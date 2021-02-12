Лжемиллионерша Анна Сорокина освобождена из тюрьмы

В 2019 году Сорокина была признана виновной в хищениях в особо крупных размерах у банков и сетей отелей. Фото: EAST NEWS

Анна Сорокина, притворявшаяся миллионершей и наследницей огромного состояния, освобождена из тюрьмы в столице штата Нью-Йорк, городе Олбани.

В 2019 году она была признана виновной в хищениях в особо крупных размерах у банков и сетей отелей.

Сорокина, приехав в США, начала представляться Анной Делви, у которой в Германии якобы есть $60 млн. в европейских банках.

Она быстро вошла в светское общество Нью-Йорка, обедала в дорогих ресторанах, жила в дорогих гостиницах. Используя поддельные документы, Делви смогла получить кредит в одном из банков.

На суде адвокат обвинил во всем «гламур и блеск Города Большого Яблока, которыми его подзащитная быстро соблазнилась».

Теперь Сорокину ожидает депортацию в Германию, из которой она прилетела в США.

История девушки привлекла внимание прессы, а несколько телеканалов заплатили Сорокиной немалые гонорары за права на экранизацию ее биографии. Общая сумма гонораров составила $320000, большая часть из них уже потрачена на выплату компенсаций банкам и штрафов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дочь дальнобойщика обманула банки и бизнесменов в США на 17 миллионов рублей

Красавица летала на частных самолетах и общалась с Маколеем Калкиным. «Комсомолка» выяснила, как русское прошлое помогло ей стать героем сериала Netflix (подробности).