Не вешать на гвоздь: Светлана Дружинина досняла четвертую часть культовой саги "Гардемарины"

Режиссер Светлана Дружинина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Семейный — во всех смыслах — фильм «Гардемарины IV» все-таки доснят. Картину создавали режиссер Светлана Дружинина, ее муж, оператор Анатолий Мукасей (более полувека вместе), и даже их сын Михаил — тоже оператор. Съемки растянулись почти на 10 лет и завершились в Крыму. «Телепрограмма» объясняет, чем все закончилось и почему из саги пропал Михаил Шевельков.

Крым — наш!

Продолжение трехчастной приключенческой мелодрамы про молодых и красивых выпускников навигацкой школы, которую Светлана Дружинина начала выпускать в 1987 году, задумывалось еще в 2012 году. С тех пор многое менялось, у звезды «Девчат» (и прославленного советского режиссера) прерывалось финансирование. Съемки замораживали и переносили. Но все же досняли в одном из самых живописных краев страны — Крыму.

Теперь сюжет фильма «Гардемарины-1787. Мир» максимально злободневный и аллегоричный. Действие происходит спустя 20 лет после событий предыдущей части картины. После Русско-турецкой войны Екатерина II (Кристина Орбакайте — каково?!) подписывает Кючук-Кайнарджийский мирный договор, оставляя Крым за Российской империей. Что, конечно, никак не дает покоя иностранным агентам — супостаты всех видов норовят впиться в плоть России-матушки, навредить и уколоть. А тут еще как назло внебрачный сын государыни от графа Орлова Алексей Бобринский (Никита Пресняков) отправляется на обучение в Европу. Там его и берут в оборот враги. Спасать ситуацию отправляют гардемаринов — им по 60 лет, ну и что? Зато сколько военного опыта и смекалки!

«Мне там делать нечего»

В четвертой и пятой частях саги зритель увидит многих знакомых героев — Алексея Корсака (Дмитрий Харатьян), Никиту Оленева (Михаил Мамаев), Павла Горина (Александр Домогаров) и даже тень убитого Шевалье де Брильи (Михаил Боярский). Успел засветиться в картине и Михаил Ефремов в образе адмирала Мордвинова (до этого исполнял роль Петра III). А вот Владимир Шевельков, сыгравшего Никиту Оленева еще в первой части «Гардемаринов», так и не появится. Для актера это вовсе не неожиданность.

- Режиссер Светлана Дружинина не хотела, чтобы я снимался в продолжении «Гардемаринов», - объяснил Шевельков в эфире у Бориса Корчевникова. - Да и я понимал, что мне там делать нечего. Мы не стали с ней близкими людьми. Я как можно реже старался оказываться на площадке. Вместо меня ставили дублеров. Конфликт между нами разрастался. Я не хотел туда идти. Я просто не принимал ее режиссерских методов.

Владимир Шевельков

Тогда заменить Шевелькова, по его словам, не дали Дмитрий Харатьян и Сергей Жигунов. Но в последующих сериях фильма Дружинина ввела на роль Никиты Михаила Мамаева. Сын режиссера Михаил Мукасей стал оператором четвертой и пятой частей фильма.

- Дружинина видела в образе князя Оленина не меня, там было что-то построено и надумано на сына, - уверен Владимир. - И на мне это отложилось. Я нервно к этому относился. В чем разница между мной и ей? Ко мне сейчас, как к режиссеру, приходит актер и говорит: «Можно предлагать что-то по сценарию?». Я говорю: «Предлагать ничего не надо. Надо делать, а я посмотрю.

Коронавирус приостановил пятую часть

Пока железо горячо, в Севастополе на Казантипе Дружинина начала снимать пятую часть саги — помешала пандемия.

- Все то, что мы снимали в Севастополе, было в закрытой военной зоне, куда никого не пускали, а мы проходили по паспортам и специально оформленным пропускам, - вспоминала Светлана Сергеевна. - А на Казантипе мы никого не можем остановить: сюда могут приезжать люди со всех концов России. Нам необходимо выезжать большой съемочной группой: нужны актеры, массовка, много людей. И мы не можем никого подвергать опасности. Если заболеет один человек, вся группа остановится на две недели, а это сумасшедшие деньги. Вот мы и ждем, когда закончится эта ситуация, чтобы мы могли выехать и провести массовые военные съемки. Сейчас отснято уже 50 процентов следующего фильма «Гардемарины-5. Война».

Предположительно съемки продолжатся в марте. И сюжет фильма все так же отвечает реалиям современной геополитики. Отважные седовласые гардемарины продолжают защищать честь страны на дальних рубежах, участвуют в сражении при Кинбурне (эпизод Русско-турецкой войны вблизи нынешней Николаевской области Украины) и помогают Александру Суворову одержать победу.