Александр Малинин сообщил о рождении ребенка Фото: СОЦСЕТИ

Александр Малинин не только знаменитый певец, но и счастливый отец четверых биологических детей и одного приемного. А также дедушка двоих внуков. Но на днях в большой семье 62-летнего артиста родился еще один ребенок.

Александр Малинин объявил о рождении ребенка. "Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука! Ура!", - написал он в блоге, разместив фото из своего особняка. Он держит огромную бутылку игристого.

Кто из пятерых детей осчастливил артиста, он не сообщил. Известно, что первая жена, певца Инна Курочкина родила ему сына Никиту в 1981 году. Парень пошел по стопам отца - сочиняет музыку. поет, стал победителем "Фабрики Звезд-3" в 2003 году.

Вторая жена - певица Ольга Зарубина подарила Александру дочь Киру в 1985 году. В 1991 году Зарубина с дочерью эмигрировала в США. Воспитанием ребенка занимался второй муж артистки Владимир Евдокимов. В 2011 году в эфире программы "Пусть говорят" Малинин признал, что Кира - его дочь. В мае 2020-го стало известно, что дочь Малинина подала на него в суд с требованием включить ее в список наследников или выплатить компенсацию в размере 15 миллионов рублей.

Третья жена Эмма Залукаева - врач-гинеколог, кандидат медицинских наук. Владелица клиники анализов в Мюнхене. Артист усыновил ее ребенка от первого брака Антона. Молодой человек женат, подарил Малининым внуков Платона и Арианну.

В 2000 году Эмма родила двойняшек Фрола и Устинью. Девушка стала певицей. Она занимается музыкой с четырех лет. В детстве не только пела, но и играла на фортепиано и писала песни. В 16 лет юная артистка записала свой первый альбом, тексты и музыку к которому написала сама

Александр Малинин сейчас живет за границей. У него есть многомиллионная недвижимость в Европе, где учатся его младшие дети.