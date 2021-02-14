50 лет сериалу «Следствие ведут знатоки»: Как сложились судьбы главных героев

Георгий Мартынюк, Леонид Каневский и Эльза Леждей сыграли главных героев легендарного детективного телесериала Фото: кадр из фильма.

Георгий Мартынюк, Леонид Каневский и Эльза Леждей на самом деле сыграли много ролей на сцене и перед кинокамерой. Мартынюк и Каневский были звездами Театра на Малой Бронной. Первый, кроме театральных работ, мог похвастаться участием в таких хитах, как «Тишина», «Щит и меч», «А зори здесь тихие». У второго был бессмертный эпизод в «Бриллиантовой руке» («Шорт побьери!»), и участие еще в дюжине популярных советских фильмов… Но «Следствие ведут знатоки» затмили все остальное, сделав их актерами одной роли. С одной стороны, обидно: ясно же, что они были способны на большее. А с другой - слава их благодаря этому сериалу не померкнет еще долго.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С «ЗЕЛЕНОГО ОДЕЯЛЬЦА»

В 60-е и начале 70-х один за другим стали выходить фильмы про героических советских разведчиков за рубежом. Это было не случайно: КГБ возглавил Юрий Андропов, он хотел, грубо говоря, сделать своему ведомству хороший пиар - и благословил кинематографистов на «Щит и меч», «Мертвый сезон», «Семнадцать мгновений весны». МВД решило не отставать и создать на экране положительный образ советского милиционера. Причем «малый», телевизионный экран тоже задействовали по полной.

Эмилия Каширникова, работавшая на Центральном телевидении старшим редактором телеспектаклей и телефильмов, вспоминала, как пошла в библиотеку книг для юношества и начала искать свежие детективы. Наткнулась на сборник рассказов о следователе Стрепетове «Солдаты в синих шинелях», написанных Ольгой и Александром Лавровыми. По взятому оттуда рассказу «Зеленое одеяльце» в 1969 году был поставлен телефильм, который получился удачным - и Лавровым заказали сценарии для «Знатоков».

Говорят, что в этой паре Ольга (редактор по образованию) отвечала за изящный стиль, а Александр (работавший старшим следователем) - за занимательные сюжеты. Дуэт получился практически идеальным. Супруги сразу написали сценарии пяти серий, которые были поставлены в течение года.

Первые эпизоды «Знатоков» - «Черный маклер», «Ваше подлинное имя», «С поличным», «Повинную голову…», «Динозавр», «Шантаж» - были, в сущности, телеспектаклями. В них почти не было натурных съемок, отчетливо видно, что городские пейзажи за окнами кабинетов - нарисованные. Соответственно, на главные роли сразу подобрали театральных актеров. И снимали сразу длинными сценами, как будто работали с пьесами, а не со сценариями.

Актеры сериала "Следствие ведут ЗнаТоКи" (слева направо) Леонид Каневский, Георгий Мартынюк и Лидия Вележева. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Режиссер Вячеслав Бровкин одно время работал в Театре на Малой Бронной - оттуда в сериал и пришли Мартынюк с Каневским. Зину Кибрит должна была играть их коллега Анна Антоненко-Луконина. Но она забеременела и попросила перенести съемки на несколько месяцев. На это авторы пойти не могли - и так в сериале появилась Эльза Леждей. Говорят, ее предложили сами Лавровы, а Бровкин поначалу брать ее не хотел - именно потому, что она в первую очередь была кино-, а не театральной актрисой. Но она сумела его очаровать, и в итоге удачно вписалась в компанию.

Вряд ли супруги Лавровы знали фразу Альфреда Хичкока «Чем удачней злодей, тем сильнее сюжет». Но истории свои строили именно по этому принципу. Если вдуматься, образы Знаменского, Томина и Кибрит держатся в основном на диком обаянии актеров - а так-то их характеры почти не развиваются, и у них были все шансы остаться самыми скучными персонажами сериала. Зато преступники в «Знатоках» от серии к серии становились все ослепительнее. «Знатоки» позволили сыграть роскошные роли десяткам артистов - Борису Иванову («Черный маклер»), Владимиру Самойлову («Динозавр»), Станиславу Чекану («С поличным»), Леониду Маркову («Побег»), Эмилии Мильтон и Армену Джигарханяну («Шантаж»), Татьяне Карповой («Любой ценой»), Андрею Харитонову («Бумеранг»), Владимиру Кенигсону и Александру Соловьеву («Он где-то здесь»), Антонине Дмитриевой («Несчастный случай» и «Пожар»), и многим, многим другим. Попала в конце концов в сериал и Антоненко-Луконина, снявшаяся с Леонидом Броневым в эпизоде «Повинную голову…» И, конечно, венцом стало незабываемое трио из «Ответного удара», упоенно разыгрывающее на фоне городской свалки почти достоевские страсти - Георгий Менглет, Валерий Носик, Анатолий Ромашин.

