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Кафедра энергетической политики и безопасности «Роснефти» на базе МГИМО проводит День открытых дверей

Сегодня потенциальные абитуриенты могут лично ознакомиться с условиями обучения на кафедре
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Фото: пресс-служба Роснефти

Фото: пресс-служба Роснефти

12 февраля кафедра Глобальной энергетической политики и энергетической безопасности (базовая кафедра нефтяной компании «Роснефть») Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России проводит День открытых дверей. Преподаватели и лучшие студенты кафедры встретятся с будущими абитуриентами.

И ЛИЧНО, И В ОНЛАЙНЕ

В этом году День открытых дверей проводится в новом формате. Вход свободный, однако желающим необходимо было предварительно зарегистрироваться на портале МГИМО. Это почти тысяча человек. Организована онлайн трансляция, что позволит потенциальным студентам из разных регионов виртуально посе