Принц Гарри может быть навсегда лишен всех воинских званий и титулов

Гарри и его жена Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

31 марта исполнится год своеобразной сделке, получившей, по аналогии с брекзитом, название мегзит: британский принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали в США.

Королева Елизавета II отреагировала тогда жестко, лишив пару не только финансирования, обязанностей, но и титулов.

Теперь же у герцога Сассекского могут отобрать еще и воинские звания, некоторые из которых накладывают на него ряд почетных обязанностей по отношению к британским вооруженным силам.

Причиной этого решения, которое, скорее всего, примет королева, стали непомерные амбиции молодой пары, назаключавшей сделок с Netflix и Spotify на общую сумму в 200 млн. долларов.

Отдавший воинской службе 10 лет герцог Сассекский, по свидетельствам близких друзей, сильно переживает из-за того, что лишившись званий, он потеряет еще и расположение бывших сослуживцев, которым он очень дорожит.

В данный момент королева рассматривает два варианта передачи почетных воинских званий внука. Она может присвоить их своей дочери, принцессе Анне, или брату Гарри, принцу Уильяму, занимающему второе место в очереди на престол.