Почему туалетная бумага стала самой популярной инвестицией в начале пандемии

Запасаться туалетной бумагой довольно разумно: она никогда не пропадет, в отличие от продуктов, у которых есть срок годности. Она непременно будет использована. При этом стоит дешево Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Коронавирус породил великую тайну которая нуждается в объяснении: почему в самом начале пандемии люди по всему мира вдруг ни с того ни с сего запасли миллионы тонн туалетной бумаги? В некоторых вполне цивилизованных европейских странах продажи “сортирки” в какой-то момент выросли на 700 процентов (а Карл Маркс учил, что уже при 300 процентах прибыли нет такого преступления, на которое не рискнул бы капитал)! В Австралии ажиотаж достиг такого размаха, что в сети супермаркетов Woolworth в полном соответствии с полузабытой даже у нас советской практикой ввели ограничения - не больше четырех упаковок в одни руки . А в Японии премьер-министр Синдзо Абэ вынужден был обратиться к нации с просьбой не поддаваться панике, но в некоторых общественных туалетах рулоны все равно приковывали цепями. А в Гонконге туалетная бумага стала объектом преступных посягательств: полиция арестовала грабителей, укравших 600 рулонов дефицитного товара.

Бешеный спрос на медицинские маски и антисептики понятен - все-таки пандемия новой смертельно опасной болезни. А граждан, родившихся в СССР, невозможно переубедить: в любой непонятной ситуации они непременно будут закупать впрок соль, сахар, спички, гречку, тушенку и далее по списку. Это тоже надо принять, как данность. Но ведь даже для нас туалетная бумага не является предметом первой необходимости! Так почему же люди сходили с ума, закупая тонны “сортирки”? Причем туалетная бумага не просто впервые попала в перечень товаров, закупаемых на черный день в стратегических объемах, но возглавила этот рейтинг, опередив такие традиционные виды запасов, как консервы и макароны (см. КСТАТИ) Эта загадка так взбудоражило общество, что поиском ответов на вопросы занялись полтора десятка исследовательских групп в разных уголках мира.

Ученые в общей сложности отрабатывали три основные гипотезы.

1. “Медвежья болезнь”

Гипотеза: Причиной панического спроса стали особенности течения коронавируса. Как минимум, в 12-13 процентах случаев COVID-19 сопровождается расстройством кишечника и люди не вылезают из сортира.

Как на самом деле: По мнению ученых, это объяснение можно смело сбросить со счетов. Потому что к тому моменту, как люди начали сметать упаковки туалетной бумаги, данные о том, что COVID-19 вызывает “медвежью болезнь” еще не были получены.

2. Все зло - из социальных сетей.

Гипотеза: Одной из главных стратегий выживания, которая выработалась у людей в ходе эволюции, звучит просто: в опасной ситуации поступай как все, так больше шансов сохранить жизнь. С появлением интернета соблазн обезьянничать, то есть подражать поведению других пользователей, стало гораздо больше.

Как на самом деле: Исследователи полагают, что социальные сети действительно способствовали образованию “сортирного цунами”. Самым ярким доказательством стал анализ частоты запросов по словам “туалетная бумага” в поиске Google. В США, Канаде и Великобритании обвальный рост таких запросов пришелся на середину марта 2020 года, в Австралии - на начало марта (сравнивались самые крупные англоязычные страны). Причем этот пик вырастает на ровном месте и спустя 7-10 дней паника стихает. Так бывает, когда пользователи начинают в сети имитировать поведение друг друга. И алгоритмы поиска выводят в топы самые популярные запросы, в результате они распространяются, как чума.

Как менялось число поисковых запросов в Google со словами "туалетная бумага" в течение года

3. Стресс делает людей глупее

Гипотеза: Пандемический стресс массово повлиял на психику перепуганных людей и это снизило их способность совершать разумные поступки. Зато заставило предпринимать нелогичные импульсивные поступки.

Как на самом деле: Пандемия действительно не укрепляет психическое здоровье граждан. В исследованиях были описаны вопиющие, но единичные случаи, когда люди употребляли туалетную бумагу в пищу, использовали ее даже в качестве орудия убийства или самоубийства. Кроме того, был задокументирован случай, когда одна дама из числа опрошенных приобрела 4800 рулонов бумаги - она собиралась заработать на перепродаже “сортирки” на eBay. Был ли претворен в жизнь этот гениальный бизнес-план не уточняется.

Но в целом граждане во время сортирного бума вели себя достаточно разумно. Например, больше всего запасов делали пожилые люди из группы риска, которые в соответствии с рекомендациями медиков банально готовились к длительной самоизоляции. Кроме того, группа исследователей под руководством Тео Топпе профессора психологии Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, пришла (https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0234232#abstract0) к парадоксальному выводу, что складывать “сортирку” в закрома склонны не паникеры (обычно именно увлекаются безудержным накопительством), а как раз наиболее сознательные и дальновидные граждане. Это был их осознанный и рациональный выбор.

А КТО ЗАТАРИЛСЯ - ТОТ МОЛОДЕЦ

К объяснению этого феномена ближе всех, наверное подошел психолог Брайан Кук, из Университета Мельбурна. В ситуации страха и неопределенности человеку важно вернуть себе ощущение безопасности и контроля над ситуацией, считает он. Поэтому важно что-то делать, иначе бездействие порождает чувство беспомощности. Запасаться туалетной бумагой довольно разумно: она никогда не пропадет, в отличие от продуктов, у которых есть срок годности. Она непременно будет использована. При этом стоит дешево, но занимает много места. Поэтому потратив немного денег человек получает весомое наглядное подтверждение того, что он не растерялся, не плыл по воле волн, а проявил характер и приспособился к новым условиям.

КСТАТИ

Что чаще всего люди запасали во время пандемии?

1. Туалетная бумага - 63,2% опрошенных

2. Консервы - 59,2%

3. Рис и другие крупы - 57,4%

4. Бутилированная вода - 57,0%

5. Макаронные изделия - 56,2%

6. Сухари - 53%

7. Лекарства - 52,7%

По данным опроса на платформе Amazon Mechanical Turk