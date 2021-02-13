У Началовой вымаливают красоту, а у Мавроди заряжаются от гигантского доллара: какие ритуалы совершают у могил знаменитостей

Плюшевые мишки у могилы певицы Валентины Толкуновой на Троекуровском кладбище. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Недавно мы рассказывали о необычных памятниках на могилах знаменитостей. Упомянули, что поклонницы Жанны Фриске повадились собирать снег с ее могилы. Из воды варят приворотный суп. А на Ваганьковское кладбище идут к предполагаемому месту погребения Соньки Золотой Ручки. Криминальные деятели и романтики-обыватели подсовывают записочки безголовому монументу.

«Комсомолка» собрала другие ритуалы и узнала, о чем просят у захоронений знаменитостей.

Юлия Началова (1981 — 2019)

Сногсшибательная красавица с великолепным голосом. Старшее коллеги по творческому цеху намекали ей: пора завязывать с эстрадой и уходить в джаз — большое искусство. Но она не могла оставить своих поклонников. После скоропостижной кончины от вороха редких болезней, фанаты никак не оставят в покое могилу звезды.

Памятник на могиле Юлии Началовой установили летом 2020 г. Фото: isaeva.anya@Instagram

Все из-за того, что поклонники верят: от места захоронения можно зарядиться граций и обаянием. Поэтому идут на Троекуровское кладбище с талисманами, которые «заряжают» от могилы. А еще срезают бутоны с принесенных букетов. Близкие певицы категорически против: просят не святотатствовать и не беспокоить Юлию.

Вольф Мессинг (1899 — 1974)

Мистик, к которому по слухам за советом ходил даже Сталин, покоится на Востряковском кладбище. Здешние сторожи хранят чудное преданье. Однажды на могилу советского чародея пришла барышня, обнажилась и давай выкрикивать не то на латыни, ни то на иврите заклятия. Потом как ни в чем не бывало оделась и удалилась.

У могилы Вольфа Мессинга на Востряковском кладбище. Фото: wikimapia.org

Подобный перфоманс устраивать искателям благословения Мессинга необязательно. Достаточно облачиться во все черное и прийти к могиле. А дальше про себя повторять желание. Нужно ждать явления фантома. Если фигура похожа на Вольфа Григорьевича (его портрет на могильном камне), значит сокровенное сбудется. Но если фантом будет страшным, тогда лучше поспешить к выходу.

Осип Шор (1899 — 1978)

Есть на Востряковском кладбище Солнцевская аллея. Вопреки светлому названию, люди тут покоятся авторитетные. В смысле участники Солнцевской ОПГ и прочие представители криминального мира. Могилки их всегда прибраны, братва регулярно навещает кумиров. А перед уходом заглядывает на поклон в местный колумбарий.

Там в секции №2 ищут прах Осипа Шора. Сто процентов, и вы про него слышали! Ведь это прототип Остапа Бендера. Легендарный человек своего времени, не то «мюнхгаузен» — любил травить байки, не то и вправду удалой авантюрист. За свою жизни успел послужить в милиции, поработать на Челябинском тракторном заводе и попасться на паре мошенничеств. А еще водил дружбу со многими литераторами — собственно так о нем и узнали Ильфа и Петров.

Осипа Шора многие считают прототипом Остапа Бендера. Фото: Wikipedia + Сергей ЛЕПЕШКИН, bozaboza.ru

Николай Тарасов (1882 — 1910)

На Армянском кладбище — часть Ваганьковского — похоронен Николай Тарасов. Плейбой, миллионер и филантроп — так бы сегодня его окрестила светская хроника. Ему было 28 лет в момент самоубийства. Все из-за любовного треугольника.

Тарасов оказывал знаки внимания театральной актрисе. А та питала чувства к юнкеру. Вояка проигрался в карты и актриса решила ему помочь. Пошла к Тарасову, чтобы просить денег. Тот отказал. Юнкер и актриса наложили на себя руки. Узнав о трагедии, миллионер посчитал, что виновен в их гибели.

Николай Тарасов похоронен на армянской части Ваганьковского кладбища. Фото: ru.wikipedia.org

С тех пор ходят к нему люди, которые оказались заложниками любовного треугольника. Нужно принести пару цветков и мысленно попросить о разрешении конфликта миром.

Игорь Тальков (1956 — 1991)

Музыкант предвосхитил современную эстраду. Его микс рока, понятной поп-музыки с добавлением бардовского начала — не это ли сегодня пытаются повторить наши современники? Однако все помнят громкое убийство во дворце спорта «Юбилейный», которое не раскрыто до сих пор.

Могилу Игорья Талькова на Ваганьковском кладбище можно найти по внушительного вида кресту. Фото: ru.wikipedia.org

После своей смерти Тальков приобрел в умах поклонниц образ заступника. Может быть, дело в его «иконаподобном» имидже. Однако с просьбами к нему тянутся барышни, несчастные в личной жизни по причине пороков супруга: наркотики, алкоголь, буйный нрав. Памятник на Ваганьковском нужно почистить от пыли или снега, оставить цветы и про себя попросить заступничества.

