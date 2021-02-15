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Политика

Что Горбачев знал об Афганистане: 32 года назад советские войска покинули страну

Мы нашли в архивах подробные «афганские» докладные на имя Михаила Горбачева
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВИгорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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