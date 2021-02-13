«Дитя любви» - есть такое немного пафосное, но очень точное определение, которое идеально подходит этому крохотному, похожему на куклу мальчишке. Ведь чтобы он родился, его папа, гражданин России, отправился за любимой в Таджикистан! Они были счастливы, влюблены и не верили, что существуют трудности, которые не смогут преодолеть вместе. Родился старший сын, а еще через год - младший. Вот тут-то злой рок и показал клыки.Иброхим появился на свет крепким карапузом идеального веса – три с половиной кило. Но за первые полгода жизни не набрал ни грамма. Его несколько раз переводили из детской в реанимацию и обратно, но так и не выписали из роддома.- У ребенка серьезные проблемы с кишечником и легкими, но отчего?.. – пожимали плечами врачи. – Мальчик слабеет с каждым днем! Везите-ка его в Москву, и побыстрее.Из роддома – в самолет, до Москвы, и из аэропорта - в больницу. Тут-то и выяснилось, что у малыша муковисцидоз – редкое заболевание, которое и в России-то лечат «со скрипом». Эта болезнь – генетическая «рулетка», то есть у одних и тех же здоровых родителей может родиться здоровый ребенок, а может больной. Виной всему – один «поломанный» ген. Вот и в семье Алабердиевых старший сын здоров, а Ибрахиму не повезло. И если бы не решение о срочной отправке мальчика в Россию, он бы уже умер в страшных муках. При муковисцидозе слизь в организме слишком вязкая. Она не дает перевариваться еде, забивает легкие и мешает дышать,. Да, больной может прожить долгую и счастливую жизнь, ведь в остальном он совершенно полноценен, но для этого ему необходимо тщательно следить за здоровьем и пожизненно принимать лекарства.Но поскольку врачи долго не могли поставить правильный диагноз, лекарства Ибрахим не принимал. А муковисцидоз таких ошибок не прощает: легкие и пищеварительная система у ребенка до сих пор в плохом состоянии. Конечно, теперь мальчика лечат знающие врачи, но, чтобы наверстать упущенное и справиться с последствиями, нужен курс более серьезных лекарств, чем предоставляет бесплатная медицина. Доктора прописали малышу курс лечения препаратом Гианеб, который поможет очистить легкие ребенка. Стоит он 93 600 рублей – сумма пока неподъемная для молодой семьи, вынужденно сменившей место жительства.- Очень тяжело просить, – говорит отец Ибрахима, - но у нас пока просто нет выхода. Жена сидит с детьми, я работаю. Стараюсь изо всех сил, но до конца пока не освоился. А лекарств, которые нам приходится покупать за свой счет, немало. И нужно же еще на что-то жить. Пройдет немного времени, и я налажу наш новый быт, буду справляться сам и, надеюсь, смогу помочь кому-то другому, чтобы отдать «долг» добра. Но пока мы сами очень нуждаемся в поддержке.Сейчас Иброхим выглядит абсолютно здоровым. Он перегнал брата в розовощекости, ощутил себя сильным и трогательно рычит, изображая героя любимого мультика - Халка. Все без исключения умиляются, глядя на его кукольное личико – истинное «дитя любви». Но на самом деле смерть по-прежнему незримо ходит с ним рядом и отогнать ее можно только полноценным курсом лечения. Пожалуйста, помогите собрать средства на спасение ребенка!Звоните: (499) 250-02-44 Татьяна - координаторКак помочь:Пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI) - https://www.pomogi.org/help/ В назначении пожертвования не забудьте указать \\"Для Алабердиева Иброхима\\"Страница для перевода пожертвований с банковских карт:https://www.pomogi.org/stories/alaberdiev/Пожертвовать через банкБлаготворительный интернет-фонд Помоги.ОргИНН 7702579448 КПП 770201001Р/с № 40703810022000000423Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. МоскваКор.счет № 30101810145250000411БИК 044525411Назначение: благотворительное пожертвование для Алабердиева Иброхима