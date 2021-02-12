Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии: Минск не хочет закрывать белорусскую дверь европейского дома. Но с Россией - вообще никаких дверей

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Фото: Тимур ХАНОВ

В Минске второй день продолжается Всебелорусское народное собрание. Среди гостей этого форума - и наш российский посол в братской республике. С ним мы и обсудили последние новости...

- Дмитрий Фёдорович! Как вам Всенародное белорусское собрание? Как заявление президента Лукашенко о том, что более 70% белорусских граждан за Россию и с Россией.

- Я так думаю, что у нас с вами единое мнение. Очень позитивное.

- Да, конечно!

- Такая информация может вызвать у миллионов россиян только положительный отклик.

А тот большой разговор, к которому президент Лукашенко пригласил Беларусь, он, конечно, был по десяткам тем и направлений. И по конституционной реформе, и по совершенствованию политической системы государства, и по повышению эффективности госуправления. По тому, какой должна быть экономика, чтобы люди, безусловно, жили зажиточнее, чтобы надежнее планировали свой быт, свои планы семейные.

Было много внимания уделено социальной сфере, поддержке многодетных семей.

Но, при этом, конечно, мы все обратили внимание, по-особому восприняв слова белорусского лидера о системе отношений с Российской Федерацией. Вот сегодня многие сомневавшиеся, сомневающиеся, наши «партнеры» за рубежом, которые и мешали нашему упрочению, а некоторые не помогали, весомо сопротивлялись, порой эффективно, - услышали очень четкий ответ, что взаимодействие с Российской Федерацией – это, по сути дела, стратегический приоритет для Беларуси.

Мы также, конечно, слышим его многовекторность, мы также видим, что белорусский лидер обозначает тему отношений с Китайской Народной Республикой, это естественно и понятно. И даже с учетом, по-моему, будет корректно сказать, сложных или очень сложных на нынешнем этапе отношений со странами Евросоюза, Минск, тем не менее, не хочет закрывать европейскую дверь белорусского дома. При этом то, что обозначено особое взаимодействие и глубина интеграции в рамках Союзного государства в поддержку необходимых шагов по большему вскрытию потенциала Союзного договора, то, что была, по сути дела, обозначена готовность белорусской стороны содействовать иному уровню эффективности союзного совмина, парламентского собрания – это очень важно.

- То есть эта дверь будет самой широкой, да?

- Ну, если вы позволяете использовать вашу терминологию, то, я думаю, что - да.

- Это - ваши термины.

- Нет, я про европейскую дверь, а не про российскую! У нас нет дверей, у нас нет границ, Александр.

Граждане наших стран абсолютно равны по самой широкой правовой обеспеченности. Мы можем поехать в Беларусь без всяких ограничений, когда ковидные проблемы отступят, белорусы могут поехать к нам учиться, работать, строить бизнес, отдыхать, постигать наши красоты.

Мы всегда с радостью приезжаем в Беларусь.

Александр Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании. Фото: REUTERS

- Но вернёмся к стратегическому взаимодействию...

- Внешнее давление Запада на Россию и Беларусь имеет под собой только одну цель – расстроить и развалить наши отношения. Но этого никогда и никому не добиться.

У наших стран - многосотлетняя единая история. У нас - одна Великая Победа 1945-го, одна - на всех, мы отдали за неё несчетное число сил и жертв.

Эти все факторы мы должны учитывать, но учитывать и то, что белорусам нужно помогать. И то, что мы тоже имеем очень выгодные контрактные отношения с десятками предприятий здесь – в промышленной сфере, в агросфере, в научной сфере идет успешно работа по созданию совместному спутника по дистанционному зондированию Земли с уникальными характеристиками. Мы видим, что решение президента Владимира Путина о выделении кредита на строительство белорусской атомной станции позволило в ушедшем году ввести станцию в постоянную эксплуатацию. И все запросы белорусской стороны по финансированию проекта были учтены россиянами. Мы видим сегодня, что нам удалось в декабре уйти от споров по нефти и газу. И по десяткам других направлений мы можем, не подходя к спорам, куда успешнее решать возникающие вопросы.

Да, они бывают сложные, да, они бывают дискуссионные. Без этого невозможно и примитивизировать, упрощать экономическую жизнь никто не позволяет. И на это никто не рассчитывает. Но вопрос фундамента.

И вот сегодня верим, что президент Лукашенко убедительно обозначил фундамент стратегического взаимодействия с Россией. Сказал, плечом к плечу, а когда надо будет, спина к спине.

- И завершающий вопрос. Референдум по новой конституции, я так понял, будет в начале следующего года? Я правильно понял?

- Ну, давайте мы согласимся с теми планами, которые обозначил Александр Григорьевич Лукашенко.

В ушедшем году форум регионов прошел в Минске, в предшествующем году он проходил в Петербурге. И если в Петербурге подписали соглашение между регионами на 500 миллионов долларов, то в ушедшем году уже на 750 миллионов.

Плюс - контакты городов-побратимов, бизнес-объединений, музейных сообществ, издательств, газетчиков, тем более, вам тоже надо больше шагов делать навстречу белорусским партнерам, взаимодействовать под эгидой Союза журналистов.

И те споры, которые у нас там были, очень хочется, чтобы они быстрее остались в прошлом.

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