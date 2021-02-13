Борцы за мову: Украинцы подают жалобы на русский язык со скоростью 20 штук в день

Как оказалось, самые ретивые защитники мовы проживают в украинской столице и столичной Киевской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный уполномоченный за защиту украинской мовы от языка «страны-агрессора» Тарас Кремень отчитался о результатах своей деятельности за последний месяц. Соответствующий пост он разместил на своей странице в соцсети «Фейсбук». Как оказалось, самые ретивые защитники мовы проживают в украинской столице и столичной Киевской области. Жители этого региона подали почти половину (276 из 605) жалоб на то, что они, к своему ужасу, столкнулись с языком «оккупантов» и «страны-агрессора». Кстати, практически половина жалоб (281) касается отсутствия украинской версии сайтов по предоставлению услуг либо интернет-магазинов.

Самое интересное, что наименьшее количество жалоб пришли из западных областей страны. Ровно, Ивано-Франковск, Хмельницкий и Закарпатская область смогли выдавить из себя лишь по две жалобы. Луганская область – семь, Николаев – шесть, подконтрольная Украине Донецкая область и Тернопольская прислали по четыре жалобы.

Впрочем, это означает совсем не то, что можно было подумать, будто на западе Украины население меньше «стучит» на нарушителей «мовного» закона, принятого в апреле 2019 года. Просто там те же ценники, вывески и документы разного рода давно уже оформляются на мове, к чему приложили руки активно работавшие украинские националисты.

Несладко теперь придется и депутатам местных советов Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областей, которые использовали «негосударственный» язык вместо мовы на своих заседаниях.

Кстати, в первые две недели действия нормы закона об обязательности использования украинского языка в сфере обслуживания (а она вступила в силу 16 января) украинцы подали свыше 300 жалоб на русскоязычных сотрудников торговли, бытовой сферы и поставщиков услуг. Как видим, первоначальный запал «патриотов» не спадает, и украинцы жалуются на игнорирование мовы со средней скоростью около 20 жалоб в день. И это, пока еще не заработали в полную силу штрафные санкции за использование русского языка. После того, как жалобщики смогут получать вознаграждение за свои доносы в аппарат уполномоченного по защите мовы, нет уже никаких сомнений, что количество жалоб может увеличиться кратно.