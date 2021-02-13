Израильское исследование: для переболевших COVID-19 достаточно одной дозы вакцины

Результаты исследования только что опубликованы в научном журнале Фото: REUTERS

Ученые израильского Бар-Иланского университета и Медицинского центра «Зив» представили предварительные результаты исследований, согласно которым переболевшие коронавирусом и привившиеся позднее вакциной, получили сильный иммунный ответ своего организма после первой дозы вакцины, вне зависимости от того, как давно они переболели, и были ли у них к моменту вакцинации антитела.

Результаты исследования только что опубликованы в научном журнале Eurosurveillance.

Реакция на первую дозу вакцины у всех принявших участие в исследовании была настолько значительной, что появились все основания для того, чтобы пересмотреть протокол вакцинации, поскольку для переболевших COVID-19 и привитых позднее, скорее всего, достаточно будет всего лишь одной дозы.

Это позволит многим странам и экономить на закупках вакцины, и более оперативно привить всех нуждающихся.

Исследование также представило доказательство того, что иммунный ответ был одинаковым у представителей разных этнических групп.