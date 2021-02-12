В Армении русофобов взращивают не только на доллары «Открытого общества», но и на российские рубли

Университет российско-армянской дружбы и сотрудничества Фото: ru.wikipedia.org

ДВА ВУЗА - ОДНА ПОЛИТИКА

После окончания войны за Нагорный Карабах, победу в которой праздновал Азербайджан, Армения превратилась в очаг внутренней нестабильности в регионе. В городах регулярно проходят акции протеста против власти премьера Никола Пашиняна, а команда самого Пашиняна обвиняет в случившемся кого угодно, но только не себя.

Удивительно, но проклятия летят и в сторону России. Несмотря на предпринятые нашей страной усилия, благодаря которым удалось остановить войну, с высоких трибун в Ереване звучат требования «прочь от Москвы!» и даже агитация в пользу сближения не только с США, но и с Турцией, которая не скрывала факта своей поддержки Азербайджана в конфликте. Армения в последние годы стала настоящим рассадником «соросятины». «Птенцы» Сороса и его фонда «Открытое общество» занимают в правительстве Пашиняна ключевые посты, не вылезают из телеэфиров, выступают в республиканских СМИ чаще, чем кто-либо еще. Они проникли даже в такие структуры и организации, которых должны были сторониться по идее, как огня. Например, в Российско-армянский университет (РАУ), открытый в 1999 году в соответствии с межведомственным соглашением. Просьба не путать с Американским университетом (АУ), который финансируется как раз фондом Сороса. Кстати, заметьте - не американско-армянский, а исключительно американский, чтобы ни у кого не возникало на этот счет никаких фантазий.

Особо стоит отметить, что до недавнего времени РАУ был одним из самых престижных учебных заведений в стране, опережая АУ по всем параметрам. При этом, финансирование университета полностью взяла на себя российская сторона, но Москва никогда не вмешивалась ни в кадровую политику, ни в учебно-научную работу, ни в оргвопросы. Возможно, это и стало одной из главных ошибок. Потому что в последние годы, особенно, после прихода к власти Пашиняна руководство РАУ в лице ректора университета Армена Дарбиняна (кстати, бывшего премьера страны) стало активно продвигать в стенах вуза (и не только в них) «западные ценности». Не последнюю роль в этом играют и проводимые в университете конференции и семинары, на которых активно пропагандируется «необходимость выхода Армении из-под влияния России», а также роль и значение США и НАТО как «главных гарантов безопасности» не только Армении, но и в целом на Кавказе.

Неудивительно, что преподаватели, выступавшие за тесное сотрудничество с Россией, в эти годы выдавливались из университета и, зачастую, были вынуждены покинуть университет и искать себе другое место работы. Их активно вынуждал поступать так все тот же ректор Дарбинян. Но их места не оставались пустующими, на них приходили пусть и не такие квалифицированные, но «правильно подготовленные» в идеологическом плане, прозападно настроенные кадры из, например, все того же Американского университета. А многие студенты совмещают учебу в РАУ с активной работой в программах фонда «Открытое общество» Сороса и даже получают от него соответствующие гранты.

Армения проиграла войну в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS

ДВУЛИКИЙ РЕКТОР

Один из самых последних примеров – осенью 2020 года в стенах РАУ был проведен семинар «Глобальные и региональные факторы дестабилизации ситуации на Южном Кавказе и Ближнем Востоке». К участию в нем пригласили представителей дипкорпуса, общественных деятелей и армянских экспертов, которых объединяла одна общая черта – антироссийские взгляды и прозападные настроения. Наверное, не стоит особо уточнять, что главным дестабилизирующим фактором на этом форуме под руководством ректора Дарбиняна была названа Россия.

- Москва – игрок, действующий в угоду Баку и Анкаре, оставляющий Еревану лишь красивые слова о сотрудничестве, - буквально заявил в своем выступлении ректор Российско-армянского университета, получающий зарплату от Москвы, Армен Дарбинян.

Другие выступления мало чем отличались: Россию обвиняли в «нежелании помочь Армении в ее борьбе за независимость», «потворстве смещению военного паритета в пользу Азербайджана» и так далее. Практически ни одного слова о положительной роли России в остановке войны и кровопролития в Нагорном Карабахе и заключении перемирия между Баку и Ереваном так и не прозвучало. А ведь это было уже после прекращения огня, когда Владимир Путин фактически вынудил сделать это Алиева и Пашиняна. Причем, последний терпел поражение за поражением, губя людей и оставляя территории. Но спрашивать эта публика намерена не с Пашиняна за его провальную политику и прегрешения, а с Москвы.

Армен Дарбинян Фото: ru.wikipedia.org

ДЕЛУ СОРОСА ВЕРНЫ?

Этот перевод стрелок сейчас пытаются проделать активисты практически всех созданных в Армении молодежных и студенческих структур, созданных и функционирующих на деньги Сороса. И вот это как раз совершенно не удивительно, поскольку они изначально создавались под антироссийскую идеологию. На этом общем русофобском фронте «соросята» плотно смыкаются с партией «Сасна Црер» («Сасунские храбрецы»), которые еще недавно считались в Армении откровенными террористами, а сейчас, став при Пашиняне «законной политической силой», активно поддерживают структуры Сороса в республике. И особо примечателен тот факт, что получающий зарплату от России Дарбинян не просто не скрывает своих симпатий к «Сасна Црер», но и выступает в поддержку этой партии даже в качестве ее «официального рупора».

Поразительно! Когда открывали РАУ, Москва и Ереван декларировали, что университет станет инструментом укрепления российско-армянской (и наоборот) дружбы, что выпускники этого учебного заведения будут способствовать развитию совместного гуманитарного, научного (и прочих) потенциалов обеих стран, а оказалось, что российскими деньгами оплачивается работа профессоров Американского университета, а на российские рубли воспитывают русофобов, «верных соросовцев» для «фронта борьбы за демократию и западные ценности».