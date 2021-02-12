Зампред ВЭБ.РФ Светлана Ячевская: «Помощь придет с доставкой на дом»

Светлана Ячевская, заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления. Фото предоставлено пресс-службой ВЭБ

С февраля 2021 года в Приморском крае реализуют два проекта социального воздействия, которые должны помочь жителям отдаленных районов встать на ноги и получить своевременную медпомощь. Что это за проекты рассказала заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Светлана Ячевская.

- Расскажите, что за социальные проекты реализуются в Приморье?

Это два проекта социального воздействия. Термин пришел из английского языка, там это называется SIB (social impact bond — облигации социального воздействия, — прим. авт.). То есть, государство предлагает частным инвесторам финансировать социальные проекты, а в случае достижения определенных результатов, бизнесу компенсируют затраты из бюджета.

Теперь к Приморью. Первый проект социального воздействия реализуется в регионе в сфере соцзащиты. В Приморском крае есть десять муниципальных образований, некоторые из них считаются труднодоступными. Здесь население зачастую не может получить тех простых услуг, к которым мы с вами привыкли. То есть иногда рядом нет поликлиники, больницы, школы. Нет досугового центра и отделения социальной защиты. По сути, единственный, кто регулярно посещает эти уголки, — почтальон.

«Почта России» стала инвестором и исполнителем в этом проекте. Перед ней стоит задача: обойти 12 тысяч семей с детьми, проинформировать их о возможностях социальной помощи, выявить не менее 100 малоимущих семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации для постановки на учет в органах социальной защиты региона. Еще одна задача – заключить социальные контракты с 270 малоимущими семьями. Такой контракт позволяет человеку получить профессиональное образование, субсидию на открытие своего дела или материальную помощь. Ведь многие нуждающиеся не обращаются сами за помощью, поскольку даже не знают о ее существовании, не знают к кому и куда можно обратиться, чтобы получить поддержку от государства. Благодаря нашему проекту помощь придет с доставкой на дом.

Фото: Пресс-Служба Почта России

Во втором проекте - по здравоохранению - все будет устроено немного по-другому. Но аудитория остается той же — жители труднодоступных уголков Приморья. Опять же, почтальон по простым и заранее составленным анкетам сможет выявлять какие-либо медицинские проблемы у людей и передать эту информацию в медицинские организации. Задача этого проекта — в первую очередь оказать содействие в диспансеризации, выявить потребности в медицинской помощи, привезти лекарства домой нуждающимся.

Мы хотим помочь людям, которые остались одни и думают, что никому нет до них дела. На самом деле, государство о них заботится. Оно предусмотрело огромное количество мер, на которые эти люди имеют право. Но, к сожалению, иногда проблема в отсутствии коммуникации и выявлении гражданина, который нуждается в помощи. Ее решение – наша цель, и, я надеюсь, что мы с остальными участниками проекта сможем ее добиться. Мы считаем, если больше частных инвестиций поступит в социальную сферу, то мы сможем достичь принципиально новых результатов.

- Разве в Приморье всего 270 семей нуждаются в помощи, если говорить о проекте в соцсфере?

Конечно, это капля в море, и мы это понимаем. Мы приходим в регион, и работаем по новой методологии с небольшим количеством людей. Таким образом мы можем отточить механизм взаимодействия с ними. А дальше Приморский край сможет уже самостоятельно — с нами или с кем-то еще — оказывать социальную помощь принципиально на другом уровне.

- Как Приморский край вошел в число пилотных?

Приморский край сегодня — один из лидеров по их реализации, хотя и не является первой территорией, где проекты начали воплощаться. Первый проект социального воздействия в сфере образования мы внедрили в Якутии («Комсомолка» уже писала об этом – прим. авт.). Уже третий год как он успешно реализуется. Это проект в сфере образования.

Затем мы пришли в Приморский край. По этим двум пилотным проектам нашим заказчиком является правительство Приморского края. ВЭБ играет роль оператора, а «Почта России», как я уже говорила – инвестор и исполнитель.

- В чем заключается роль оператора и почему ВЭБ — активный участник этой истории?

ВЭБ по своим задачам должен приносить в экономику что-то новое, что может принципиально улучшить жизнь людей. Мы активно участвуем в реализации национальных проектов и видим, где больше всего нуждаются в наших компетенциях и знаниях.

Взять те же проекты социального воздействия. Мы знаем, как воплотить их в жизнь, мы помогаем в их реализации государству и на своей площадке полностью «склеиваем» всю работу. То есть помогаем с финансовым обоснованием таких проектов, делаем юридическую работу. Мы даже просто за столом собираем всех участников. То есть ВЭБ — официально оператор проектов и будет сопровождать их на всех этапах: от старта и до завершения.

Фото: Пресс-Служба Почта России

- В чем смысл проектов социального воздействия и чем они отличаются от соцпроектов, которые сейчас реализует государство?

Смысл очень простой. У нас сегодня финансирование социальной сферы идет из бюджетов разных уровней. То есть государство оплачивает проекты и услуги, которые получают граждане. Мы дополнительно к этому предлагаем альтернативный инструмент. Если частные инвестиции поступят в социальную сферу, результаты будут лучше. Кроме того, не следует забывать про эффективность расходования бюджетных средств. Вот, скажем, государство заключает соглашение с инвестором и договаривается, что последний полностью за свои деньги реализует все мероприятия в рамках проекта социального воздействия. Причем финансовые риски инвестор также берет на себя. Он знает, что государство вернет ему инвестиции, если поставленный результат будет достигнут. Государство готово вкладываться в такие проекты, и предоставляет бизнесу возможность не только сделать доброе дело, но и вернуть потраченные средства с доходностью.

- Какая дальнейшая задача - передать опыт другим регионам?

Абсолютно верно. Вот например: у нас некоторые регионы сейчас посмотрели на нашу работу в Якутии и теперь тоже хотят сделать у себя образовательный проект. Мы сейчас покажем, как через «Почту России» можно запускать у себя проекты социального воздействия в труднодоступных уголках нашей страны.