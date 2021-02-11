Обыкновенный цинизм: звезду «Мандалорца» Джину Карано изгнали из Голливуда за сравнение США c нацистской Германией

Продюсеры заверили, что на экранах нетолерантная актриса никогда больше не появится Фото: кадр из фильма

Каждый ребенок знает с пеленок: в США свобода слова и за критику власти и ситуации в стране не то что не наказывают, а гладят по головке. Вот и актриса Джина Карано, видимо, верила в эту непреложную истину.

Заезда «Мандалорца», популярного спин-оффа «Звездных Войн», высказала в соцсетях свое мнение о царящем в США политическом климате. Актриса выразила обеспокоенность той ненавистью, с которой американцы бросились травить своих соотечественников, поддерживающих Дональда Трампа.

«Евреев сначала избивали на улицах их соседи, даже дети, а только потом уже нацистские солдаты. Большинство людей сегодня не понимают, что нацисты не смогли бы так легко собрать тысячи евреев, если бы правительство сначала не заставило соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем же это отличается от ненависти к кому-то из-за их политических взглядов?», - написала она в твиттере.

Пост Джина потом удалила, но это уже не могло остановить разбушевавшихся толерастов - сначала они затравили актрису в соцсетях, обвиняя ее в сравнении оплота Демократии с нацистской Германией, а потом и вовсе приписали ей поддержку Холокоста.

Но этого интернет-воинам показалось мало и они запустили тренд с хэштегом #fireginacarano (увольте Джину Карано).

В агентстве, с которым сотрудничала актриса, тоже продемонстрировали верх плюрализма и, четко следуя принципам свободы слова, уволили Карано.

В Lucasfilm, которой принадлежат права на вселенную «Звездных Войн», решили не оставаться в стороне и заявили о разрыве всех отношений с нетолерантной артисткой. При продюсеры пообещали "оскорбленным", что на экранах возмутительница спокойствия, по крайней мере в их фильмах, больше не появится.

В том, что слишком смелое высказывание Джину Карано, в прошлом бойца ММА, выйдет ей боком можно было не сомневаться ни на грамм. Еще бы — не так давно в США за «излишне длинный язык» затравили настоящую «икону» жанров ужасов и мистики — Стивена Кинга. В январе 2020 года писатель, который состоит в Американской киноакадемии, посмел заявить, что не готов рассматривать вопрос расового и полового разнообразия, когда дело касается искусства. «Важно лишь качество. И мне кажется, что поступать иначе — неправильно», — написал он тогда.

Обвинения в расизме, гомофобии и семи смертных грехах не заставили себя долго ждать. Волна ненависти накрыла автора с головой. А через несколько дней корпорация Amazon заявила, что сериал «Темная башня» по циклу романов Стивена Кинга снят с производства. Якобы за «неубедительность» первого сезона. Но дело видимо было в том, что в ужастиках было слишком мало «разнообразия» и убивали персонажей не того цвета кожи или ориентации.