ГЕОРГИЙ МАРТЫНЮК «ОТЫГРЫВАЛСЯ» В РОЛЯХ ПЬЯНЫХ САНТЕХНИКОВ

Георгий Мартынюк родился в 1940 году в Оренбурге (который тогда назывался Чкаловым). И еще в детстве решил стать актером: отчасти по примеру старшего брата, отчасти оттого, что страстно любил местный театр и не пропускал там ни одного спектакля. И еще не пропускал ни одного радиоспектакля, которые были в начале 50-х, в отсутствие телевидения, очень популярны: буквально прилипал в репродуктору…

Поборов природную застенчивость, он пошел заниматься в драматическую студию для школьников, которая открылась в Оренбурге, потом отправился поступать в ГИТИС. Это был единственный московский «актерский» институт, который он знал. Подойдя к нему, увидев толпу абитуриентов (было подано 2000 заявлений на 20 мест), послушав разговоры конкурентов, активно обсуждавших возможность в случае провала поступить в Щепкинское или Щукинское, он ударился в панику и решил ехать обратно. Но пересилил себя, пошел на конкурс и был принят с первого раза. А по окончании ГИТИСа его пригласили в Московский драматический театр, который располагался на Спартаковской улице, а позже переехал на Малую Бронную. С ним была связана вся его жизнь: по его словам, он «отыгрывался» на сцене после съемок в «Знатоках». «Моими любимыми ролями были вечно пьяные сантехники» - говорил он в интервью.

Конечно, зрители воспринимали его исключительно как Знаменского. В спектакле «Обвинительное заключение» они с Каневским играли зеков, и когда зрители видели их на сцене, несколько минут из зала доносились смешки. А однажды Мартынюк поехал в отпуск в родной город, и оттуда его срочно вызвали на съемки; билетов в аэроагентстве не было, но знаменитого актера согласились посадить на ближайший рейс. Только билет выписали на имя Павла Павловича Знаменского. Что характерно, на самолет пропустили и с таким билетом, который Мартынюк с тех пор бережно хранил. Ему писали письма: одна женщина из Армении горько сетовала, что ее сын получил большой срок за дорожно-транспортное происшествие и жалела, что следствие вел не Знаменский… Вдова Георгия Яковлевича вспоминала, что однажды он не смог купить зелень в переходе: торговки, у которых не было разрешения, разбежались при его виде, приняв его за следователя. При этом были периоды, когда он начинал ненавидеть «Знатоков»: кино- и теленачальство не рекомендовало снимать его в других ролях. Так, ему не досталась роль Шервинского в «Днях Турбиных» Владимира Басова (а режиссер поначалу видел в ней именно Мартынюка).

Георгий Мартынюк сыграл майора Знаменского. Фото: кадр из фильма.

Личная жизнь Знаменского совсем не задалась. Иногда появлялись намеки, что он неровно дышит к той или иной даме, но вообще он весь сериал прожил с мамой, которую играла Вера Васильева, и псом Цезарем. У сценаристов были планы женить его на Кибрит (или хоть на ком-нибудь), но в конце концов решили на радость женской аудитории оставить его завидным женихом. Сам же Мартынюк был женат сначала на актрисе Валентине Марковой (их единственная дочь умерла в 1985-м, в возрасте 20 лет, от остановки сердца), а потом - на враче по имени Ниёле, которую встретил в коридоре театральной больнице. С ней он прожил три с лишним десятка лет.

После завершения сериала в 1989 году Георгий Яковлевич почти полностью переключился на театр, который давал ему энергию и иногда буквально спасал жизнь. В 2000-м он заболел раком легких, но тогда ему была сделана успешная операция (он был уверен, что перенес ее благополучно только потому, что накануне врачи отпустили его сыграть премьеру). Скончался он в 2014-м.

«СООБЩИТЕ ГРУППУ КРОВИ ТОМИНА, МЫ ЕГО СПАСЕМ!»

До утверждения на роль Томина Леонид Каневский играл в основном отрицательных персонажей. А после шквальной популярности сериала, как и Мартынюк, попал в список «не рекомендованных» актеров - им было трудно пробиться на другие роли. Впрочем, в недавнем интервью Леонид Семенович говорил, что потерял только одну заметную роль - слуги Тристана в «Собаке на сене» (ее потом сыграл Армен Джигарханян). И не злится на Томина за то, что ассоциируется в первую очередь с ним.

