Постковидный синдром опасен не меньше, чем сама болезнь. Фото: Диана ИВАНОВА

Директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ Игорь Никитин рассказал во время пресс-конференции, откуда берутся мутации вируса SARS-CoV-2, какие наиболее опасные последствия для здоровья сейчас включены в «постковидный синдром» и какая реабилитация ждет переживших ковид.

ПОЧЕМУ ВИРУС МУТИРУЕТ

Существует категория людей с заболеваниями, которые обусловливают мутационный процесс в геноме коронавируса. Например, во время, когда лечебно-реабилитационный центр работал как ковидный госпиталь, у онкологических пациентов инфекция протекала совершенно особенным образом и есть мнение, что иммунокомпрометация, характерная для таких пациентов, является фактором, влияющим на мутацию генома SARS-CoV-2.

ЛЕГКИЕ ТЕРЯЮТ СВОЮ ФУНКЦИЮ, А МИОКАРД СТАНОВИТСЯ КАК ТРЯПОЧКА

Прежде всего, коронавирус бьет по дыхательной системе и легким. Зачастую развивается фатальная дыхательная недостаточность. На сегодня даже описаны случаи, когда после болезни понадобилась трансплантация легких. Вторая мишень вируса - поражение сердца вплоть до развития острого инфекционного поражения миокарда, когда сердце «вдруг расползается в размере и миокард теряет свою функцию, становится, как тряпочка», - сообщил Игорь Никитин. И это тоже могут быть показаниями для трансплантации. На сегодняшний день получены данные об увеличении смертности от болезней сердечно-сосудистой системы.

ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ ТРЕВОЖНЫМИ И НЕ МОГУТ КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ

Однако в понятие «постковидный синдром» вносятся и другие признаки мультисистемного и мультиорганного поражения после ковида.

- Это и признаки поражения центральной нервной системы, например, нарушение терморегуляции, невозможность сконцентрироваться. Особенно людям на ответственных постах, которые возвращаются к привычной сфере деятельности. Раньше они оперировали большим объемом данных, цифр, и они с большой тревогой понимают, что не могут это делать так, как они это делали обычно, - говорит Игорь Никитин.

Врачи включают в «постковидный синдром» и потливость, очень быструю утомляемость, когда ранее привычные физические нагрузки вдруг становятся невозможными. Сохранение одышки, снижение толерантности к физической нагрузке. Изменение функции почек.

Перенесшим коронавирусную инфекцию часто хочется прилечь в середине дня, отдохнуть, сделать перерыв между своим обычным набором действий.

Среди факторов, осложняющих и течение ковида, и процессы реабилитации, названы высокий уровень артериального давления, повышенный холестерин, наличие сахарного диабета или состояние преддиабета.

Это факторы, которые, по мнению специалиста, будут усугублять тревожность и депрессию.

Исходя из того, что ярче всего выражено в клинических проявлениях пациента, и будет формироваться реабилитационная программа.

- Если это тревожность и признаки поражения ЦНС – то это будет соответствующее медикаментозное сопровождение и работа с психологом и психиатром, с врачом-неврологом, если это признаки поражения почек – то это работа с нефрологом и с врачами других специальностей, - рассказал Игорь Никитин. - Если это признаки поражения сердечно-сосудистой системы преимущественно, то это работа с кардиологом и врачом реабилитологом, который определяет уровень допустимых физических нагрузок. Если это легкие – то работать будет, прежде всего, пульмонологическая бригада и доктора, определяющие толерантность к физическим нагрузкам. У кого-то – это будет обязательное определение диффузии газов, того, как проходит газ через мембрану альвеолы, а у кого-то – изучение толерантности к физической нагрузке.

Может оказаться и так, что постковидная реабилитация сведется к дыхательной гимнастикой, которая при правильном назначении и систематическом исполнении просто творит чудеса, или это будут тренировки, которые используют в отдельный момент избыточное потребление кислорода, - заверил эксперт.

Всего в центре сформировано 10 реабилитационных программ. Согласно озвученным данным, наиболее подвержены осложнениям после ковида мужчины в возрасте от 45 до 65 лет. На сегодня реабилитацию уже прошли сотни тысяч пациентов.

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