Люсьен Оливье (1838 — 1883)

Автор любимого салата россиян до самой смерти не раскрыл его секрет. То, что мы сейчас ставим на новогодний стол, вероятно, далеко от истины. Кулинар управлял рестораном «Эрмитаж» (Неглинная, 29 стр 1).

Покоится на Введенском кладбище. За долгие годы могильный камень несколько раз падал, пока его наконец не отреставрировали и не вернули на место около десяти лет назад. С тех пор сюда тянутся все, кто имеет отношение к ресторанному бизнесу: студенты пищевых техникумов, владельцы ресторанов, официанты и повара. По слухам, оставляют у могилки символический набор ингредиентов для салата.

Могилу Люсьена Оливье на Введенском кладбище привели в порядок десять лет назад. Фото: ru.wikipedia.org

Матрона Московская (1881 — 1952)

Православная святая изначально была похоронена на Даниловском кладбище (не путать с некрополем монастыря!). Матрона Никонова при жизни помогала людям и о чудесах, творимых блаженной старицей, знала вся Москва.

В 1998 году ее могилу вскрыли, мощи перенесли сначала в Данилов, а затем в Покровский монастырь. К ним выстраиваются огромные очереди: поклониться святой, приложить иконку, цветы и унести их домой. Не забыла народная молва и о первом месте захоронения. Сегодня там стоит часовня. Горсточку земли с этого места некоторые прихватывают собой. Затем пересыпают в стеклянный сосуд и хранят дома.

Часовня над бывшей могилой Матроны на Даниловском кладбище. Фото: ru.wikipedia.org

Старец Зосима (1850 — 1936)

Он же схиархимадрит Захарий. Последний монах Троице-Сергиевой Лавры, который служил там вплоть до закрытия обители советской властью. Был похоронен на Введенском кладбище, на могиле воздвигнута часовня. В 2019 году прах перенесли в его родную Лавру. Старец покоится рядом с патриархом Алексием I.

Введенское кладбище. Часовня на месте бывшего захоронения старца Зосимы. Фото: wikimapia.org

До перезахоронения к Зосиме шли братья во Христе и всегда ухаживали за могилкой, приносили цветы. Сейчас, когда часовня пуста, туда приезжают сомневающиеся в своем желании вступить в брак. По преданию, нужно приехать на поклон к старцу со своей второй половинкой. И про себя молиться. А дальше знаки подскажут, суждено влюбленным быть в браке или не стоит оно того. Также у Зосимы просят ниспослать мужа и деток.

Сергей Мавроди (1955 — 2018)

Комбинатор скончался от сердечного приступа, но даже после смерти он перестает «дразнить» потенциальных инвесторов. То в соцсетях покойного появятся новые записи, то в интернет выложат видео его двойника, которые натолкнут на мысли о постановочной кончине. Тем более что на похороны пустили только близких.

Необычный памятник на могиле "злого гения" финансовых пирамид Сергея Мавроди. Фото: Кадр из видео NECROPOLIST EYES@YouTube

На Троекуровском кладбище ему поставили оригинальный памятник: землю над захоронением укрывает том гетевского «Фауста». А над ним установлен расколотая монета номиналом в 1$. На его могилу адепты «МММ» приносят стихи и записки. Остались те, кто верит, что у Мавроди все отобрали плохие люди, сам он хотел как лучше для всех. И обязательно трут на удачу доллар, чтобы зарядиться инвесторской интуицией.

Франц Лефорт (1655 — 1699)

Сподвижник Петра Великого и первый российский адмирал. Это его дворец на Яузе, в память о нем район назван Лефортово. Родом он из Женевы, где о нем не забыли — поставили памятник. Что же до его останков, то по легенде, они на Введенском кладбище. Одна беда — найти могилу почти никто не может.

Администрация погоста заявляла, что очень бы хотела знать, где лежит Лефорт. В некрополе много старинных могил, на которых давно стерлись имена. Так почему мы написали «почти никто не может найти»?

Франц Лефорт, фрагмент гравюры 1698 г. Фото: ru.wikipedia.org

Потому что Франц Яковлевич еще и один из родоначальников русского масонства. Служители ордена почитают своего пращура. Приходят попросить у него удачи в своих делах. Если не знали, масонство это не про заговоры и рептилоидов, а про бескорыстное служение обществу. Но с налетом мистики и тайн.

Дитмар Розенталь (1900 — 1994)

Профессора Розенталя знает каждый выпускник филфака и журфака. Его родными языками были немецкий и польский — родился в Лодзи (Польша), юность провел в Берлине. При этом он стал главным толкователем правил современного русского языка (СРЯ).

Похоронен в иудейской части Востряковского кладбища. Найти захоронение непросто. Тем интереснее квест для студентов, которые хотят зарядиться энергетикой профессора перед экзаменами по СРЯ. Негласный ритуал включает возложение на могилу цветов и символическое повторение правил по учебнику Дитмара Эльяшевича.

