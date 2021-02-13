Турнир претендентов по шахматам будет продолжен в апреле в Екатеринбурге

Гроссмейстеры Александр Грищук и Ян Непомнящий. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Таких длинных шахматных соревнований, похоже, еще не было. Напомним, что турнир претендентов на шахматную корону стартовал в Екатеринбурге еще 15 марта 2020, но был прерван после первого круга из-за пандемии коронавируса.

В какой-то момент даже пошли разговоры, что его стоит сыграть заново, но организаторы не стали аннулировать результаты и решили завершить отборочный цикл. И вот стало известно, что турнир претендентов будет продолжен в Екатеринбурге с 19 по 27 апреля 2021 года.

Всего в турнире участвуют восемь гроссмейстеров, каждый в прошлом году успел сыграть по разу с каждым из соперников.

Россию в турнире претендентов представляют три шахматиста – Ян Непомнящий, Александр Грищук и Кирилл Алексеев.

Победитель соревнований получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Вот как выглядит турнирная таблица после семи туров

1. Максим Вишье-Лаграв (Франция) – 4,5

2. Ян Непомнящий (Россия) – 4,5

3. Аниш Гири (Нидерланды) – 3,5

4. Александр Грищук (Россия) – 3,5

5. Ван Хао (Китай) – 3,5

6. Фибиано Каруана (США) – 3,5

7. Дин Лижэнь (Китай) – 2,5

8. Кирилл Алексеенко (Россия) 2,5

Из регламента

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого.

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