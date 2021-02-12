Кто попадет в плей-офф КХЛ: оцениваем шансы команд

Вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин в матче чемпионата КХЛ между командами "Спартак" (Москва) и "Металлург" (Магнитогорск). Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Ровно две недели осталось до конца регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги - последний игровой день намечен на 27 февраля. В ином турнире за полмесяца до финиша уже многое решено, однако в КХЛ интриг хватает. Как именно расположатся команды в итоговой таблице двух конференций, сейчас можно только гадать. Именно этим занимаются журналисты, на днях тренировавшие свою профессиональную эрудицию в рамках специального спортивного квиза, организованного в рамках медиа-клуба "Бесценная лига". По ходу состязания, которое вел известный не только по спортивным трансляциям, но и по игре "Что? Где? Когда?" комментатор Денис Казанский, участники вспоминали в том числе и то, как складывалась борьба в КХЛ в прежние сезоны - расположение команд в итоговой таблице, имена лучших бомбардиров и так далее.

Однако, как бы интересно ни было в прошлом, в хоккейном настоящем все-таки куда веселее. И если, допустим, в Восточной конференции с восьмеркой участников плей-офф все практически ясно (вряд ли занимающая 9-е место "Сибирь" сумеет догнать оторвавшийся на 14 очков "Барыс"), то на Западе борьба за попадание в розыгрыш Кубка Гагарина идет острейшая. И ближайший матч чемпионата, который пройдет уже 14 февраля, многое в этой борьбе решит - финский "Йокерит", занимающий с 63 очками пятое место в конференции, сыграет с одним из фаворитов Востока магнитогорским "Металлургом". С учетом того, что в четверг "Йокерит" проиграл дома китайскому "Куньлуню", можно сделать вывод, что команда из Хельсинки находится не в лучшем состоянии. Очередное поражение может существенно ухудшить турнирное положение финнов, которых поджимают сразу несколько команд - "Северсталь", минское "Динамо", "Витязь", "Спартак". Все эти клубы находятся в подвешенном состоянии, не обеспечив себе пока место в заветной восьмерке Западной конференции.

Ну и, конечно, основной вопрос в том, кто из двух фаворитов сезона получит титул победителя регулярного первенства КХЛ. Между претендующими на победу ЦСКА и "Ак Барсом" расстояние в сводной таблице чемпионата пока минимальное - всего одно очко. Казанцы ближайший матч проведут 15 февраля в Риге против местного "Динамо", а москвичи 16 февраля сыграют дома с "Витязем".