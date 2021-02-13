Как живет сейчас иранская шахматистка, исключенная из сборной за появление без хиджаба

Дорса Дерахшани выступает за сборную США и мечтает устранить неравенство в спорте Фото: СОЦСЕТИ

22-летняя шахматистка из США иранского происхождения Дорса Дерахшани чем-то напоминает главную героиню нашумевшего недавно сериала «Ход королевы» Бет Хармон.

Так же, как и Бет, Дерахшани открыла для себя мир шахмат в детстве и точно так же хлебнула полной мерой сексизма и предвзятости в этом традиционно мужском виде спорта. Но, говоря откровенно, перипетий в судьбе Дерахшани хватит на несколько сериалов: жизнь гораздо талантливее, чем любые сценаристы.

Судьба шахматистки из Ирана сначала складывалась успешно. С раннего детства родители развивали в девочке любовь к книгам и шахматам, так что Дорса начала читать в полтора года, а играть в шахматы – в два. В шесть лет девочка приступила к обучению в шахматной школе, а всего через год выиграла Национальный молодежный турнир в Иране.

В 2011 году Дерахшани вошла в сборную страны, в 2016 году получила второе место в рейтинге шахматисток Ирана, а затем ФИДЕ присвоила ей звание международного гроссмейстера. Тогда же Дорса стала не только играть, но и тренировать новых звезд Иранской федерации шахмат.

Религиозные правила, по которым живет Иран, требуют, чтобы женщины в публичных местах закрывали голову платком. Ограничения в одежде тоже имеются. Понимая, что является официальным представителем своей страны и сборной, Дорса Дерахшани вынуждена была соблюдать эти нормы и правила. Но точкой кипения в формализме руководства иранской сборной стали соревнования в Индии в 2014 году, когда в ходе тяжелейшей борьбы Дорса одержала три победы и вышла в финал, а вместо поддержки и добрых слов получила лишь критику и гнев за сползший с головы платок и слишком узкие джинсы.

«Руководители иранской сборной доказали, что их больше заботит шарф, закрывающий мои волосы, чем мозг под ним», – заявила Дорса в крайнем гневе и отказалась играть в Иране.

В 2016 году Дерахшани уехала в Испанию и получила удар в спину от сборной своей страны: ее исключили за то, что на игре Tradewise в Гибралтаре в 2017 году она была без платка. Иранские власти посчитали публичное появление Дорсы без хиджаба или платка политическим заявлением и приняли меры. Кстати, одновременно руководители сборной отстранили от игр брата Дорсы – Борна, нарушившего запрет на игру с израильтянином (Иран не признает легитимность Израиля).

Дорса сдала экзамены и поступила в американский Университет Сент-Луиса. Там талантливой спортсменке предоставили стипендию на обучение, кроме того, университет по праву гордится одним из лучших в Америке шахматных клубов. Переехав, Дорса Дерахшани стала членом сборной США и смогла вздохнуть свободнее:

– В отличие от иранской команды, меня сейчас окружают люди, которые уважают меня как игрока, и не замечают, как я выгляжу.

Тем не менее, мир шахмат полон сексизма даже за пределами Ирана.

«У меня есть бесчисленное количество историй о том, как тесная одежда, лак для ногтей и помада делают тебя «плохим шахматистом». С самого детства девочек учат, что шахматы – игра для мальчиков, а если девочка играет хорошо, то она играет, как мужчина», – с горечью констатирует Дорса.

Сексизм и отношение к женщинам в большом мужском мире шахмат определили профессиональную специализацию Дорсы: в университете она изучает биологию и медицину, делая упор на исследованиях мозга в контексте гендерных различий.

Дерахшани уверена, что нет ни единого биологического основания утверждать, что мужской мозг приспособлен к игре в шахматы лучше, чем женский. Более того, гипокамп, ответственный за память и обучаемость, биологические крупнее и лучше развит именно у женщин.

«Шахматы — чистая игра. Её не волнует пол, этническая принадлежность, национальность, статус или политика», - уверена шахматистка.