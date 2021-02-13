Самая красивая модель планеты обнажилась в честь Дня влюбленных

Кендалл Дженнер снялась в фотосессии вместе с сестрами Кайли и Ким. Фото: Инстаграм.

Ким Кардашьян отлично знает, что лучшая реклама для ее бренда нижнего белья Skims – это она сама. А уж если вместе с ней снимаются ее сестры Кайли и Кендалл Дженнер, эффект получается просто сногсшибательный. Три красотки приняли участие в специальной фотосессии, посвященной Дню святого Валентина. 40-летняя Ким, 25-летняя Кендалл и 23-летняя Кайли обнажились, рекламируя вещички из новой коллекции – крошечные трусики и лифчики алого, черного и белого цветов. Результатами съемки девушки поделились в Инстаграме.

Самые откровенные образы получились у Кендалл Дженнер. Звезда показов Victoria’s Secret и обладательница негласного звания самой красивой модели планеты примерила черные стринги. На фото она игриво стягивает трусики с помощью туфелек на шпильках, практически обнажив свои безупречные ягодицы.

Кендалл снялась в откровенных стрингах. Фото: Инстаграм.

На других фото она позирует в красном бюстгальтере и микротрусиках на тоненьких бретельках, которые не оставили поклонникам места для воображения.

На снимках вместе с сестрами Кендалл резко выделяется на их фоне. Фигуристые Ким и Кайли с их аппетитными формами по-своему хороши. Но Кендалл рядом с ними выглядит изящной статуэткой со своей тонкой талией, изящными бедрами и длинными ногами.

Кендалл продемонстрировала точеную фигуру. Фото: Инстаграм.

Сама Ким написала в сторис, обратившись к поклонникам: «Напомните мне никогда не делать фотосессии в белье с Кендалл. Больше никогда, пожалуйста». При этом Кардашьян добавила, что ее сестра выглядит просто превосходно.

Девушка не зря носит звание самой красивой модели планеты. Фото: Инстаграм.

Кендалл Дженнер официально является самой высокооплачиваемой моделью планеты. Красотка зарабатывает по 30 миллионов долларов в год. Самой богатой манекенщицей планеты ее назвал финансовый журнал Forbes, поставив на первую строчку рейтинга. Она – «лицо» многих известных брендов, от Burberry до Valentino.

Но все же Кендалл далеко до ее сестер. Кайли Дженнер добилась титула самой молодой миллиардерши планеты и побила рекорд Марка Цукерберга, до сих пор считавшегося номером один в рейтинге молодых миллиардеров, заработавших свое состояние самостоятельно, а не получивших его по наследству. Правда, ее рекорд потом отменили, обвинив Кайли в том, что она подтасовала финансовую статистику. И все же ее состояние в 900 миллионов долларов впечатляет. Кендалл заработала его на продаже косметики собственной марки.

Ким также финансово успешна – ее состояние тоже приближается к миллиарду долларов (Forbes оценивает его в 900 миллионов). Мама четверых детей основала собственный бизнес по на продаже косметики и нижнего белья. Кроме того, Кардашьян получает астрономические гонорары за рекламу в соцсетях.