Хотя в свое время он совсем было собрался покинуть «Знатоков». Во всяком случае, в четвертом эпизоде появляется инспектор ОБХСС Михаил Токарев, которого в открытую называют «запасным «То», в седьмом Томин уже почти не появляется на экране, а в восьмом очевидным образом завершает свою экранную жизнь: он - главный герой серии «Побег», но в финале в него стреляют, а потом Знаменскому по телефону сообщают о его смерти (фраза «Томин умер» не звучит, но по лицу Пал Палыча и так все понятно). Зрители после этого в истерике начали писать письма на ЦТ. Вячеславу Бровкину запомнилась фраза «Убьете Томина - продадим телевизор!», а самому Каневскому - «Сообщите группу крови Томина и Каневского, мы вам вышлем кровь!» Поэтому в следующей серии Томин стремительно поправился.

В начале 90-х Каневский уехал в Израиль, который на фоне тогдашней России выглядел островком спокойствия и благополучия, там стал сооснователем театра «Гешер», а в начале 2000-х вновь стал активно сниматься в России. Он сыграл в обновленных «Знатоках» - две части, «Третейский судья» и «Пуд золота», вышли в 2002 и 2003 году, но зрители их категорически не приняли, в «канон» они не вошли, и сейчас их почти не показывают по телевизору. Зато каждые выходные на НТВ идет всеми любимая передача «Следствие вели…», где Каневский рассказывает о самых громких преступлениях советской эпохи.

Актер Леонид Каневский ведет телепрограмму на канале ТНВ Фото: Борис КУДРЯВОВ

«ЭЛЬЗА ЛЕЖДЕЙ БЫЛА «ВЕЩЬЮ В СЕБЕ»

У Эльзы Леждей на момент съемок первых серий «Знатоков» сложилась самая удачная кинокарьера. Она появилась в «Балладе о солдате», где сыграла жену героя Евгения Урбанского, снялась с Василием Лановым в «Павле Корчагине» и с дебютантом Александром Демьяненко в историко-революционной драме «Ветер». Последние два фильма поставил (вместе с Александром Аловым) ее тогдашний муж Владимир Наумов. Она родила от него сына, но брак вскоре распался (впоследствии Наумов нашел себе другую музу - Наталью Белохвостикову). А в конце 60-х у Леждей случился натуральный простой - она не появлялась на экране три года. «Знатоки» стали спасением. Ну, и заодно проклятием: образ Кибрит прилепился к ней, как чертополох.

Говорят, именно Леждей постаралась «очеловечить» свою героиню, сочтя, что в сценариях она вышла «суховатой». Но, с другой стороны, она не хотела, чтобы делался акцент на личной жизни ее героини: в какой-то момент Кибрит говорит, что выходит замуж, но мы даже не видим ее супруга.

Актеры из «Знатоков» много общались с настоящими следователями и оперативниками, даже выезжали с ними на обыски и задержания. А Леждей предстояло выучить много терминов из лексикона экспертов-криминалистов. Георгий Мартынюк вспоминал, что именно это давалось ей труднее всего: «Ей этот текст был порой в тягость, но она тщательно все заучивала. А мы с Каневским ей помогали. В перерывах между съемками вставляли в разговор эти словечки, чтобы Эльза их запомнила. Она была великолепным другом и человеком. Все наши совместные «знатоковские» посиделки проходили именно у Леждей. Даже если повод был незначительным, столы всегда ломились. И в то же время она была «вещью в себе».

Эльза Леждей сыграла эксперта-криминалиста Зинаиду Кибрит. Фото: кадр из фильма.

Вторым официальным мужем Эльзы Леждей стал актер Всеволод Сафонов. Они прожили с ним долгую и довольно счастливую жизнь, но в 1992 году он скончался от рака легких. Через девять лет от той же болезни умерла и Эльза Ивановна. Она жила совсем закрыто, очень тяжело переживала смерть мужа, нигде не снималась (последняя роль в кино была сыграна в том же 1992-м), иногда перезванивалась с Георгием Мартынюком. В финальной серии «Знатоков», «Мафии», вышедшей в 1989-м, она появилась в одной сцене: сидящая дома больная Кибрит консультировала коллег по телефону. Имя актрисы даже не было указано в титрах.

В июне 1998-го Эльзе Леждей исполнилось 65 лет; ей позвонил корреспондент «Комсомолки», чтобы поздравить с днем рождения. Она ответила: «Спасибо, но писать про меня не надо. Я живу тихо и скромно. Тусовки и шум не для меня. Ничего сверхъестественного в моей жизни не происходит...» И заплакала.