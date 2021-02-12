В Новой Москве многодетная мамаша вывезла троих детей в лес и раздела догола

Чтобы усмирить неадекватную женщину пришлось вызывать сотрудников полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иначе как дикостью все, что случилось минувшей ночью в лесу на территории Новой Москвы, не назовёшь. Поздно вечером в четверг, 11 февраля, случайные прохожие услышали доносящиеся из лесополосы крики женщины и детей. Не поленились: решили проверить, что там творится. И увидели жуткую картину.

Абсолютно обнаженная женщина бегала и кричала вокруг голых троих детей. Последние плакали и из последних сил звали на помощь. На минуточку: на тот момент в Москве была метель и 15-градусный мороз. Очевидцы попытались помочь детям, но обезумевшая женщина набросилась на них с кулаками. В итоге усмирить ее удалось только подоспевшим сотрудникам полиции. Позже выяснилось, что это 33-летняя многодетная мама. Сама женщина и трое ее детей госпитализированы.

- У всех детей признаки обморожения. Сейчас они находятся в больнице. Их мама тоже госпитализирована, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

У женщины обморожены руки и ноги. Но это не самая большая ее проблема. Врачи подозревают что у нее серьезные проблемы с психикой. Объяснить свой поступок она пока не в состоянии.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц», - добавила официальный представитель столичного СК. – В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение. Кроме того, ей предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Жизни детей ничто не угрожает. Старшему из малышей 10 лет, среднему два года, а младшей малышке всего несколько месяцев. Сейчас следователи устанавливают родственников семьи. Пока никто из них в больницу и правоохранительные органы не обращался.

Как удалось выяснить «КП», в лес женщина с детьми приехала на личном автомобиле «Лада Веста». Она припарковала машину у леса и еще в салоне автомобиля разделась сама и раздела детей.

- Одежда детей и женщины обнаружена и изъята в качестве вещественных доказательств, - сообщил источник «КП» в правоохранительных органах.

Женщина припарковала машину у леса и еще в салоне автомобиля разделась сама и раздела детей.

О самой многодетной маме известно немного. Женщина родом из города Чебоксары Чувашской республики. Вместе с детьми она жила в съемной квартире в поселении Сосенское, недалеко от места происшествия, на территории Новой Москвы.