Могила братьев Розенталей на Востряковском кладбище. Фото: ru.wikipedia.org

Часовни на Введенском кладбище

В момент основания в XVIII веке его называли чумным, а затем Немецких. Прежде хоронили здесь прежде погибших от эпидемии, а потом и знатных иноверцев. Есть три часовни, куда идут со своими желаниями.

Склепы знаменитых фабрикантов Эрлангеров (на самом деле, все останки давно перезахоронили), Марии Волконской и дельцов Кнопов. Желания оставляют маркером на стенах. Просьбы довольно приземленные: новая тачка, отпуск в турецком пятизвезднике, богатый жених. Мы против вандализма, поэтому, если очень хочется — лучше обойтись запиской.

Склеп фабрикантов Эрлангеров на Введенском кладбище. Фото: ru.wikipedia.org

Кстати, некоторые приходят судят в поисках черной статуи Христа. Она стояла перед усыпальницей Кнопов. Склеп напоминает полуразрушенный античный храм — так и было задумано архитектором. Рука Сына Человеческого простиралась вперед, с нее собирали чудотворную росу. даже Матрона Московская за ней посылала. Не возбранялось и «сжульничать»: самому окропить бронзовую ладонь водой и собрать в сосуд.

Но сегодня статую перенесли в музей Троице-Сергиевой Лавры. Зато у захоронения Рекк-Третьяковых — родственников коллекционера — стоит белый Христос. Якобы он тоже исполняет желания.

КУДА ЕЩЕ ИДУТ

Самое маленькое кладбище Москвы — Тимирязевское в одноименном парке. Там покоятся известные семеноводы, селекционеры и доктора сельхознаук. Рядом агроуниверситет Тимирязева. Студенты просят помощи в сдачи агрохимии и почвоведения.

Здоровья идут испрашивать у доктора Александра Овера, который жил и почил в XIX веке. Работал хирургом, терапевтом, патологоанатомом и ревизором медучреждений. К его склепу на Введенском кладбище несут записки и свечи.

Другой врач-чудотворец на Введенском — Федор Гааз. При жизни получил прозвище «святой доктор». Ни жены, ни детей не заводил, ибо некогда было. Московский доктор немецкого происхождения боролся за права осужденных. Пока Гааз не вмешался, всех — больных и здоровых, женщин и мужчин, рецидивистов и первоходов, держали вместе. Он предложил трехразовое питание и настаивал, чтобы кандалы не были тяжелыми. Просят у него за своих близких, которые оказались в местах лишения свободы.

Почитатели тюремной романтики отдают дань уважению Вячеславу Иванкову — вору в законе Япончику. Убит киллером в 2009 году. Похоронен на Ваганьковском. Памятник: криминальный авторитет восседает на табурете, но поза такова, будто правит на троне. Желающие обрести фарт, должны прибраться на могиле, помыть монумент, а под туфлю подсунуть крупную купюру.

Склеп барона Николая Кельха (ум.1893) на Введенском для своих ритуалов избрали адепты готической романтики. Сам покойный отношения к черной магии не имел, просто был членом семьи золотопромышленников. Но сооружение на его могиле уж напоминает черный замок Дракулы. Правда, готы нынче не в тренде, но 10-15 лет назад склеп пару раз поджигали и выбили все стекла.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Почему люди ищут чудес на кладбище?

Отвечает московский экскурсовод Светлана Бахметьева:

— Когда у человека несчастье, он везде ищет помощи. Кладбище считают местом сакральной энергетики. Одни в храме молятся у определенной иконы, другие выбирают могилу, для своих просьб. Чаще выбор связан с деятельностью ныне покойного. Например, если он при жизни помогал больным, к его могиле идут просить здоровья.

Уже 2021 год, но я часто встречаю во время работы на некрополях людей, которые приходят к могилам. Кто-то стоит молча, другие создают ритуалы. Например, облюбовали склепы. Они исписаны просьбами. Наверное, люди считают, что так их быстрее услышат. Не приветствую такую «живопись».

Взять часовню мукомольного короля Эрлангера. Говорят, студент попросил у Эрлангера помощи в сдачи экзамена. И видимо, сдал хорошо, потому что все московское студенчество, потянулось к склепу. Каких только просьб теперь не увидишь: «Сделай меня богатой, умной и красивой». Но к сожалению не все люди ходят с добрыми намерениями на некрополи. На некоторых кладбищах обнаруживают следы ритуалов черной магии: сожженные фотографии, свечи, куклы вуду.

Бывают вообще непонятные вещи. Взять памятник на могиле Антона Чехова, на котором красуются следы женской помады. Кстати, такое почитание могил — не только в России. Памятник писателя Оскара Уайльда на кладбище Пер-Лашез в Париже тоже зацелован. Наверное, это знак признания писательского таланта.

Если посетители ведут себя на могилах прилично, а их просьбы оказываются услышанными, ничего плохого в ритуалах не вижу. «Мертвые, о которых помнят, живут так же счастливо, как если бы они не умирали» — писал Метерлинк. Даже мои экскурсии всегда не про смерть, а про память.