «проделкам» так называемой «уличной оппозиции».

- Глаза «закрывали», а теперь — перестают это делать?

- В обществе бытовало такое мнение, мол, ну выходят люди, ну и что тут страшного? И это позволяло блогеру, политику Навальному уходить от ответственности, имея два условных срока. И вседозволенность эта сформировала за 5-6 лет определенную массу молодых людей 16-25 лет, на агрессию которой была сделана ставка.

- Дальше заигрывать с ней становилось все опаснее?

- Именно! Появился опыт не только республик бывшего СССР и Ближнего Востока, но уже и Европы. Стало очевидно, что такая толпа может учинить хаос. И политический, и правовой, и физический. И все проанализировав, у нас решили идти путем правильного применения законодательства.

Алексей Навальный в Бабушкинском районном суде. Фото: REUTERS

- Но тут же раздались крики «произвол»!

- Потому что ребенка баловали так долго, что попустительство и свою вседозволенность он уже воспринимает как естественную модель поведения. А когда ставят в угол — начинает истерить. Вот такие истерики мы сейчас наблюдаем. А примеры действия полиции во Франции, Германии, США не воспринимаются как годные для сравнения.

- То есть, статья будет применяться и по ней будут сажать?

- Будет жесткое правоприменение. Там большая вилка — от штрафа в 100 тысяч и обязательных работ в 440 часов до лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности до 5 лет.

- Но господин Волков, как говорят, продолжает вещать из Прибалтики, не обращая на российскую фемиду никакого внимания.

- Ну, вот пошлем мы сейчас в Вильнюс запрос. Они, скорее всего, не ответят вообще. Либо пришлют нам отписку, где как раз будет сказано про статус политического беженца. Ну, или снизойдут до сообщения, что он гражданин другой (третьей страны).