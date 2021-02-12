"Ему самому еще нужен учитель": Назначение Егора Крида наставником в новом сезоне "Голос. Дети" вызвало споры

Создатели «Голоса» уверены: Егор детей плохому не научит. Фото: Максим ЛИ/Первый канал

Некогда спокойный и бесконфликтный «Голос» потихоньку стал генератором скандалов. В конце прошлого года разгорелись страсти по поводу участия в шоу дочери ведущего Первого канала Романа Будникова Александры, которая попала в проект, как казалось многим, незаслуженно. Чуть раньше гремел скандал после победы Микеллы Абрамовой в проекте «Голос.Дети» - после триумфа дочки Алсу Первый канал вынужден был инициировать расследование, в результате чего вскрылась самая массовая накрутка голосов.

Теперь в эфир выходит уже восьмой сезон детского «Голоса». И еще до его официального старта атмосфера начала накаляться. В бой вступил бывший наставник проекта Максим Фадеев. Композитор оказался недоволен выбором продюсеров: его не устроила фигура Егора Крида в жюри. Вот бы порадоваться: 26-летний артист, кумир молодежи, поработает с детишками. Но нет, Фадеев против.

- Я не знаю Егора Крида как артиста, но то, что он ничему не научит детей, - это факт, - возмутился Максим Александрович. - Он еще молодой мальчик, которому самому нужен наставник. Чему он может научить? Учитель - это знания. У Крида что, есть музыкальное образование?

А пока споры идут, Егор, у которого полноценного музыкального образования действительно нет, уже сделал себе новую прическу в стиле «доширак» и готовится выйти в эфир. Компанию ему составят Баста и Светлана Лобода - кстати, именно в ее команде свою спорную победу одержала Микелла Абрамова.

Вести шоу по традиции будет Дмитрий Нагиев, роль его помощницы доверили дважды маме Агате Муцениеце.

Первый канал.

С 12 февраля по пятницам, 21.30.