В Москве открылась выставка художника Васи Ложкина «Изыди, вирус окаянный» Фото: Instagram.com

Российский художник, дизайнер и музыкант Алексей Куделин, больше известный как Вася Ложкин, представит около 110 работ на своей выставке «Изыди, вирус окаянный», которая открылась в Музее современной истории России в Москве 13 февраля и проработает до 8 марта.

«Приходи, честной народ, на картинки глазеть да радоваться. Ул. Тверская, 21», - приглашает Вася Ложкин в своем Instagram.

На выставке можно будет увидеть, как времена коронавируса переживают знаменитые герои известного художника, среди которых - коты, бабушки, а также жители вымышленного города Кобыло-заводск.

Одна часть новых работ художника посвящена пандемии коронавирусной инфекции, другая - рассказывает о событиях в России и мире, произошедшими в последнее время.

Вася Ложкин известен своими сатирическими картинами, в которых высмеиваются современные стереотипы. Художник считается парадоксальной фигурой для мира искусства. Популярность пришла к нему с первых же публикаций в Сети. Сам же Вася Ложкин говорит о том, что вообще не умеет рисовать, а своими картинами создает эмоциональные кадры бытия, способные честно и наглядно рассказать о современности.