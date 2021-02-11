"Не носила маску": Ирина Пегова призналась, что переболела коронавирусом

Актриса Ирина Пегова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня на больших экранах страны выходит семейная комедия "Родные", главные роли в которой сыграли Сергей Бурунов, Ирина Пегова и певица Монеточка - для нее этот фильм стал дебютом в кино. На светской премьере в киноцентре "Октябрь" Пегова и Бурунов, сыгравшие в кадре семейную пару, смотрелись вместе очень органично: он - в белой рубашке и классическом костюме, она - в черном платье с белоснежной манишкой. В этом элегантном наряде по фигуре актриса весь вечер собирала комплименты репортеров.

Сергей Бурунов и Ирина Пегова на премьере фильма "Родные". Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Да ничего я не похудела, - скромно отмахивалась Ирина. - Да, было дело - сбросила лишнее на "Ледниковом периоде", там меня заставили побегать и попотеть. Но с тех пор набрала уже три килограмма!

- Ирина, какое у вас красивое кольцо, - обратили внимание репортеры на перстень на правой руке артистки на "том самом" пальце. - Это подарок?

- А какая разница? - ушла от темы Пегова (о своей личной жизни после развода с Дмитрием Орловым актриса не распространяется. - Ред.) и кокетливо улыбнулась: - Ну красивое ведь кольцо, согласитесь.

Тайну своего кольца актриса решила не раскрывать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ирина, ваш новый фильм о непростых семейных отношениях. На вашей семье пандемия как-то отразилась?

- Наоборот, я благодарна пандемии. Потому что я первый раз в жизни побыла дома около месяца, не работая. У нас была большая женская компания: я, мама, бабушка и дочка. И мы чудесно провели время. Бабушка у меня недавно умерла, поэтому за месяц дома я успела с ней пообщаться. Очень много снимала ее на телефон, фотографировала, в том числе тайком. Поэтому я счастлива, что у меня была возможность побыть с ней рядом.

Актриса Ирина Пегова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как вы оберегаетесь от коронавируса?

- Никак. Я даже маску не носила: надевала только когда попросят. В итоге на днях переболела ковидом, к счастью, почти бессимптомно. Разве что нюх пропал. Но прививку я делать не собираюсь.

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