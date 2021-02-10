Сейчас Сергей трудится инструктором в клубе единоборств. Справа - избитый им сосед Евгений Воронов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

6 февраля стартовал очередной — африканский — сезон экстремального реалити-шоу «Последний герой» (ТВ-3). Его драматургию решили построить на противостоянии новичков и ветеранов проекта: чемпионов и просто ярких участников. Одним из самых ожидаемых персонажей на архипелаге Занзибар в Танзании в этом году был курянин Сергей Одинцов. Но в последний момент его внезапно заменили на актера Дениса Шведова. Согласно официальной версии, Сергей не смог вылететь в Африку из-за того, что его недавно лишили прав. Что случилось на самом деле, выясняла «КП».

Ведущая проекта "Последний герой - 3" Яна Троянова на съемках шоу. Фото: ТВ3

В 2001 году он выиграл самый первый сезон этого проекта, получив три миллиона рублей от ведущего Сергея Бодрова-младшего. Тогда Одинцов стал поистине народным героем: подтянутый 26-летний таможенник вел себя максимально естественно и был обаятельным лидером. Мало кто знал, что Сергей — не прохожий зевака, а бывший десантник с боевыми наградами: снайпером он прошел Чеченскую войну, участвовал в «новогоднем штурме» Грозного в ночь с 94-го на 95-й год, награжден именным оружием и медалью «За отвагу» (разминировал 27 фугасных снарядов на Кавказе, служа по контракту уже в нулевые). За проявленный героизм президент России Владимир Путин вручил Одинцову боевой нож «Скорпион». А на войну к нему приезжал Василий Лановой.

Сергей Одинцов на съемках "Последнего героя".

Выигранные в «Последнем герое» три миллиона Одинцов потратил на жилье (купил трехкомнатную квартиру) и бизнес — открыл кафе. Уволился из таможенной службы и попытался монетизировать телеуспех. Все-таки его знала вся страна, приз вручали на сцене «Олимпийского», церемония завершилась концертом «Би-2». Где популярность, там и власть: в родном Курске Сергей легко выбрался в депутаты Законодательного собрания. И вот тут бы история могла выйти на принципиально новый виток — забота о родном крае, наращивание авторитета и приумножение народной любви, а там уже и до депутатства недалеко. Чем не карьера человека «из низов»? Служивый, популярный, справедливый. Все говорят, а он делает.

Фото Сергея с актером Василием Лановым времен Чеченской кампании. Фото: Личный архив

Но в российской политике — как бы она не была похожа на хитросплетения интриг и копошения скорпионов и тарантулов в «Последнем герое» — у Сергея не пошло. В 2004 году он снова вернулся в телевизор: в пятый сезон реалити-шоу, где боролся за победу с настоящими звездами — Татьяной Догилевой, Максимом Покровским, Жанной Фриске, Николаем Дроздовым и другими. Выиграть не вышло. Одинцов вернулся в родной город и, еще будучи городским чиновником, попал под суд. В 2006 году ехал по встречке, а потом снес капотом сотрудника ДПС, который преградил ему путь.

Сергей Одинцов (внизу) и его товарищи по оружию в Чечне. Фото из личного архива

— В тот день я спешил на заседание в мэрию, — попытался объясниться Одинцов. — Движение было перекрыто, в центре города — пробки. Однако я не сбивал сотрудника ДПС! Вообще понять не могу, из-за чего сыр-бор!

Оправдание звучало странным. Суд назначил Сергею год лишения свободы условно — он признал вину и возместил ущерб лейтенанту. Так завершилась политическая карьера «последнего героя».

После развода он снова женился и переехал в Нижний Новгород. У Сергея трое детей. Теперь он ведет секцию смешанных единоборств в клубе Tyler. На сайте этого спортзала указано, что Одинцов — шестикратный чемпион региона по рукопашному бою среди сотрудников МВД, призер чемпионата МВД России по Кикбоксингу, обладатель права на ношение крапового берета (высшая форма отличия бойцов спецназа) и инструктор по рукопашному бою одного из подразделений войск специального назначения.

— Когда ты занимаешься боевыми видами спорта, ты становишься сильным и становишься добрее, — объясняет Сергей в промо-ролике клуба.

Сергей Одинцов в промо-ролике клуба единоборств. Фото: Клуб единоборств Tyler @ Youtube

Шанс проявить доброту и геройские качества предоставился в 2020 году. Зрители честным голосованием снова выбрали Одинцова в участники чемпионского сезона «Последнего героя». В третий раз он должен был вернуться в шоу вместе со «старичками» — Еленой Перовой (3 сезон), Еленой Бартковой (2 и 5 сезоны), Алексеем Полихуном (6 сезон) и другими. Сергей был рад, что ему доверили место на острове. И готовился к полету на Занзибар.

Одинцов во время тренировки. Фото: Клуб единоборств Tyler @ Youtube

Но, как это уже бывало в самые ответственные моменты жизни, не сдержался. В начале февраля Одинцов сильно избил соседа Евгения Воронова. Мужчина оказался медиком, работавшим в «красной зоне» местного ковидария, который попросил Сергея не шуметь после полуночи. Просьба завершилась черепно-мозговой травмой, переломом скуловой кости, выбитым передним зубом. Он написал заявление в полицию, Одинцова опять судят.

Врач Евгений Воронов в "Красной зоне". Фото: Личный архив

— После первого удара я потерял сознание, — вспоминает Воронов. — Когда очнулся, увидел, что Одинцов сидит на мне и наносит удары. Я снова отключился. А когда после всего спросил у него, зачем он это сделал, тот ответил: «У меня просто сорвало башню».

«Последний герой» уверяет, что потерпевший виноват сам: в два часа ночи выбивал ему дверь в квартиру в состоянии сильного алкогольного опьянения, а потом поскользнулся на гололедице.

— Может, его жена ударила, могла ведь? — вопрошает Одинцов. — Может, он узнал, что я известный и хотел автограф взять, будучи пьяным.

Теперь Сергея судят по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), ему грозит до четырех месяцев домашнего ареста, однако если защите удастся добиться переквалификации дела на статью 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), то инструктору по рукопашному бою может дать и до восьми лет лишения свободы.

В шоу «Последний герой» его место занял актер Денис Шведов («Майор», «Мажор», «Бывшие»). Видимо, продюсеры попросили Одинцова записать видеообращение для тех, кто ждал его в шоу — подсудимый объяснил, что прилететь на Занзибар ему помешали «обстоятельства непреодолимой силы». Якобы накануне вылета его поймали за рулем в нетрезвом состоянии и лишили прав, которые в марте должны вернуть — тогда и закончится срок действия наказания, а значит вылет за границу разрешат. О суде в Нижнем Новгороде не было ни слова.

Актер Денис Шведов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как известно, по обновленному закону за езду пьяным прав лишают минимум на полтора года. Таким образом, Одинцов должен был попасть под суд задолго до того, как его утвердили участником реалити-шоу. И как бывший таможенник прекрасно знать, что из страны его никто не выпустит. То есть это вовсе не форс-мажор из-за лишения прав, как объяснила ведущая «Последнего героя» Яна Троянова в эфире.