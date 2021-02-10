Владимир Путин: У людей не должно быть впечатления, что власть их надувает

10 февраля президент работал в Ново-Огареве - в режиме видеоконференции. Фото: ТАСС

В среду, 10 февраля, президент работал в Ново-Огареве - в режиме видеоконференции общался с членами правительства. Предполагалось, что главной темой станет совершенствование института банкротства. По крайней мере, такие анонсы звучали из Кремля накануне.

Но Путин пришел на заседание не с распечатанными загодя тезисами, а - с листками, исписанными авторучкой. И снова вспомнил о своей новой знакомой из Новосибирска, с которой общался на заседании Совета по науке и образованию.

- Наша участница дискуссии Проскурина Анастасия, - начал президент, - старший научный сотрудник одного из институтов Сибирского отделения РАН, назвала цифры своей заработной платы – 25 тысяч рублей. И ещё шесть тысяч рублей – надбавка. Как мы понимаем, тогда я и сказал об этом, - даже в сумме это не тянет на заданные ориентиры, зафиксированные в «майском» Указе Президента 2012 года

Путин сделал небольшую паузу.

- В этой связи, - ещё более жестко продолжал президент, - прошу правительство совместно с субъектами Российской Федерации оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников, вообще бюджетников, во всех сферах и во всех регионах страны... И, главное, необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы. Ключевое требование здесь – оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой... А система контроля, мониторинга ситуации – учитывать положение, доход каждого конкретного специалиста, а не только усреднённые показатели.

Кроме того, прошу отдельно посмотреть, как соблюдаются нормы, устанавливающие соотношение уровня заработных плат сотрудников и руководителей учреждений. Не секрет, что разрыв здесь бывает очень внушительным, аккуратненько скажем. Если высчитывать среднюю зарплату, цифра, на первый взгляд, может получиться приличной. А на самом деле бывает так, что у одних густо, у других пусто.

...И, хотя глава Минфина Антон Силуанов и министр высшего образования Валерий Фальков и в этот день снова пытались президента убедить в том, что «в целом с зарплатами ситуация штатная», Путин был непреклонен - и в своих выводах, и в своём настроении. В разговоре из уст президента прозвучали даже такие слова: «крючкотворство», “подгонкa формальных показателей”. (см. ниже.)

- У людей не должно быть впечатления, - строго заметил глава государства, - что власть их надувает.

ДОСЛОВНО

Путин - Фалькову:

Сотрудникам недоплачивают, а миллионы - лежат

Показательным вышел диалог президента с министром высшего образования...

- Как вы сказали, - обращаясь к Фалькову, уточнил Путин, - старшие научные сотрудники в среднем получают 77600 рублей. Я не ошибся, правильно?

Фальков:

- Да, Владимир Владимирович. (То есть, президент не ошибся. - А.Г.)

- Путин:

- У Анастасии Сергеевны было 44 тысячи с небольшим, в среднем – (по. институту. - А.Г.) - 77600, и из них 71 человек получили 222 процента от средней по экономике. Остатки в НИИ - на 31 декабря 2020 года - составили 30 миллионов рублей. В принципе - можно было бы направить их на поддержание уровня заработной платы. Руководство посчитало это нецелесообразным, во всяком случае, то, что я вижу из документов, из бумаг...

Смотрите, у нас все научные сотрудники в подобного рода учреждениях разбиты на пять категорий по должностям, и, разумеется, чем выше категория, тем выше уровень заработной платы. В принципе так и должно быть, это тоже подход-то правильный, конечно. Но в данном научном учреждении что мы видим? Мы видим, что 30 процентов научных сотрудников получают больше, чем в среднем по экономике, а 70 процентов – меньше, чем в среднем по экономике.

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- В Послании 2019 года особо было обращено внимание и федеральной, и региональных властей, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен, что здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Это требование никто не отменял, как мы понимаем.

- Порой мы видим - по сути поставленной задачи - многое в мелочах меняется. Смысл, хочу напомнить, не в отчётах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб – важнейших для общества и страны сфер.

- Однако очень часто мы видим, во всяком случае, бывает, скажем так аккуратненько, что некоторые наши службы играют в статистику, видим определенную подгонку формальных показателей. В результате что получается? Что по отчётам всё вроде бы сходится. Сходится подчас за счёт различных ухищрений, когда специалистов переводят, как было сказано в ходе нашей дискуссии в рамках Совета, на сокращённый режим работы, на половину или четверть ставки. Нагрузка при этом не снижается, а то и растёт.