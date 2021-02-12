Архангельский ЦКБ инвестировал в природоохранные мероприятия региона более 1 млрд рублей

В 2020 году Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК) вложил 1,1 миллиарда рублей в природоохранные мероприятия, которые основываются на принципах наилучших доступных технологий. А за последние десять лет (с 2011 по 2020 гг.) комбинат инвестировал суммарно порядка 15 миллиардов рублей на экологические решения и внедрение соответствующих технологий.

Кроме того при увеличении годового объема варки целлюлозы за последние пять лет на 14,1% изъятие водных ресурсов из реки Северная Двина также сократилось на 14%. За это же время сократился удельный сброс загрязняющих веществ в водоем и выброс загрязняющих веществ в атмосферу на 11% и 25% соответственно. А за период с 2011 по 2020 гг. количество захоронений отходов комбинатом в специально отведенных местах сократилось почти в два раза – на 43,5%.

Важным индикатором выполнения комбинатом природоохранных мер стало существенное снижение выбросов метилмеркаптана и сероводорода: по отношению к 2016 году — на 49% и 80% соответственно. В результате, к началу 2021 года по данным Росгидромета, Архангельским ЦБК было достигнуто соблюдение безопасного уровня концентрации указанных веществ в воздухе города Новодвинска.

Член Совета директоров Архангельского ЦБК, директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак сообщил, что предприятием была разработала и передана на согласование в Минпромторг РФ Программа повышения экологической эффективности (ППЭЭ). Она предназначена обеспечить большую экологичность производства комбината.

По словам Крупчака, реализация мероприятий программы уже к 2030 году приведет к «экологической трансформации» Архангельского ЦБК. Благодаря этому предприятие сможет сократить удельный сброс загрязняющих веществ в Северную Двину еще на 45-55%.

Также Владимир Крупчак добавил, что в настоящее время Архангельский ЦБК продолжает реализовывать программу, направленную на снижение выбросов в атмосферу серосодержащих соединений, которые доставляют больше всего беспокойства жителям ближайших населенных пунктов Архангельской области. Член Совета директоров напомнил, что завершить проект планируется к 2023 году.

«Программа включает более 20 мероприятий природоохранного назначения. Предварительные затраты на финансирование программы повышения экологической эффективности составляют 18,2 млрд рублей», - отметил Владимир Крупчак.